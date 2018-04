Neomluvená absence

Doprovázela jsem dítě k lékaři na předem sjednané vyšetření a další den jsem přinesla od lékaře zaměstnavateli potvrzení. Zaměstnavatel mi však na den doprovodu dítěte napsal neomluvenou absenci s odůvodněním, že pokud šlo o předem sjednané vyšetření, byla jsem povinna tuto skutečnost mu předem oznámit. Pro to, že jsem to neudělala, chce mi krátit dovolenou. Má na to právo?Podle zákoníku práce má zaměstnanec, u něhož se vyskytne překážka v práci, dvě povinnosti. Překážku v práci, její důvod a trvání předem (pokud je to možné) zaměstnavateli oznámit a ihned po jejím skončení doložit potvrzením, že překážka skutečně existovala. Vy jste existenci překážky zaměstnavateli předem sice neohlásila, ale následně jste potvrzením doložila, že šlo o návštěvu zdravotnického zařízení. Protože existoval zákonný důvod pro překážku v práci, nemůže zaměstnavatel rozhodnout o tom, že šlo o neomluvenou absenci a nemůže Vám z tohoto důvodu také krátit dovolenou.