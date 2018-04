Není radno zahrávat si s věřitelem

P říliš mnoho registrů?

Momentálně v ČR shromažďují informace o dlužnících tři registry. Česká národní banka vede první z nich - Centrální registr úvěrů. Registr obsahuje údaje o právnických osobách a živnostnících, a to jak neplatičích tak vzorných dlužnících. Není však ze strany bank příliš využíván, jak uvádí sama ČNB. Banky mají možnost dotazovat se na své stávající klienty nebo na klienty nové, kteří teprve žádají o úvěr. Nezjistí však informace o „zajímavých klientech“ ostatních bank – problémových klientech, kteří jsou pro banku rizikem, dostanou informaci až v momentě, kdy se na něj dotáží, jako na svého nového klienta.

Přínosnějším se jeví úvěrový registr evidující splácení úvěrů občany a živnostníky. Provozovatelem je společnost CBCB – Czech Banking Credit Bureau, jejím vlastníkem jsou za zákona banky - Česká spořitelna, Československá obchodní banka, GE Capital Bank, HVB Bank Czech Republic a Komerční banka. Registr obsahuje informace o klientech, kteří si vzali jakýkoli úvěr (spotřebitelský úvěr, hypotéku, kontokorent, kreditní kartu) a stali se dlužníky finanční instituce, která se na registru podílí. Momentálně jsou jejími uživateli Česká spořitelna, Československá obchodní banka, GE Capital Bank, HVB Bank Czech Republic, Komerční banka, Živnostenská banka, Raiffeisenbank, eBanka, Českomoravská hypoteční banka, Citibank, Českomoravská stavební spořitelna, Stavební spořitelna České spořitelny. Je v něm také u vedeno, jak dlužník vyrovnává své závazky – zda platí včas, v plné výši, či má se splácením problémy. V evidenci je klient veden 4 roky, ať už úvěr splatil řádně, nebo s ním byly problémy. Podrobnosti o platbách jsou evidované 1 rok.

Solus (Sdružení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům) je dalším, kdo eviduje dlužníky. Jejími členy jsou Beneficial Finance, CCB Finance, CCS Česká společnost pro platební karty, CETELEM ČR, Český Triangl, ESSOX, Home Credit Finance, HVB Bank Czech Republic, Profireal, Raiffeisenbank, VB Leasing CZ. V tomto případě však jde pouze o dlužníky, kteří jsou problémoví a úvěr řádně nesplácí. Sdružení je složeno zejména ze splátkových a leasingových společností, které si dotazem, zda je klient evidován jako neplatič, ověřují rizikovost své investice. Do registru mají přístup pouze společnosti, které se na jeho vytvoření podílely a poskytly informace o svých problémových pohledávkách. Jiná finanční instituce nemá možnost do registru nahlédnout.

Registr SOLUSu dělí evidované klienty do 4 kategorií :

naprostí neplatiči (nikdy nezačali splácet

dlužníci se 4 nezaplacenými splátkami

dlužníci neplatící poslední splátku

ti, kteří zaplatili (pokud nepožádají o výmaz z evidence, jsou v ní vedeni max. 3 roky)

Pokud se dlužník dostane do finančních obtíží a nesplácí několik měsíců (kritérium pro záznam jsou 4 měsíce), má možnost domluvit se s finanční institucí a řešit svou situaci např. individuálním splátkovým kalendářem či odkladem splátek (rozhodnutí je však plně v kompetenci věřitelské společnosti), V případě, že je nalezeno řešení, není do databáze zanesen.

Tato varianta u úvěrového registru CBCB a centrálního registru ČNB možná není. V ní je klient veden, jakmile o úvěr požádá a je v něm zaznamenána celá historie probíhajícího úvěrového vztahu „banka – klient“.

Oddělenost registrů netkví v různých uskupeních jen z důvodu vytvoření finančních skupin, ale je dáno i zákonem, který stanoví, že bankovní informace nesmí být sdíleny s nebankovními institucemi (splátkové a leasingové společnosti).

V ždy o uvedení musíte vědět!

Ať jsou však informace sdíleny bankami či nebankovními společnostmi, musí se tak dít s vaším vědomím, jak ukládá bankám a nebankovním institucím Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Proto čtěte vždy pozorně smlouvu, kterou budete uzavírat. Nebankovní instituce si navíc musí zajistit váš souhlas s použitím příslušných dat.

C o všechno v nich zjistíte?

Důležité je, že klient, který čerpal úvěr, může zjistit, co se o něm banky v registru dozví. Kdykoli je možné zeptat se příslušné instituce, která provozuje registr, co je v něm zaznamenáno. Žádat o výpis je možné písemně s úředně ověřeným podpisem. Za výpis je účtován poplatek 100 korun. Na výpis si počkáte zhruba 4 týdny a bude vám doručen na adresu bydliště do vlastních rukou. Pokud nechcete čekat, je možno žádat expresní vyhotovení (pochopitelně opět za poplatek). O vystavení výpisu je možné požádat i osobně na klientském centru nebo e-mailem s certifikovaným elektronickým podpisem.

V případě, že klient zjistí, že některý údaj uvedený ve výpisu je chybný, může se obrátit na klientská centra provozovatelů a žádat opravu. Údaje jsou pak blokovány a do zajištění nápravy, ve spolupráci s bankou, která údaje poskytla, nepřístupné ostatním.

J aký je přínos pro klienta?

Přínos je jednoznačný – pokud si vás finanční instituce v úvěrovém registru prověří a zjistí, že máte kreditní kartu, splácíte pravidelně hypotéku a stále máte dostatek finančních prostředků, abyste ji žádali třeba o spotřebitelský úvěr, není pro ni problém vám jej poskytnout. Stejně tak, pokud se nebudete vyskytovat v registru SOLUSu, budete mít rozhodně volnou cestu k žádosti o úvěr. Zároveň budete zařazeni do skupiny bonitních klientů. které banka ráda uvítá do svých řad.

V ýhled do budoucna

Finanční společnosti by v budoucnu rády dosáhly propojení těchto registrů a to i s dalšími společnostmi. V úvahu přichází zejména telekomunikační společnosti a pojišťovny. Díky jejich informacím by každá ze zainteresovaných společností získala ucelenější obraz o svých současných či nových klientech. Těžit by z této skutečnosti měli zejména klienti, kteří řádně splácejí své závazky, zároveň by se toto propojení registrů mělo stát metlou podvodníkům.

Máte již svůj výpis z úvěrového registru? Myslíte, že pro vás bude snazší získat úvěr, protože řádně platíte své dluhy? Napište nám svůj názor.