Neoprávněné snížení mzdy?

Více než dvacet let pracuji v jedné velké bance. Do října 2004 jsem zastávala post vedoucí odboru správy pohledávek. S nástupem nového vedení byl můj odbor zrušen, respektive převeden pod jinou vedoucí a mně bylo nabídnuto místo v odboru dokumentačním. V té době mi bylo 56 let a za rok a půl jsem měla jít do důchodu. Proto jsem místo přijala. Plat mi byl snížen o 10 procent.