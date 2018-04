Nenechte se zaskočit výčitkami od křiklounů

Morální soudce

Tento typ lidí své okolí neustále upozorňuje na chyby a nedodržování pravidel. Většinu času tráví na internetových fórech a serverech či tráví čas psaním e-mailů a upozorňováním na porušení jakéhokoliv předpisu či pravidel. Kritické chování těchto lidí je však pouze druhotným projevem jejich „nemoci“. Pod skořápkou věčného kritika se skrývá druhý člověk, který získává upozorňováním na nedostatky jiných pozitivní pocit důležitosti. Ve většině případů se jedná o jedince, kterým bylo v dětství dáváno najevo, že nejsou dostatečně chytří či nevyhovují vysokým nárokům svých rodičů či později partnerů. Kritikou získávají pocit důležitosti, který jim schází.

Jak si s ním poradit?

Berte tento typ lidí jako své učitele. Naučte se v těchto situacích chovat příjemně a snažte se druhou stranu neobviňovat, spíše ji pochopit. Pokud jste doopravdy chybu udělali, alespoň o ní víte. Poděkujte jim za to, příště si na ni dáte pozor. Pokud obviňování přetrvává, komunikaci s dotyčným ukončete návrhem na osobní projednání.

Zlý křikloun

Je všude slyšet, a pokud mu nevyhovíte, čeká vás sprcha hlasitých výčitek a obvinění. Většinou je potkáte, pokud pracujete ve službách, v zákaznickém centru a zrovna se vám podařilo jim prodat vadný přístroj či v případě, že vaše služba nebyla úplně odpovídající. Pamatujte, že křik dospělého je pouze volání o pomoc. Je to pouze druhotný projev nedostatku lásky v dětství. Křikem opět dochází k uvolnění a navození pozitivní emoce.

Jak si s ním poradit?

V žádném případě se ho nesnažte překřičet! Na křiklouny platí pouze jedna technika a tou je mlčení. Mlčením mu tzv. nastavujete obraz sebe samého, po nějaké době s křikem ustane, protože vy jeho hněv svými argumenty nebudete rozpalovat. Až po odeznění tedy začněte s argumenty a snažte se druhou stranu nabádat ke společnému řešení. Ptejte se, jakým způsobem chce situaci řešit. Pokud dojde k dalšímu křiku, odmlčte se znovu.

Zatvrzelý obhajovač svých pravd

Jistě jste se již setkali s člověkem, který si hájil svou pravdu, i když bylo evidentní, že ji nemá. Tento typ lidí nikdy nepřizná, že se mýlil, a většinou si za svou pravdou stojí i za cenu totálního zesměšnění u svého okolí. Proč ale někteří lidé nedokážou přiznat svoji chybu? Odpovědi naleznete opět v jejich dětství. Je pravděpodobné, že byli často zesměšňováni, pokud se ve svých názorech mýlili či něco udělali špatně. V dospělosti poté zažívají negativní emoce u přiznání svých chyb, a proto je ve většině případů raději nepřiznají.

Jak si s ním poradit?

S tímto typem lidí toho mnoho nezmůžete. Pokud pro vás záležitost není životně důležitá, odkývejte mu jeho pravdu. Vám se uleví a jemu také.

O mezilidské komunikaci toho bylo napsáno mnoho, přesto se den co den setkáváme s lidmi, kteří základní pravidla vztahové inteligence neznají. Přitom jsou tak jednoduchá. Více naslouchejte, než mluvte, nesuďte a hledejte v lidech to dobré. Každý dělá to nejlepší, co umí, a pokud se ve vašem světě někdo chová neurvale či nepříjemně, věřte, že sám si toho vědom není.