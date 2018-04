Není poradce jako poradce

Význam rodinného finančního poradenství v současné době uznává již celá řada našich občanů, zejména pak těch zodpovědnějších. Řada z nich ale nemá příliš dobré osobní zkušenosti ze setkání s člověkem, který se jim jako finanční poradce představil. Často se totiž ukázalo, že se jednalo o zástupce některé finanční instituce, jehož jediným zájmem byl zisk této instituce a tomu odpovídající i výše jeho provize. Kde tedy najít, ale zejména jak poznat seriózního finančního poradce?

KFP – profesní sdružení rodinných finančních poradců

Usnadnit rozhodování při výběru osobního finančního poradce by občanovi měla napomoci Komora finančních poradců (dále jen KFP), která vznikla na podzim loňského roku jako profesní sdružení společností a jednotlivců, pracujících v oblasti nezávislého osobního finančního plánování. U zrodu komory stály společnosti, které v tomto oboru úspěšně působí již řadu let. Cílem KFP je ochrana zájmů klienta, zviditelnění práce nezávislých finančních poradců v očích veřejnosti, úpravy legislativních podmínek, certifikace a kontrola kvality práce, zvyšování odbornosti a vzdělanosti, prosazování společných zájmů členů.

Členství v KFP = průkaz solidnosti

Členství v komoře je vázáno na splnění určitých podmínek, které ve svém souhrnu vytváří předpoklady pro to, aby daného poradce bylo možno považovat za kvalifikovaného a seriózního. Členství v komoře se tedy má stát oním požadovaným „průkazem solidnosti“. Je otázkou dalšího vývoje, nakolik bude komora ve svých nárocích na své členy důsledná, aby tomuto poslání skutečně dostála.

I mezi členy KFP budou rozdíly

Požadavky, které KFP na své členy klade je nutno chápat jako minimální. Domníváme se tedy, že i uvnitř komory budou rozdíly mezi jednotlivými členy jak v oblasti kvalifikace, tak i v oblasti chápání etiky. Členství v komoře by proto mělo být bráno jako záruka odborných znalostí minimálně v rozsahu Certifikační zkoušky a etického chování minimálně v rozsahu stanoveném Etickým kodexem komory. Člen komory tedy může být lepší, ale neměl by být horší než stanoví tato kriteria.

I nečlenové komory mohou být solidní, ale ...

Komora finančních poradců vznikla teprve nedávno. Část poradců o její existenci dosud ještě vůbec neví. Další část bude nějakou dobu váhat a vyčkávat, jak se to všechno vyvine. V současné době tedy jistě existuje celá řada solidních finančních poradců, kteří členy komory dosud nejsou. Do budoucna by jich ale mělo ubývat (není důvod, proč se do práce komory nezapojit, pokud s jejími cíly souhlasím). Ale i v budoucnu asi stále budou existovat poradci, kteří z principu jakoukoli organizovanost odmítají. To samozřejmě neznamená, že jsou nesolidní. Budou to mít ale těžší. Budou muset sami osobně přesvědčit své klienty, že tímto svým postojem něco nezakrývají.

Informace, kontakty

Veškeré potřebné informace by měly být dostupné na adrese: www.kfp.cz. Tyto stránky zatím mají ještě daleko k dokonalosti a rovněž přihlášení se k certifikační zkoušce touto cestou není nejjednodušší. Věříme, že se jedná o „dětské nemoci“ z nichž KFP brzy vyroste. Pojďme proto její vývin urychlit. Komora je tu pro nás a bude taková, jakou si ji vytvoříme.

Jaké máte zkušenosti s finančními poradci vy? Co si myslíte o jejich práci? Jaký názor máte na Komoru finančních poradců?