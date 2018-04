Není leasing jako leasing: jak vybrat ten pravý?

Bez automobilu se dnes neobejde takřka žádný podnikatel. Přijmeme-li tento předpoklad, tak všichni někdy stáli před rozhodnutím, jaký automobil pořídit a jakým způsobem zajistit jeho financování. Pokud chceme automobil přímo pořídit, tak máme na výběr využití vlastních prostředků nebo různé formy úvěru (nejčastěji bankovního).

V obou těchto případech dochází na základě kupní smlouvy k převodu automobilu na kupujícího a pořízený majetek vstupuje do rozvahové evidence společnosti. Do nákladů se pořizovací cena automobilu dostává prostřednictvím odpisů. Osobní automobily náleží do odpisové skupiny 1a (doba odpisování činí čtyři roky).

Leasing finanční vs. operativní – úplně jiná filozofie produktu a rozsah plnění

Pokud bychom měli nejvýstižněji definovat leasing, tak bychom asi použili pojmenování pronájem. Oba výše uvedené typy mají jedno společné – automobil na základě uzavřené leasingové smlouvy zůstává v majetku pronajímatele (leasingová společnost) a nájemce (společnost užívající auto) mu za možnost využívat tento majetek pravidelně platí nájemné. Až potud vypadají oba produkty totožně.

Hlavní rozdíl mezi oběma produkty je ten, že u finančního leasingu dochází po uplynutí doby splácení k převodu předmětu leasingové smlouvy na nájemce, zatímco u leasingu operativního zůstává automobil nadále v majetku pronajímatele. Samozřejmě není vyloučena ani možnost, že by došlo k převodu automobilu po skončení nájmu na nájemce i u leasingu operativního, avšak této eventualitě musí nutně předejít dohoda obou smluvních stran. Naopak u leasingu finančního k převodu majetku na nájemce po skončení splátkového kalendáře dojít musí (pokud má splaceny veškeré finanční závazky ze smlouvy vyplývající).

Druhým základním rozdílem mezi oběma produkty je rozsah služeb, který během trvání splátkového kalendáře poskytuje pronajímatel (leasingová společnost) nájemci. V tomto ohledu je podstatně bohatší leasing operativní. Modelový vztah mezi oběma subjekty vypadá následovně (pro přehlednost si ho seřaďme do jednotlivých kroků):

· Nájemce si vyhlédne vůz a uzavře smlouvu s leasingovou společností

· Leasingová společnost vůz zakoupí, uvede do provozu a předá jej nájemci do užívání

· Nájemce platí pronajímateli pravidelné nájemné po stanovenou dobu (např. dva roky)

· V ceně nájemného jsou zpravidla následující plnění - povinné ručení a havarijní pojištění, silniční daň, asistenční servis, poplatky za rádio, kompletní servis a údržba vozidla, pravidelný servis či opravy, likvidace pojistných událostí, výměna pneumatik atd.

U finančního leasingu je výčet služeb ze strany pronajímatele podstatně užší. Typickým začátkem nájemního vztahu je zaplacení první navýšené splátky (takzvaná akontace), po které následují pravidelné měsíční splátky. Tyto úhrady v sobě obsahují splátku části pořizovací ceny a příslušnou DPH, finanční službu a příslušnou DPH, pojistné (je-li součástí splátky). Připomínám, že předmět leasingu musí být havarijně pojištěn. O vše ostatní se tedy musí na rozdíl od operativního leasingu postarat nájemce sám.

Operativní leasing je výhodnější po daňové stránce

Co se týče účetní a daňové problematiky, tak operativní leasing přináší hned několik zjednodušujících prvků. V případě, že je automobil používán výhradně pro podnikání, pak nájemné je u operativního leasingu daňově uznatelným nákladem a daň z přidané hodnoty obsažená v nájemném snižuje v plné míře celkovou daňovou povinnost poplatníka k této dani. Navíc se u operativního leasingu neplatí první navýšená splátka (na rozdíl od finančního leasingu).

U finančního leasingu je celková situace poněkud složitější. V první řadě neplatí, že veškeré úhrady nájemného jsou automaticky daňově uznatelným nákladem. Aby bylo možné nájemné zahrnout do nákladů, musí společnost splnit následující podmínky (jsou tři a najdete je v paragrafu 24, odst.4, Zákona o daních z příjmů):

· Podmínka doby nájmu – musí být delší než 20 % stanovené doby odpisování (nejméně však tři roky). V případě osobních aut tedy musí jít minimálně o tříletý finanční leasing.

· Podmínka výše kupní ceny spojená s podmínkou bezprostředního odkupu při ukončení nájmu – kupní cena najatého hmotného majetku nesmí být vyšší než zůstatková cena vypočtená ze vstupní ceny evidované u vlastníka, kterou by tento předmět měl v případě rovnoměrného odpisování

· Podmínka zařazení do obchodního majetku (platí pouze pro živnostníky)

Velmi nepříjemnou situací by bylo případné nedodržení těchto podmínek. V takovém případě by již zaplacené nájemné nebylo možné považovat za daňový náklad, a tudíž by poplatník musel podat dodatečné daňové přiznání a svůj omyl napravit. Kromě toho si musí firmy uvědomit, že nájemné a zaplacenou akontaci je nutné časově rozlišit.

Co se týče problematiky daně z přidané hodnoty, tak u operativního leasingu je možné veškerou DPH uplatnit na vstupu a snížit si o ni svoji daňovou povinnost. U finančního leasingu není možné v případě osobních aut kategorie M1 nárokovat DPH počítanou z pořizovací ceny vozu.

Zkusme si shrnout vzájemné plusy a mínusy do závěrečné tabulky, která může posloužit jako rychlý návod pro rozhodování podnikatele nad nabídkami obou produktů:

Finanční leasing Operativní leasing Vlastnictví po dobu nájmu Leasingová společnost Leasingová společnost Vlastnictví po řádném skončení nájmu Auto je převedeno na nájemce, daňově je odepsáno Zůstává nadále v majetku leasingové společnosti, lze jednat o odkoupení (není právní nárok) Akontace Ano (10 a více procent) Ne Nájemné v sobě obsahuje Splátku z ceny vozu, finanční službu, DPH, event. pojistné Pojištění, asistenční službu, silniční daň, dálniční známku, běžný servis a opravy, výměnu pneu, poskytnutí náhradního vozu apod. Daňová uznatelnost nájemného Pozor na podmínky v paragrafu 24, odst.4 Ano DPH Rozklíčovat na DPH z pořizovací ceny a DPH z finanční služby Ano

Zdroj: autor

V tabulce uvedená kritéria jsou samozřejmě poměrně striktní a formální. Podíváme-li se na oba produkty s nadhledem, tak operativní leasing je pro ty, kteří si zaplatí bezproblémové užívání vozu na určitou dobu a po jejím uplynutí si nejspíše pronajmou jiný vůz.

Finanční leasing má jinou filozofii. Hlavní zátěží splátky je umořování pořizovací ceny vozu a zjednodušeně řečeno se nájemce s každou splátkou přiblíží okamžiku, kdy bude využívaný předmět v jeho majetku.

Myslíte si, že operativní leasing má svoji budoucnost nebo tento produkt zužujete pouze na manažerská vozidla? Těšíme se na vaše názory.