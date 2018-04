Nenechte si svůj úspěch zhatit

Jak tak radím o úspěchu, nevědomky znesnadním situaci na pracovišti vlastní ženě. Po několikaleté mateřské nastoupila začátkem září na novou střední školu coby učitelka angličtiny. V malém městě, kde škola sídlí, a v její situaci je lepší dát před strmou kariérou přednost přátelským kolegiálním vztahům. Jenže ouha! Shodou okolností právě v té době vyšel v této rubrice můj článek - pár let starý příběh žačky mého kurzu z města výrazně většího, která v naprosto stejné situaci a profesi naopak o kariéru velmi stála.

Rozhodla se tedy využít každé chybičky svých nadřízených k obraně vlastních zájmů a k útoku na vyšší posty. V době příprav nové série jsem tento příběh své známé (dříve vícekrát diskutovaný i na kurzech) a její asertivní reakce sepsal. A co se nestalo?

Informační šum na manželčině novém pracovišti a doprovodná pomlouvací šeptanda byly díky souhře dat ihned na světě. V té šeptandě byl článek "nabeton" o ní (tj. o mé manželce). Pozitivně vzato - život mi zase přichystal příležitost přemýšlet o roli nedorozumění v mezilidské komunikaci a o metodách, jak jeho dopady udržet v únosných mezích. Vzpomněl jsem si znovu - a to je užitečné i pro vás, milí čtenáři - na jedno ze základních zkreslení v lidském příjmu informací: člověk slyší, co chce slyšet - a co nechce, neslyší. Ubere si tamhle, přidá si tuhle - tak, jak je to v souladu s jeho sebepojetím, žebříčkem hodnot a přesvědčením.

Počítejte s lidskou nedokonalostí. Arozhodnete-li se jít v kariéře vzhůru, pak se smiřte s faktem, že smyšlenky o vás budou často vaším stínem. Mějte pochopení a vzpomeňte na situace, kdy jste sami něco špatně interpretovali. Můžete značnou energii věnovat soustředění na jasnější formulace vašich výroků, abyste snížili možnost jejich dezinterpretace. Počítejte však s tím, že ke zkreslení občas dojde v jakékoliv profesi. Možná je proto snazší vyrovnat se s tím, že klid a pohoda v práci na straně jedné a kariéra na straně druhé jsou většinou nepřímo úměrné veličiny.