Nenechte si sebrat svého plechového miláčka

Chcete-li si pořídit automobil na leasing, tak vám nezbývá než vstoupit do smluvního vztahu s leasingovou společností. Mějte na paměti, že výběr leasingové společnosti je podobně důležitý jako posouzení vlastní finanční nabídky.

O popularitě leasingu v Čechách nejlépe svědčí to, že v loňském roce naleasovalo 112 členů asociace leasingových společností majetek v hodnotě převyšující 84 miliard korun, zatímco v předcházejícím roce to bylo přibližně o pětinu méně. Leasing osobních automobilů z toho činil téměř polovinu s objemem 41 miliard korun. Letošní rok směle navázal na skvělé výsledky předcházejícího ročního období a výsledky v prvním čtvrtletí tomu daly za pravdu. Stále větší oblibu si leasing získává i v oblasti financování ojetých vozů.

Jak vybrat nejvýhodnější leasing a leasingovou společnost?

Při srovnání jednotlivých leasingových nabídek je samozřejmě třeba porovnat stejná kritéria leasingu. To znamená klient musí mít vybraný model automobilu, výši akontace, dobu splátkového kalendáře a samozřejmě se musí rozhodnout, zda chce do leasingových splátek zahrnout povinné ručení či havarijní pojištění. Jenom připomínám, že je výhodnější si nechat sjednat povinné ručení či havarijní pojištění v rámci leasingu, neboť leasingová společnost má vzhledem k pojišťovně silnější vyjednávací pozici v porovnání s jednotlivcem a zpravidla nižší sazby. To je dáno tím, že obě instituce spolu uzavírají za rok tisícovky smluv, což logicky vede ke snížení sazeb v porovnání se vztahem pojišťovna versus občan-nájemce. V případě, že jste si tedy ujasnili všechny tyto požadavky, tak je ideální doba pro kontaktování zástupců jednotlivých leasingových společností.

Některé leasingové společnosti se specializují pouze na vybrané značky. Ostrý konkurenční boj samozřejmě sráží nabídky leasingových společností na velmi blízkou úroveň a nedá se tedy očekávat, že bychom mohli ušetřit správně zvolenou leasingovou společností desetitisíce. Na druhé straně však určité rozdíly existují a prostor k úspoře existuje.

Leasingová společnost informuje klienta o své nabídce zpravidla prostřednictvím leasingového koeficientu. Ten však může být poměrně zavádějící, neboť existuje více způsobů jeho tvorby. Jde o poměrový ukazatel, který v čitateli zahrnuje vše, co nájemce zaplatí pronajímateli během celého splátkového kalendáře včetně DPH (akontace, součet splátek a zůstatkové hodnoty) bez pojištění. Ve jmenovateli se potom počítá s pořizovací cenou vozu. Ta samozřejmě nijak v sobě nepočítá s pojištěním, které musí být z kalkulací leasingového koeficientu vyjmuto.

Samotný leasingový koeficient by tedy neměl být klíčem k porovnání výhodnosti leasingových nabídek. Vzhledem k jeho různým způsobům tvorby je výhodnější si vyžádat od obchodního zástupce přímo splátkový kalendář a z něj vyplývající hodnotu měsíční splátky. Zároveň je užitečné se zástupce leasingové společnosti zeptat, jak vypadá kalkulace leasingového koeficientu. Jinými slovy jaká vstupní data do něho vstupují. Pozornost je třeba také věnovat výši zůstatkové hodnoty, kterou musí nájemce pronajímateli uhradit na konci splátkového kalendáře.

Některé leasingové společnosti si účtují poplatek za uzavření smlouvy, který může nabývat až jedno procento z pořizovací ceny vozu. To může samozřejmě změnit výhodnou nabídku na málo atraktivní. Dobré je se také informovat o tom, zda leasingová společnost umožňuje předčasné splacení leasingu či nikoli a zároveň, zda garantuje neměnnou výši splátek. Teprve potom jsme tedy schopni objektivně posoudit výhodnost nabídek a dospět k jejich relevantnímu srovnání.

Zároveň bychom si ale měli všichni uvědomit, že po celou dobu trvání splátkového kalendáře zůstává automobil v majetku leasingové společnosti a z toho důvodu bychom její volbě měli věnovat podobnou úlohu jako hodnocen vlastní nabídky. Drtivá většina leasingových společností dominujících českému trhu je vlastněna velkou bankou. Právě hlavní akcionář leasingové společnosti by měl být objektem našeho zájmu. Vzhledem k tomu, že automobil zůstává po celou dobu splácení ve vlastnictví pronajímatele, si musíme být jisti, že pronajímatel v blízké době nezbankrotuje. V takovém případě by předmět leasingu (auto) sloužil jako prostředek k uspokojení věřitelů zkrachovalé matky leasingové společnosti a nájemci by zbyly oči pro pláč, neboť by o svůj automobil zřejmě přišel. Z toho důvodu je tedy třeba vybírat leasingovou společnost opatrně.

