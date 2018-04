Nenechte si ukrást čas na odpočinek

Někteří zaměstnavatelé před slovem přestávka málem padají do mdlob. V očích se jim protáčejí cifry jako strýčkovi skrblíkovi, kolik že to korunek vlastně prolenošíte. Přitom zapomínají, že přestávka je součástí pracovního dne.



Odpočinek v práci bývá značně diskutovaným tématem. Jak by měl vypadat? Jak by měl být dlouhý? Odborníci z řad psychologů a lékařů by dokonce poslali zaměstnance po obědě si zdřímnout. Pro začátek bude nepochybně stačit, pokud budou přestávky dodržovat jak zaměstnavatelé, tak zaměstnanci.

Dodělám ještě tenhle kousek

„Od rána jsem se nezastavil,“ vypráví obkladač Josef Karásek. „Pracovali jsme na koupelně jednoho bytu. Ostatní šli na oběd, ale já jsem chtěl ještě něco dodělat. Necítil jsem se dobře, ale na přestávku nebyl čas,“ vzpomíná bývalý řemeslník. „Lepil jsem dlaždice, první, druhou, třetí a pak už jsem se probral až v nemocnici. Zachránil mě syn, který se vrátil pro peníze. Doktor říkal, že kdybych si býval odpočinul hned při prvních náznacích slabosti, nemusel být infarkt tak rozsáhlý. Trochu pozdě jsem pochopil, k čemu je přestávka.“



Běžné přestávky



Zaměstnavatel je povinen pracovníkovi umožnit přestávku na jídlo a odpočinek v trvání alespoň třiceti minut. Je na ni nárok nejdéle po šesti hodinách nepřetržité práce. Pokud to dovoluje druh vaší činnosti, nic nebrání zaměstnavateli v tom, aby vám poskytl přestávku dříve. Dokonce ji může rozdělit do více časových úseků. Tyto přestávky se neposkytují na konci a na začátku pracovní doby.

„To, po jaké době je vhodné si udělat přestávku, je individuální a vychází to z potřeb jednotlivce,“ říká personální psycholožka Hana Kyrianová. „Někdo vydrží déle a pak potřebuje delší pauzu a naopak.“



Zlobivý zaměstnavatel



Co se zaměstnavatelem, který nerespektuje vaše práva, navíc podložená zákoníkem práce? „Standardní postup je řešit takovou situaci přes odbory,“ říká Kateřina Beránková, tisková mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí. „Pokud na pracovišti odbory neexistují, zaměstnanci mají pochopitelně možnost je založit nebo se obrátit o pomoc na úřad práce, případně inspektorát bezpečnosti práce.“



Bezpečnostní přestávky





Vykonáváte činnost, která má jednostranný vliv na váš organismus? Cítíte se během práce napjatí, vystresovaní a unavení? Pak byste měli dbát na dodržování bezpečnostních přestávek. Nejde však o klasické přestávky, při nichž si odpočinete od práce. Taková přerušení slouží k odreagování právě od jednotvárné činnosti, která zatěžuje vaši pozornost nebo vás jinak namáhá. Do této skupiny patří například řidiči nebo lidé, kteří pracují s těžkými břemeny. Během takové přestávky byste neměli vykonávat úkoly, které by vás opět nějakým způsobem zatěžovaly. Proto se bezpečnostní přestávky považují za výkon práce a započítávají se do pracovní doby.1. Myslete na zcela jiné věci než na práci.2. Na oběd jděte mimo kancelář.3. Vyvětrejte místnost, opláchněte si obličej.4. Chvilku zavřete oči a soustřeďte se jen na svůj dech.5. Zacvičte si nebo zkuste relaxační techniky.1. Po příliš dlouhém pracovním úseku jste si dopřáli jen krátkou přestávku.2. Obědváte s „prací na očích“.3. Nevyhýbáte se alkoholu.4. Opakujete si, jak máte hodně práce.Mgr. Hana Kyrianová, personální psychlog