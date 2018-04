Nenechte si uniknout dávky státní sociální podpory − třeba vám přispějí na bydlení

Státní sociální podporou jsou označovány dávky, které jsou poskytované osobám nebo jejich rodinným příslušníkům v mimořádných životních situacích, kdy stát skrze jejich vyplácení zčásti přebírá spoluzodpovědnost za vzniklou sociální situaci.

V rámci tohoto systému podpory se v závislosti na příjmu poskytuje přídavek na dítě, sociální příplatek a příspěvek na bydlení. Příjem dokládat nemusíte, žádáte-li o rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné a pohřebné.

Příspěvek na bydlení je různý pro Prahu a pro zbytek ČR

Na příspěvek máte nárok, jste-li majitelem nebo nájemcem bytu a máte v tomto bytě hlášený trvalý pobyt. Podmínky jsou různé pro Prahu a pro ostatní části České republiky. Pokud vám v Praze nestačí 35 % z příjmů rodiny na pokrytí nákladů na bydlení a částka na bydlení odpovídá průměrné sumě vydávané za nájem v rámci obce a počtu členů rodiny, kteří byt užívají, máte nárok na příspěvek na bydlení.

Bydlíte-li mimo Prahu, mělo by vám na bydlení stačit 30 % z příjmů rodiny. Do posuzovaných nákladů se zahrnuje nájemné za byt družstevní, nájemní nebo vlastní, dále cena služeb a energií v dané lokalitě. Rozhodné náklady na bydlení jsou propočítávány ve vztahu k přiměřené velikosti bytu pro počet osob, které v něm trvale žijí. Příspěvek na bydlení je pak vymezen jako rozdíl mezi náklady na bydlení a násobkem rozhodného příjmu koeficientem 0,3 (v Praze 0,35).

Bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy

Náklady stanovené pro nájemní byty platné od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 (v Kč) Počet osob v rodině Počet obyvatel obce Praha nad 100 tis. obyvatel 50 000 - 99 999 obyvatel 10 000 - 49 999 obyvatel do 9 999 obyvatel 1 4 182 3 383 3 155 2 895 2 747 2 6 091 4 998 4 686 4 331 4 128 3 8 401 6 971 6 563 6 099 5 834 4 a více 10 549 8 824 8 332 7 772 7 453

Zdroj: www.mpsv.cz

Bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků

Náklady stanovené pro družstevní byty a byty vlastníků platné od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 (v Kč) Počet osob v rodině Počet obyvatel obce Praha nad 100 tis. obyvatel 50 000 - 99 999 obyvatel 10 000 - 49 999 obyvatel do 9 999 obyvatel 1 2 653 2 653 2 653 2 653 2 653 2 4 055 4 055 4 055 4 055 4 055 3 5 763 5 763 5 763 5 763 5 763 4 a více 7 385 7 385 7 385 7 385 7 385

Zdroj: www.mpsv.cz

Sociální příplatek lze navýšit při zdravotním postižení dítěte nebo rodiče

Na tuto dávku máte nárok tehdy, staráte-li se minimálně o jedno nezaopatřené dítě a váš čistý měsíční příjem nepřevýší dvojnásobek životního minima (jaká je výše vašeho životního minima, se dozvíte níže). Pro výpočet sociálního příplatku se používá váš příjem za tři předcházející kalendářní měsíce. Dávku je možné zvýšit, pokud je dítě zdravotně postižené nebo dlouhodobě nemocné. Zohledněn je také stav žadatele o dávku. Je-li rodič osamocen nebo zdravotně postižen, je také možné příplatek navýšit. Sociální příplatek náleží také rodinám, kde se narodilo více dětí současně, a to do tří let jejich věku, anebo jestliže dítě prezenčně studuje střední či vysokou školu.

Přídavek na dítě patří nezaopatřenému dítěti, nikoli rodiči

Na dávku má nárok každé nezaopatřené dítě do 26 let, kdy je příjem rodiny nižší než 2,4násobek životního minima rodiny. Pro výpočet se používá čistý příjem za předchozí kalendářní rok. Do posuzované částky se nezapočítává výživné, které určitá osoba platila dítěti.



Přídavek na dítě je vyplácen zletilému nezaopatřenému dítěti. V případě, že je dítě nezletilé a nezaopatřené, vyplácí se dávka osobě, která má dítě v přímém zaopatření. Tato osoba by měla přídavek využít na potřeby nezletilého nezaopatřeného dítěte.

Věk nezaopatřeného dítěte Výše měsíčního přídavku do 6 let 500 Kč 6−15 let 610 Kč 16−26 let 700 Kč

Zdroj: www.mpsv.cz

Abyste zbytečně nemuseli žádat o dávky, na které nemáte nárok, přinášíme vám potřebné informace k jejich výpočtu.

Základem je životní minimum

Pro výpočet dávek se jako základ používá životní minimum posuzovaného jednotlivce nebo rodiny. Abyste si mohli uvědomit, zda vůbec máte na některém dávky nárok, a navíc dokonce spočítat, na jakou jejich výši máte nárok, je třeba, abyste nejprve pochopili, jak je to s výší životního minima ve vašem případě a v případě dalších členů vaší rodiny.

Životní minimum je minimální hranice příjmu a zahrnuje nezbytné finanční prostředky k zajištění základních životních potřeb. Pokud se dostanete pod tuto částku, ocitáte se v tzv. stavu hmotné nouze. Životní minimum je kromě výpočtu dávek podpory využíváno například pro výpočet hmotného zabezpečení žadatelů o zaměstnání, stanovení alimentů a maximálního výdělku v souběhu se starobním důchodem.

Příjem rozhodný pro přiznání dávky se stanoví jako měsíční průměr příjmů rodiny v rozhodném období. Měsíční průměr příjmů rodiny se stanoví jako součet všech jednotlivých měsíčních průměrů příjmů oprávněné osoby a osob společně s ní posuzovaných.

Výše životního minima od 1. 1. 2008 na: Jednotlivce 3 126 Kč První dospělou os. v domácnosti 2 880 Kč Každou další dospělou osobu 2 600 Kč Nezaopatřené dítě do 6 let 1 600 Kč 6−15 let 1 960 Kč 15−26 let 2 250 Kč

Zdroj: www.mpsv.cz

Životní minimum (ŽM) za celou rodinu pak získáte jednoduchým součtem minimálních částek přiřazených jednotlivým osobám (viz výše). Například:

Osoby ve společné domácnosti Měsíční ŽM v Kč Dvě dospělé osoby 2 880 + 2 600 = 5 480 Dvě dospělé os. a dítě do 6 let 2 880 + 2 600 + 1 600 = 7 080 Jedna os. a dítě 6−15 let 2 880 + 1 960 = 4 480 Dvě dospělé os. a dítě 15−26 let 2 880 + 2 600 + 2 250=7 730



Existenční minimum

Jde o oficiálně schválenou částku, jejíž hodnota je nutná pro přežití. Pro rok 2008 je existenční minimum stanoveno na 2 020 korun. Toto minimum se nevztahuje na nezaopatřené děti, na lidi pobírající starobní důchod, na plně invalidní a na osoby starší 65 let. Existenční minimum naštěstí není rozhodné pro výpočet sociálních dávek. Za částku 2 020 korun měsíčně ani nezaplatíte nájem, ani se nenajíte.

Co se dozvíte v dalších dílech