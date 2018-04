Neobvyklé pracovní pozice. Víte, co dělá najížděč, dozrávač či lobbista?

Najížděč cestuje po celém světě

Najížděčů parních turbín je v České republice asi dvacet. Jde o vysoce ceněnou profesi, jejíž náplní je uvádět nové parní turbíny a jejich příslušenství do provozu. „Pro tuto pozici vyžadujeme technicky zdatného odborníka s vysokoškolským vzděláním, s výbornými komunikačními schopnostmi a znalostmi cizích jazyků. Zaměstnanci tráví mnoho měsíců na stavbách po celém světě i v náročných klimatických podmínkách, proto musí jít o psychicky odolné jedince,” říká Jaroslav Kovařík, vedoucí zkušebních techniků z brněnského závodu na výrobu parních turbín společnosti Siemens.

Dobrodružná práce zaměstnání, která baví

Najížděči si navíc musí umět poradit i v případě přírodní katastrofy či případného válečného konfliktu a vědět, jak se vyvarovat zdravotním problémům v jiných zeměpisných šířkách. Práce je to náročná, vlastně dobrodružná.

Ale Stanislav Štefánek ji má rád. O práci u parních turbín se začal zajímat rok po ukončení vysokoškolského studia. „Tehdy jsem pracoval jako zástupce vedoucího strojní výroby a chtěl jsem se vrátit ke svému původně vystudovanému oboru, tedy energetice. Nabídka práce pro Siemens obnášela všechno, co jsem hledal: stabilní práci ve velké firmě, návrat zpátky k energetice, možnost cestovat,“ říká mladý muž.

Co považuje na své práci za nejtěžší? „Udržet si odstup od problémů natolik, aby se daly s chladnou hlavou řešit. Protože když nastanou, tak se dostáváme do velkého časového presu. Je to možná s podivem, ale zároveň mě právě tohle na mé práci nejvíc baví - řešení často na první pohled bezvýchodných situací,“ říká muž, který procestoval už kus světa.

„Kolegové někdy žertují, že jezdíme po světě s jednou z největších cestovek, ovšem jen s otevřenými zpátečními letenkami. Sami totiž nevíme, jestli nám naše práce zabere jeden měsíc, nebo půl roku. Vše je závislé na okolnostech daného projektu,“ dodává Stanislav.

Dozrávač to s banány umí

Čas od času se na pracovním trhu objeví místo, které je neobvyklé buď úzkou specializací, nebo vysokou odborností. „Nejvíce takových specifických pozic evidujeme ve strojním a potravinářském průmyslu a ve službách,“ říká Jitka Součková z personální agentury Grafton Recruitment.

Nedávno například personálka hledala kandidáta na dozrávače banánů. Cesta ovoce z tropický zemí do některého ze skladů a následně obchodů v České republice je poměrně zdlouhavá. Proto se banány sklízejí ještě zelené a dozrávají během dopravy.

Na správnou zralost importovaných banánů, která se určuje podle specifické stupnice, dohlíží vyškolený pracovník. „Na tom, jak je jeho práce kvalitní, závisí spokojenost zákazníků v obchodě,“ říká Jitka Součková a dodává: „Jedná se o práci, kde je preferována manuální zručnost, přesnost a dobrý úsudek, komunikativnost i základní kancelářské dovednosti.“

Dozrávač banánů sleduje a řídí denní zásoby a kvalitu exotických plodů, analyzuje rozdíly a v případě odchylek je hlásí příslušným oddělením. Pracuje na počítači a připravuje výkazy a dokumentaci. Měl by mít ideálně středoškolské vzdělání se zaměřením na potravinářství.

Character artist oživuje postavy v počítačových hrách

Raritou mezi pracovními pozicemi je character artist. Jde o špičkové grafiky, kteří mají za úkol navrhnout postavy v počítačové hře. „V současné době se snažíme obsadit člověka na tuto pozici v oblasti herního průmyslu. Těchto profíků je jako šafránu, proto je těžké takové kandidáty najít,“ říká Olga Hyklová, majitelka a výkonná ředitelka společnosti AC JOBS.

Character artist herního průmyslu musí milovat hry a musí ho bavit modelování postav. Měl by mít zkušenosti s tvorbou a animací postav, fantazii, znalost anatomie a v neposlední řadě zkušenost s grafickými programy.

Pozice je výjimečná tím, že si v pracovní době hrajete a tvoříte nové virtuální životy. A to je právě to, co Tomáše na jeho práci nejvíc baví. Vystudoval Fakultu informačních technologií na Vysokém učení technickém v Brně. Práci hledal asi tři měsíce, teď je spokojený.

„Celé dny animuji. Dostanu model, který naskenuji a vytvářím animace. Ty mohou pro konkrétní postavu trvat klidně i měsíc, záleží na její složitosti,“ říká Tomáš. Nejnáročnější na jeho práci je „dostat se do toho“.

„Člověk na to musí mít oko. Není to práce, která jde mechanicky naučit. Je to dost o získávání zkušeností a chce to čas, než se stanete odborníkem,“ dodává mladý muž.

Food critic se ke své práci musí projíst

Food critic musí být nejen skutečný gurmet, tedy orientovat se v tom, jak poznat kvalitní jídlo, suroviny i jídelníček, ale musí znát také standardy servírování, jakým způsobem se má chovat personál a jak má vypadat restaurace.

„Takové lidi je těžké sehnat, vždy hledíme na to, jakou má dosavadní praxi. Nemusí to být nutně profesionální recenzent, může to mít i jako koníčka. Pak se rozhodujeme podle toho, jak kvalitní jsou jeho příspěvky a jakou mají odezvu mezi jeho čtenáři. Kvalitní food critic se často musí k tomu, aby byl skutečný profík, projíst,“ říká Olga Hyklová.

Důležité je, aby se neustále vzdělával, navštěvoval kuchařské kurzy, četl kuchařské knihy a ideálně si může složit i takzvané senzorické zkoušky. Při nich si otestuje, v jaké kondici má chuť, čich, zrak.

Pozice: Lobbista a komorník

Vladimíra Marková z personální společnosti Randstad nedávno hledala pro velkou mezinárodní společnost vyrábějící kancelářskou techniku kandidáta na pozici lobbisty. Co takový člověk musí umět? „Hlavním požadavkem bylo, aby měl kontakty ve středně velkých a velkých podnicích a ve státní správě. Aby uměl rozvíjet dlouhodobé obchodní vztahy na přátelské a osobní úrovni,“ popisuje Vladimíra Marková.

Náplní práce lobbisty je absolvovat s klíčovými osobami společenské akce, chodit na večeře, sportovat. „Tím by podporoval obchodní výsledky společnosti. Vhodného kandidáta jsem hledala zejména mezi obchodníky, ideální profil byl obchodník se zkušeností ze státní správy. Klientovi jsem lobbistu našla přibližně za měsíc. Z doporučených kandidátů nakonec zvítězil obchodník se zkušenostmi ze stavebnictví,“ dodává personalistka.

V Randstadu se setkali i s dalším neobvyklým požadavkem klienta. Firma hledala pro svého ruského majitele osobního komorníka, který by byl od jara do podzimu k dispozici v jeho letním sídle ve Francii. „Požadavky na ideálního kandidáta byly poměrně zvláštní, protože si představovali buď zkušeného staršího pána s referencí, tedy že pracoval na obdobné pozici u nějakého miliardáře, nebo pak loajální mladou dívku, blondýnku, která umí perfektně rusky navíc s petrohradským přízvukem,“ říká personalista Luděk Kantor a dodává: „Musím říci, že tuto zakázku jsme nakonec zdvořile odmítli.“