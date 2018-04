Nenechte si líbit bankovní křivdy: jak na ně

Podobné chyby se čas od času stávají a nejsou pouze smutnou „výsadou“ jediné vybrané banky. Stačí přitom málo - softwarová chyba, nebo například chyba pracovníka na přepážce. Jak potom může vypadat řešení takové situace? V zásadě přicházejí v úvahu dva scénáře.

Když banka už o chybě ví

První případ je ten, kdy banka o chybě ví a situaci řeší dříve, než ji ohlásíte.

Máte-li jako takto poškozený klient osobního bankéře, budete jím neprodleně o celé věci a postupu nápravy informováni. Máte-li přístup k elektronickému bankovnictví, můžete být informováni i jeho pomocí. Když se bankéři vám podat zprávu nepodaří (např. si nepřejete si být bankou kontaktováni, bance jste nedali na sebe spojení, případně jen nejste k zastižení), dozvíte se o celé události zpravidla až z výpisu. Tam u příslušné položky najdete informaci o provedení opravy obvykle opatřenou krátkým popiskem.

Když přijdete na chybu banky

Jenže co v případě, když chybu odhalíte dříve, než ji zaregistruje sama banka? Pak banky poškozenému doporučují buď osobně navštívit nejbližší pobočku příslušného finančního domu, nebo radí jiným způsobem kontaktovat osobního bankéře, např. telefonicky, či e-mailem.

Co následuje, je běžné reklamační řízení. Vyřízení reklamace banky garantují zpravidla do 30 dnů ode dne podání reklamace, ale tato lhůta může být i výrazně kratší. Banka posoudí oprávněnost reklamace a prověří zpochybňované transakce na účtu. Pokud chyba nastala na její straně, snaží se, dle vlastního vyjádření, o co nejrychlejší nápravu.

Zmíněné duplicitní zpracování transakcí v různém rozsahu a na jakékoli straně (kreditní či debetní) může klienta také poškodit. Se zaúčtováním transakcí bývají totiž obvykle spojeny rozličné poplatky (např. za příchozí transakci, za převod peněz do jiné banky, účetní položka na účtu atd.). Tato vydání všechny dotázané banky klientům samozřejmě vrací (jak úroky, tak s transakcí spojené neoprávněně z účtu stržené poplatky).

Samotný způsob podání reklamace se u jednotlivých bank liší. Klientům některých bank postačí k podání reklamace telefon, či e-mail, jinde musíte do pobočky banky zajít a vše sdělené ještě potvrdit svým podpisem.

Tabulka: Jak je možné podat reklamaci

Banka osobně e-mail telefon BAWAG Bank ano - - Raiffeisenbank ano - ano ČSOB ano ano ano Citibank ano - ano Komerční banka ano individuálně ano GE MB ano - - eBanka ano individuálně ano HVB Bank ano - ano Živnostenská banka ano individuálně ano Česká spořitelna ano ano ano Poštovní spořitelna ano - -

Zdroj: banky

Povinnosti učinit nápravu vlastní chyby (např. zmiňovaného duplicitního zpracování dat) bez pokynu klienta se banky nezříkají. Nicméně na to, že vás banka bude včas o případné chybě včas informovat, spoléhat nelze. Buďte proto obezřetní a pokud možno průběžně sledujte transakce objevující se na vašem běžném účtu. V případě, že mezi nimi najdete operaci, o níž pochybujete, neodkládejte řešení na později a nechte ji raději ověřit, případně skutečně podejte reklamaci. Třeba chybu banka ještě ani neodhalila.