Neotročte, rozvraťte firemní systém zevnitř

Autorka kvůli knize málem přišla o místo. Pracuje léta na zkrácený úvazek jako ekonomka francouzské státní elektrárenské společnosti EdF. Mimoto působí jako psychoanalytička. Lenosti... buď pozdravena! trefně a vtipně pojednává o absurditě světa firem, kritizuje psaná a hlavně nepsaná pravidla, kterými se firma řídí a kterým důvěřuje stále méně lidí.

Vyzývá k nenápadné revoltě ve světě, pro který nemá smysl se obětovat a který neskýtá žádné jistoty a nárok na odměnu. Ale pracovat a vydělávat peníze přece musíme všichni... Co tedy dělat? Zbytečně se v zaměstnání nesnažit, hlásá rebelka Corinne Maierová.



Práce ve velkých společnostech slouží jedinému: nasadit pouta jedinci, který by, pokud by mu byla dána svoboda používat vlastní rozum, mohl snad začít přemýšlet a pochybovat, nebo se dokonce, nedej bože, bouřit proti stávajícímu řádu! A to nelze dovolit. Nová myšlenka, která se čas od času zrodí v hlavě jednotlivce, nesmí za žádnou cenu uvést ve zmatek celou skupinu. Je zřejmé, že ve světě, který nabádá k poddajnosti a oceňuje převlékání kabátů každých pět minut a v rytmu s ostatními, představuje individualistický člověk zdroj potíží a ohnisko svárů. Není divu, že přednost mají zbabělci, nevýrazní a poslušní, kteří ohýbají hřbet a přistupují na hru, dovedou se přizpůsobit, a nakonec své místečko najdou bez zbytečného povyku.

Náš individualistický divoch není totiž jenom neschopen chovat se jako ostatní, ale navíc má své vyhraněné představy a odmítá kompromisy, a tedy oprávněně vzbuzuje nedůvěru. Manažeři lidských zdrojů ho vycítí na dálku: v grafologickém posudku jeho osobní složky se to jen hemží výrazy jako nepoddajnost, zatvrzelost a tvrdohlavost. A není hezké nedokázat se podřídit, stejně jako není hezké to v práci zabalit, jakmile vám padla, nebo se vyhýbat společnému přípitku na oslavě konce roku či tříkrálovému koláči, odmítnout přispět na dar na rozloučenou s paní XY, která odchází do důchodu, nebo se vytratit do hotelu, hned jak skončí jednání s tchajwanským obchodním partnerem. A je ošklivé vykroutit se z pozvání na kávu o pauze a nosit si oběd z domova, když všichni přece jedí v kantýně.

Ti, kdo se takto chovají, jsou kolegům z kanceláře trnem v oku, protože družnost se žádá a vyžaduje: v podobě sklenky na oslavu, konvenčního vtipkování, tykání a pokryteckého pusinkování (přidejte se naoko, jinak budete vyloučeni). Ale možná, že tito nepřístupní jedinci pochopili, kudy vede hranice mezi zaměstnáním a soukromým životem, hranice, kterou není radno překročit. Možná, že jim došlo, že být stále v pohotovosti pro neuvěřitelné množství projektů, z nichž polovina je úplně blbá a druhá špatně postavená, je tak trochu jako měnit sexuálního partnera každého půl roku. Takové chování může mít svůj půvab ve dvaceti, ale postupem let se mění ve vyloženou otročinu. Neomanagement se v podstatě rovná povinné erekci. A o tom, jak se z toho vyvléci, pojednává má kniha.



