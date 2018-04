Připadáte si v práci jako štvanci? Neděláte nic jiného, než že plníte narůstající úkoly, přání šéfů a kolegů? Vypadá to, že vás zneužívají. Naučte se rozlišovat prosbu o pomoc či radu od přehození úkolu na vaše bedra.



Rozhodli se vaši spolupracovníci, že na vás hodí všechny pracovní povinnosti? Možná to bude tím, že si jejich chování necháte líbit. Podle psychologa Vladimíra Täubnera bývají nejsnadněji zneužitelní ti, kteří lpějí na pěstování harmonických vztahů. Takoví lidé chtějí být se všemi zadobře. To je také důvod, proč prohrávají v konfliktech, i když mají pravdu.

„Snadno zneužít se dají i závislí lidé,“ říká Vladimír Täubner. „Tedy ti, kteří jsou nějakým způsobem odkázáni na svého nadřízeného nebo na dalšího člověka.“ Častým objektem zneužívání bývají ženy a starší lidé. Lze proti zneužívání něco dělat? Pokud změníte samaritánský přístup k prosbám druhých a naučíte se vážit si sami sebe, pak ano.



Otrokem snadno a rychle





NENECHTE SI UJÍT Kam s dolary a s eurem?

Pražskou burzu v půli května postihl výprodej akcií. Koncem měsíce se však zpamatovala a měsíc zakončila v černých číslech. Nenechte sebou vláčet

Je dobré být v práci vstřícný. Ale vždy jen do určité míry. Jinak vás vaše ochota pomáhat zničí. Ukažte všem, že nejste hračkou! Masný výrobek bez masa

Když se výrobek nazývá masný, musí obsahovat nejméně padesát procent masa. Potud logika věci i zákona. Jenže maso není jen kus svalu. Co tedy jíte?

„Měli jsme rozpis na úklid a vyhazování košů do popelnice,“ vzpomíná paní Alena Váchová na své působení v malém soukromém vydavatelství. „Jedna kolegyně z rozpisu často vypadávala, protože jezdila na služební cesty. A předtím si přece nebude špinit ruce. Ostatní neměli čas. Tak to zbylo na mě. Po půl roce jsem uklízela za všechny.“ A jaké je ponaučení z tohoto příkladu? Nedělejte z povinnosti všech jen tu svoji. Nestavte se do role světce. Projevovat horlivost se nevyplácí ani při plnění profesionálních úkolů. Takovým lidem se totiž snadno nakládá práce, protože si o ni sami většinou řeknou. Ale hranice mezi využíváním a zneužíváním pilného zaměstnance je velmi tenká.



Naučte se odmítat



Ten nejjednodušší způsob obrany je říci nahlas „ne“. Pokud bude vaše odmítnutí zřetelné a pevné, bez přehnaného omlouvání a vysvětlování. Při odmítnutí se nechovejte agresivně a nelžete. Když něco nechcete udělat, řekněte to. Ale nesmíte přitom dotyčného loudila urazit, ztrapnit nebo bezdůvodně napadnout.

„Uvědomte si, kdy děláte něco z dobré vůle a kdy je třeba udělat něco, co se vám vyplatí. Pokud je to něco za něco, udělejte si pořádek v tom, co očekáváte, a sdělte to jasně druhé straně,“ říká psycholožka Hana Kyrianová. „Pokud něco děláte z dobré vůle, a tedy to chcete udělat, nemůžete čekat protislužbu nebo se cítit zneužíváni.“ Téměř v každé kanceláři se najdou kolegové, kteří nutně potřebují vaši pomoc s řešením pracovních úkolů, protože oni musí řešit ty naléhavější - soukromé. Takoví lidé bývají velmi neodbytní. Budou na vás zkoušet spoustu různých metod, protože neuznávají vaše právo odmítnout. Nedejte se! Právě v neustálém odmítání spočívá jediná účinná obrana proti takovým „otravům“.



Kdy máte pocit, že vás v práci zneužívají?



Když práce přibývá a výše platu zůstává - 66 %

Mám už roky stejné množství práce i stejný plat - 19 %

Dělám za nemocného kolegu a zadarmo - 6 %

Chce-li šéf po mně něco složitého - 9 %



Zdroj: jobdnes.cz