Víte, že lze získat náhradu za výkupné či porod dvojčat?

AIG Europe Pojištění únosu, vydírání a krizových situací

Pojištění "Crisis" je vhodné pro každého, kdo cestuje do rizikových zemí. Lze jej však využít i v Česku. Mohou ho sjednat jak společnosti, tak soukromé osoby. Často se stává, že cílem únosu se stanou i zdánlivě nemajetní či nevýznamní lidé. Bohatství je totiž především v rozvojových zemích velmi relativním pojmem a kdo u nás patří do nižší střední třídy, může být ve třetím světě vnímán jako velmi bohatá osoba.

Pojištění by mělo pokrýt veškeré výdaje na výkupné v případě únosu nebo vydírání a také související náklady, například na vyjednávače či tlumočníka, nahradit ztrátu příjmu, lékařské služby a další. Také je pojištěna smrt následkem úrazu a závažné trvalé tělesné poškození.

Pojištění chrání i proti dalším hrozbám namířeným proti společnostem, jejich zaměstnancům, rodinným příslušníkům, případně dalším pojištěným osobám, například vydírání s hrozbou způsobení fyzické či materiální újmy či zavlečení počítačového viru do systémů pojištěného. V rodinné variaci produktu je kryto i zmizení osob.

Není to však zadarmo. Rodinná varianta se pohybuje v řádech tisíců korun u čtyřčlenné rodiny při krátkodobých cestách do jiných než vysoce rizikových zemí až po desetitisíce korun u cest do rizikovějších destinací. Roční smlouva vyjde menší a střední společnosti na desetitisíce korun a velké korporace musejí počítat s pojistným v řádů statisíců. O ceně pojištění rozhoduje podle Jana Beníška ze společnosti AIG více faktorů, například riziková expozice pojistníka či pojištěných, obor podnikání, četnost a délka cest, destinace, bezpečnostní opatření a další.

AIG Europe Pojištění násilností a terorismu

Pojištění chrání především firmy a zaměstnavatele před případnými dopady teroristického útoku na chod společnosti. Terorismem se rozumí nezákonné použití násilí vůči osobám nebo majetku pro dosažení určitých politických záměrů, jehož cílem je zastrašit a přinutit vládu či jednotlivce ke změně jednání, záměrů, politiky a podobně.

Produkt v sobě zahrnuje i pojištění proti riziku sabotáží, vzpoury, státních převratů, stávek nebo občanských nepokojů či srocení s výtržnostmi, které ohrožují nebo narušují veřejný pořádek.

Cena pojištění záleží na individuálních potřebách a rizicích, kterým jsou jednotliví klienti vystaveni. Limit plnění je omezen kapacitou interního zajištění pojišťovny, postačuje rizikům až do přibližně jedné miliardy korun.

Allianz, Lloyd's Pojištění pro golfisty

Mezi dva nejznámější produkty pojištění golfu u nás patří "Golfplan" od Lloyd's a "PRO golf" od Allianz pojišťovny.

Pojištění slibují různě vysokou náhradu v případě, kdy vám někdo golfové vybavení odcizí či poškodí, a když si tedy potřebujte půjčit náhradní. Zahrnuje i kompenzaci předem zaplacených účastnických poplatků, pokud se nemůžete zúčastnit turnaje a uhrazení nákladů spojených se zraněním sebe i ostatních a jako bonus i zaplacení útraty za oslavu po Hole in one (trefení jamky hned první ranou).

Klient má na výběr ze tří variant. Cena ročního pojistného se pohybuje od 1 300 do 2 100 korun podle výše pojistného plnění. Klienti jsou pojistkou chráněni po celém světě.

Uniqa Pojištění vícečetných porodů

Pojišťovna Uniqa reagovala na stoupající počet vícečetných porodů v současné populaci a zavedla krytí vícečetných porodů jako součást životního pojištění.

Když se narodí dvojčata, dostanou rodiče jednorázové plnění 30 tisíc, nebo 50 tisíc korun (podle sjednané pojistné částky životního pojištění), aby mohli krýt zvýšené náklady, které jsou spojeny s narozením potomků. Při narození trojčat se částky pojistného plnění zdvojnásobují.

Česká pojišťovna Pojištění hřbitovních staveb

Pojištění klientovi kompenzuje poškození hrobu, náhrobku, hrobky a všech jejich pevných součástí. Nepokrývá však poškození květinové výzdoby, volně položených svíček a podobně.

Pojištění náhrobku v ceně do 100 tisíc korun vyjde ročně na tisícikorunu. Většina ostatních pojištění podobného rázu u jiných pojišťoven je nabízena pouze pro klienty, kteří si zároveň sjednají pojištění stavby, nebo pozemku. Podmínky vyplacení náhrady za vzniklé škody se u různých společností liší, například uhradí škodu způsobenou vandaly jen v případě, že je znám viník.

Invia Pojištění proti špatnému počasí

Proti špatnému počasí se mohou pojistit zákazníci, kteří si koupí zájezd u společnosti Invia. Pojištění, které lze pořídit za 200 korun, se vztahuje pouze na destinace, kde svítí sluníčko téměř permanentně a pouze na období hlavní sezony (více čtěte zde).

Pojištěnému turistovi vzniká nárok na pojistné plnění ve chvíli, kdy je počet slunečných dnů nižší než polovina doby zájezdu. V takovém případě získá poukaz v hodnotě 2 500 korun na osobu. Poukaz může uplatnit jen při nákupu nového zájezdu.

USA Pojištění proti rozvodu a únosu mimozemšťany

A na závěr dvě perličky ze Spojených států. Podnikatel John Logan měl špatné zkušenosti s vlastním rozvodem, a proto se rozhodl nabídnout klientům pojištění proti rozvodu. Tedy produkt, který velké pojišťovny ignorovaly. Za necelých 16 dolarů měsíčně nabídl klientům ochranu před náklady, které jsou s rozvodem spojené. Podmínkou kompenzace však je, že k rozvodu dojde až po čtyřech letech od podpisu pojistné smlouvy. To proto, aby se předešlo sňatkovým podvodníkům, jejichž záměrem by bylo pojistku zneužít.

Několik alternativ pojištění je připraveno i pro klienty, kteří mají strach z únosu mimozemšťany. Pojištění, které slibuje krytí v hodnotě milionů dolarů, lze pořídit za 100 dolarů ročně nebo dokonce i za jednorázový osmidolarový poplatek, který si účtuje St. Lawrence Agency z Floridy. Problém ovšem může nastat ve chvíli, kdy budou klient, nebo jeho blízcí, vyzváni, aby dokázali, že k únosu skutečně došlo.