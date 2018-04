Neodborné brigády jsou za víc peněz, ale do budoucna studentům nepomohou

1. ročník: Věnujte se hlavně škole

První dva semestry na vysoké škole nemá cenu si ještě pravidelnou práci hledat. Je potřeba se rozkoukat a "zaplout" do nového typu studia. Pracovní nasazení je vhodné omezit jen na krátkodobé praxe vyžadované profesory hlavních předmětů.

2. ročník: Zaměřte se na odborné brigády

Ve druhém ročníku je čas pořádně prostudovat nabídky brigád a částečných úvazků, které visí na nástěnkách u studijního oddělení. Pokud ještě nechcete stálejší práci v oboru, je dobré si najít alespoň přes prázdniny brigádu, která vás zdokonalí například v cizím jazyce nebo zlepší vaše počítačové dovednosti.

"U nás má práci v oboru už hodně studentů druhého ročníku. Spolupracujeme s řadou firem, u kterých studenti získávají odbornou praxi. Jde o podniky, které potřebují třeba účtaře, právníky a ekonomy, nebo lidi do řízení marketingu," říká Věra Hudečková ze Soukromé vysoké školy ekonomických studií. Dodává, že většinou pak spolupráce mezi studentem a firmou pokračuje dál i formou hlavního pracovního úvazku.

"Vlastně si naše studenty vychovají k obrazu svému. Absolvent ví, kam jde, jakou práci bude zastávat, a zaměstnavatel si vyzkoušel, koho do kolektivu přijímá – všichni jsou spokojeni," vysvětluje Hudečková.

3. ročník: Vyjeďte na stáž do ciziny

Ve třetím, bakalářském ročníku byste už měli mít práci alespoň na několik hodin týdně, pokud vám to náročnost studia dovolí. Zapomeňte na výběr práce podle kolonky odměna. Ten, kdo prodává zmrzlinu, si sice může vydělat více peněz než spolužák, který v logistické firmě pomáhá s vyřizováním papírů, ale do životopisu si to nenapíše.

Práce i pro studenty Práci i brigády naleznete na JobDNES.cz.

Jestli to jen trochu jde, uvažujte o studijním pobytu na zahraniční univerzitě. Nabídek škol po celé Evropě je poměrně dost. Zvlášť když ovládáte i jiný jazyk než angličtinu, vaše šance dostat se do zahraničí na jeden nebo dva semestry stoupají. Největší možnosti poskytuje program Erasmus, souhrnnou nabídku stipendií najdete na portálu Domu zahraničních služeb www. dzs.cz.

Pobyt v zahraničí vám pomůže, i když pro vás škola získáním bakalářského titulu skončila. Získáte díky němu větší rozhled, zdokonalíte se v cizím jazyce a zaměstnavatelé to pak v Česku ocení. Všechny potřebné informace a konkrétní nabídku práce v Evropské unii lze najít na stránkách portálu mobility Eures (www.eures.cz).

4. ročník: Běžte se podívat na veletrh práce

Pokračujete-li v magisterském studiu, je čas se zamýšlet, co chcete po skončení studia opravdu dělat, a začít vytipovávat firmy, kam byste chtěli patřit.

Možností je několik, třeba veletrhy práce, kde firmy několikrát ročně často přímo na fakultách představují pracovní nabídky. "Jsou většinou zaměřeny na techniky, IT specialisty apod. Je možné tu získat kontakty na potenciální zaměstnavatele, případně se zařadit do jejich databáze uchazečů o zaměstnání," uvádí Daniela Čajánková ze společnosti Stimul.

Někdy se stačí poptat po praxi ve škole. "Zájem zaměstnavatelů o spolupráci s našimi studenty je obrovský. Praxi mají ve velkých podnicích zabývajících se výrobou kosmetických přípravků, u potravinářských firem i u farmakologických podniků," říká Ivana Picková, vedoucí oddělení komunikace VŠCHT v Praze.

5. ročník: Hledejte si budoucího zaměstnavatele

Pátý ročník je ve znamení přípravy diplomky a její obhajoby. I ta vám může pomoci najít práci. Pokud si zvolíte praktické téma a podklady budete obstarávat ve firmě, která je pro vás atraktivní, můžete se jim zalíbit a práci u ní získat.

Další možností jsou takzvané trainee programy. Velké firmy je připravují pro posluchače posledních ročníků nebo čerstvé absolventy. Trvají nejčastěji rok nebo kratší dobu, a když ukážete, že umíte, máte práci jistou.