Nenechte se sebou podřízenými zametat: občas je třeba kousnout

Takzvaným zlým šéfům, kteří na své podřízené křičeli, hlídali každou vteřinu jejich příchodu a odchodu na pracoviště a měli na všechny stejný "spravedlivý metr", již odzvonilo (což ovšem neznamená, že se s nimi ještě nemůžete v leckteré firmě potkat). Na vrcholku pyramidy různých typů manažerů nyní stojí šéfové klidní a vyrovnaní, kteří si budují autoritu svými vedoucími schopnostmi, empatickým přístupem a podporou svého týmu.

Ovšem všechno má své meze a ani empatie či podpora podřízených nesmí být přeháněny. Nakonec se totiž může přílišné povolení otěží manažerovi pořádně vymstít. Proto je dobré poukázat na to, kde je třeba být obezřetný a občas pro jistotu "zavrčet" nebo "kousnout".

Co chcete od ostatních, dělejte především sami

Těžko můžete vyžadovat od podřízených, aby dodržovali včasné příchody do kanceláře anebo odchody z ní (stejně tak můžeme mluvit o čase na oběd), pokud vy sami den co den přijíždíte do firmy o hodinu později a na obědě trávíte dvě hodiny. Takového přístupu si samozřejmě vaši podřízení brzy všimnou a většinou jej velice rychle zkopírují.

Ale nejde jen o čas. Stejně tak je třeba jít jim příkladem v případě, že od nich vyžadujete dodržování kodexu oblečení. Je ve firmě nepsaným, anebo dokonce jasně definovaným pravidlem oblek, pro ženy pak decentní šaty či kostým? Pak i zde se zbytečně nevymykejte a dodržujte pravidla, pokud nechcete, aby je lidé z vašeho týmu porušovali (a špatně pak reprezentovali vaši firmu při kontaktu s klienty či s partnery).

Adekvátně bychom mohli mluvit také o úpravě vizáže, čistotě pracovního stolu, kouření a hluku na pracovišti a tak dále, a tak dále. Vždy však platí stále stejné pravidlo: neříkejte jen ostatním, co po nich chcete, ale ukazujte jim na sobě, co je správné a že to jde.

Ukažte problémovým jedincům jejich místo

Máte v týmu člověka, který si stále dělá, co chce, navzdory regulím, které jste v týmu jasně nastavili? Vytáčí vás jeho přístup a máte chuť s ním vyrazit dveře? Hlavně se nenechte nervovat příliš dlouho, řešte situaci, jakmile jste s ním nespokojeni. Nekřičte na něj, a už vůbec ne přede všemi, že máte jeho přístupu plné zuby.

Správný postup je vzít si jej někam stranou (do vaší kanceláře, zasedací místnosti apod.), vysvětlit mu, co se vám na jeho chování (či jiných projevech) nelíbí. Vysvětlete mu, jaké jsou vaše konkrétní důvody k pravidlům, jež by měl dodržovat, a také mu připomeňte jeho roli v týmu a její význam. Ať si sám uvědomí, co dělá za chyby a proč. Měl by pak bez problému zapadnout do těch správných kolejí, a pokud ne, nezbude vám, než přistoupit k sankcím (za pozdní příchod do práce, na porady atd.). Když lidem sáhnete na peníze, velice rychle se nad sebou zamyslí.

Naprosto stejně můžete postupovat v případě, že máte v práci lajdáka (nebo chcete-li, hruběji řečeno, ale také častěji používáno, flákače). Nenechte se dlouho chlácholit jeho vysvětlením stran toho, jak nemohl udělat tohle a stihnout tamto, jak se termíny finalizace jeho úkolu zpozdily kvůli jinému oddělení, jinému kolegovi.

Samozřejmě že se taková věc může stát, ale pak je třeba ji řešit a do budoucna odbourat. Ověřte si, co a proč stojí vašemu podřízenému v cestě, a pomozte mu, aby se mu plnily úkoly snáz. Ovšem pokud zjistíte, že jsou to pouze jeho výmluvy a jeho výstupy neustále nejsou v pořádku, je evidentní, že je chyba jen a pouze na jeho straně. Pak nastává čas na výše popsaný postup, vysvětlení, zdůvodnění, popřípadě sankce. Ovšem pokud se situace ani v budoucnu nezmění k lepšímu, raději si za něj najděte náhradu, než aby jeho přístupem trpěl celý tým, jeho i vaše výsledky a mimo jiné vaše nervy.