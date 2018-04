Při reklamacích se chytračí. Boty se vrací i kvůli okopaným špičkám

„Dle našich zkušeností zhruba 70 procent toho, co lidé u obuvi reklamují, není oprávněnou reklamací. To, co se v jiných zemích Evropské unie absolutně nereklamuje, jsou čeští zákazníci schopni reklamovat zcela běžně. Například okopané špičky,“ říká Vlasta Mayerová, tajemnice České obuvnické a kožedělné asociace.

Podle ní toto chování souvisí s ekonomickou situací mnoha rodin, zejména těmi s malými dětmi. „Není ojedinělým případem, že přímo v požadavcích zákazníka na řešení reklamace je uvedeno, že chce dětskou obuv vyměnit za stejnou, ale o číslo větší,“ poznamenává Mayerová.

Používání obuvi může obchodník vymezit

Při reklamacích se prodávající často setkávají s tím, že boty nejsou udržované. Za mnohými neoprávněnými reklamacemi je i to, že lidé nerespektují, k jakému účelu mají boty sloužit. „Obuv lze v současnosti rozdělit na obuv vycházkovou, společenskou, módní, rekreační, zimní a sportovní. Pro každý účel užití je tedy vhodný jiný druh obuvi,“ říká Iva Macháčková, distributorka dámské obuvi značky Tamaris.

Kde poradí zdarma Pokud si nejste jisti, zda jste v právu, obraťte se na odborníky: Spotřebitelská poradna dTest, tel.: 299 149 009

Elektronická poradna

Mnoho lidí se podle obuvníků řídí při nákupu tím, že si myslí, jak za drahé peníze nakoupili kvalitní obuv. Největší problémy jsou přitom s obuví, která je označená jako módní nebo vysoce módní. „Ta se podle některých reklamačních podmínek nosí pouze krátkodobě a neslouží jako vycházková obuv,“ upozorňuje Macháčková.

Jak vysvětluje Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu, prodávající může předem vymezit účel a způsob používání obuvi. Je pak na uvážení zákazníka, zda je ochoten za těchto okolností obuv zakoupit. Prodávající však na to musí zákazníka upozornit ještě před zaplacením. „Jestliže byl účel a rozsah používání obuvi předem vymezen, může prodávající reklamaci zamítnout kvůli opotřebení či nevhodnému používání,“ poznamenává Zelený.

Stále však platí základní pravidlo, že prodávající odpovídá kupujícímu za to, že věc nemá při převzetí vady. „Vyskytne-li se taková vada do 24 měsíců, je možné zboží reklamovat. Projeví-li se vada do šesti měsíců od zakoupení zboží, má se za to, že výrobek byl vadný již v době jeho prodeje. Hovoříme o vadě a nikoliv o oběžném opotřebení. Prodejce je v takovém případě povinen uznat reklamaci a výrobek v první řadě opravit, popřípadě vyměnit za nový, pokud neprokáže, že vadu spotřebitel způsobil sám. Po uplynutí šesti měsíců je však již prokazování, jak a kdy byl výrobek poškozen, na straně spotřebitele,“ uzavírá tajemnice České obuvnické a kožedělné asociace Vlasta Mayerová.