Nenechte si ujít konto se slevou

Jakým způsobem zjistit, který z těch balíčků, o nichž běžně slýcháváme, je vhodný právě pro nás? Co je dobré vědět ještě před tím, než své kroky nasměrujeme do naší banky?

Dětská a studentská konta

První a poměrně rozšířenou skupinou bankovních kont jsou účty „šité na míru“ dětem a studentům, které bývají vedeny zcela či částečně bez poplatků. Dětská konta nacházíme pod různými pojmenováními – např. Slůně, Rybička, Xtra konto, Mini či jednoduše Dětské konto. Studentská konta se pak objevují pod názvy jako Genius Student, Student +, Gaudeamus,

K-konto, Junior, FREE konto, Kompletkonto Student či opět pouze Studentské konto s různými přívlastky. Děti a studenti se na nich učí využívat běžné bankovní produkty a pro banky jsou rostoucí generací klientů již s vybudovanou pevnou vazbou na bankovní svět.

Dětské účty jsou zřizovány za přítomnosti rodičů (resp. zákonných zástupců) dětem ve věku 0 –15 let, resp. 10-15 let. Studentská konta pak užívají věkové kategorie mezi 15 – 30 lety, tedy mladí lidé studující střední školu, učební obor, vyšší odbornou, či jazykovou školu až po studenty řádného denního studia rozličných vysokých škol, včetně zahraničních. Standardní služby nabízené u těchto programů pro mladé jsou platební karta, elektronické bankovnictví, možnost přečerpání prostředků na účtu (tzv. kontokorent) a často i refundace platby (tj. částečné či 100% vrácení vynaložených nákladů) za vyhotovení mezinárodní studentské karty ISIC.

Běžná bankovní konta

Další část života bývá nazývána produktivní. Naše vzdělávání je již ukončeno, hledáme a nacházíme uplatnění v reálném pracovním životě. Pracujeme, zakládáme rodiny a vychováváme své ratolesti. Právě v tomto okamžiku se hodí zauvažovat o některém balíčku služeb, který obsahuje bankami standardně nabízenou strukturu služeb za konstantní poplatek. Zpravidla existují základní dva i více druhů balíčků lišících se cenou i obsahem – zejména zda poskytují či neposkytují další „nadstandard“ – např. ve formě lepší platební karty.

Jste-li členem některé z profesních komor, pak můžete využít speciálních nabídek balíčků věnovaných právě této skupině klientů. Jedná se především o účty zřizované svobodným povoláním, jakými jsou např. právníci, notáři, exekutoři, stomatologové, veterináři, ale též malíři, architekti aj. Další informace naleznete zde.

Vítanou výjimku pak tvoří Osobní menu pro učitele Živnostenské banky, což je balíček služeb nabízených se zvýhodněnými podmínkami právě této vybrané skupině klientů – učitelům. K jeho zřízení stačí vlastnit Mezinárodní učitelskou kartu (angl.zkr. ITIC) a vybrat si v Živnostenské bance Osobní menu Forte či Grand. To pak učitelům umožní užívat nejen standardních bankovních služeb, ale rovněž služeb osobního bankéře. Osobní menu pro učitele je možné v zásadě přirovnat k účtům studentským, kdy je mimo jiné refundována platba za vyhotovení u studentů ISIC, u učitelů pak ITIC karty.

Založením rodiny, jak většina lidí jistě potvrdí, se poměrně zásadním způsobem změní finanční situace jednotlivců i rodiny. Lidé uvyklí každý využívat vlastního konta se mohou rozhodnout tak i nadále pokračovat. Mohou však zvážit i jednu z možností jak ušetřit na poplatcích spojených s vedením dvou na sobě nezávislých účtů a přijmout nabídku HVB Banky s kontem RODINA. Jedná se o balíček služeb a produktů, který lze získat za jeden měsíční paušál a kde si klient volí z variant UNO, DUO a TRIO (jediné konto, 2 nebo 3 podúčty).

Tab.: Poplatky v rámci programu Rodina, HVB Bank

Banka Program Varianta Cena v Kč/měs. HVB Bank Program RODINA UNO 94 DUO 114 TRIO 124

Zdroj: banky

Balíček Rodina obsahuje v rámci jediného poplatku vedení účtu, 2 platební karty různého druhu, platební kartu Maestro pro dítě do 15 let s 50% slevou na poplatku, 3 druhy přímého bankovnictví, u GSM Bankingu 5 zaslaných bankovních informací prostřednictvím SMS a je garantován výběr z bankomatu v ČR v ceně 9 Kč.

Poštovní spořitelna nabízí za výhodnějších podmínek účet s názvem Handicap, a jak sám název napovídá, je určen všem fyzickým osobám starším 18 let, kteří jsou držiteli průkazu mimořádných výhod (průkaz TP, ZTP, ZTP/P). Balíček obsahuje vydání platební karty, zřízení a vedení povoleného přečerpání účtu, spořící vkladový účet, termínovaný vklad, vybrané poplatky u služeb Max Mobil PS a Max Internetbanking PS a vyhotovení a odeslání měsíčního výpisu účtu. Důraz je logicky kladen především na využívání služeb tzv. přímého bankovnictví. Měsíční poplatek za vedení účtu v programu Handicap činí 15 Kč měsíčně včetně odeslání a zpracování měsíčního výpisu. Běžné transakce jsou přitom poskytovány se slevou pohybující se od 20 do 50 % na jednotlivém poplatku.

A konečně ani dříve narození nemusejí zoufat, neboť některé naše banky myslí i na ně. Jedná se o účty pojmenované Senior a objevují se v nabídce jak České spořitelny, tak Poštovní spořitelny. Česká spořitelna tento druh účtu zřizuje klientům starším 65 let nebo lidem, kteří jsou příjemci starobního, příp. plného invalidního důchodu vypláceného ČSSZ, MV ČR a MO ČR.

Poštovní spořitelna a její postžirový účet Senior slibuje zvýhodnění klientům již od 55 let, kterým je na jejich postžirový účet bezhotovostně převáděn důchod. Klient Poštovní spořitelny je do programu zařazen automaticky, zatímco klient České spořitelny o zmíněný balíček musí projevit zájem sám. Poplatky u tohoto druhu účtu činí 15 Kč/měs. včetně poplatku za odeslání a zpracování měsíčního výpisu u Poštovní spořitelny. Poplatky za běžné transakce na účtu, stejně jako u programu Handicap, jsou bankou poskytovány se slevou pohybující se od 20 do 50 %.

Česká spořitelna zpoplatňuje účet Senior částkou 25 Kč/měs., ostatní běžné platební transakce jsou však poskytovány ve stejné výši jako u jiných druhů účtů zřizovaných bankou.

Rozhodnutí, zda využít, či nevyužít speciálních bankovních balíčků služeb je jen a pouze na každém jednotlivci. Nabídka našich bank je pestrá a pokrývá celý lidský život již od dětského věku. Tehdy se teprve učíme dělat první krůčky v bankovním světě a až po věk, v němž se staneme klienty sice znalými a zkušenými, nicméně s daleko odlišnými potřebami. V případě řešení financí platí, možná více než kde jinde, zlaté pravidlo „dvakrát měř a jednou řež“. Nejdříve porovnejte nabídky různých bank, porovnejte nabídky i v rámci banky jediné. Neváhejte se o radu obrátit i na pracovníky bank, kteří s výběrem varianty šité na míru právě vám, rádi pomohou.



Jaké máte zkušenosti s bankovními balíčky? Našli jste mezeru v jejich nabídce? Těšíme se na vaše názory.