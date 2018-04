Neovládáte počítač? Naučíte se to

V republice je víc než dvě stovky převážně soukromých škol a školicích center, které pořádají kurzy pro ty, kdo o počítačích nevědí vůbec nic. O jejich existenci, nabídce výuky, výši poplatků, termínech a délce trvání školení se lze dozvědět například na úřadech práce v místě bydliště, v novinových inzerátech, v reklamních letácích nebo na internetu. Zjišťovat informace na internetu může být pro člověka, který neumí zacházet s počítačem, problematické. Buď pomůže někdo zkušenější z okolí, nebo můžete využít poměrně rozsáhlé sítě internetových kaváren, v nichž personál ochotně poradí, jak se k požadovaným údajům dostat. Také v okresních a někde i v místních knihovnách umožní zaregistrovaným (ti mají nezaregistrovaným návštěvníkům dostat se na požadovanou webovou adresu a poradí, jak si vyhledat to, co potřebují. Za hodinu hledání se zaplatí okolo 50 korun.



Informace mají úřady práce



Poměrně vyčerpávající informace o tom, kde se můžete zdokonalit, získáte na úřadech práce. Ty se školicími středisky úzce spolupracují a mají o nich důkladný přehled. V oddělení rekvalifikací nebo v informačních a poradenských střediscích vám nabídnou přehled firem, jež školení pořádají. Poté stačí školu osobně nebo

Internetové adresy * www.centruminternetu.cz

projekt určený pro širokou veřejnost probíhá na více než 170 místech v ČR, jeho cílem je nabídnout možnost naučit se krok za krokem pracovat s počítačem a internetem, používat vlastní e-mail během jednorázových dvouhodinových lekcí za 100 až 150 korun, na telefonním čísle 844 111 130 získáte všechny potřebné informace



* www.vzdelani.cz

(kliknete na heslo Školení a vyberete si z nabídky podle místa)



* www.cvonline.cz

(kliknete na heslo Školení, zadáte do vyhledávače požadovaný kurz)



* internetové portály, např. www.idnes.cz (klikni.cz), www.seznam.cz, www.atlas.cz

(kliknete na heslo Vzdělávání a zadáte do vyhledávače počítačové kurzy)

INFORMACE I pro děti

Většina škol nabízí i další typy a varianty výuky. Technici se mohou naučit používat systém AutoCad (i v rámci rekvalifikací). Velký zájem je také o školení grafického software a workshopy digitální fotografie. Počítačové kurzy si mohou vybrat i děti. Ty se nejraději učí pracovat s internetem, při hodinách vytvářejí vlastní webové stránky a používají výtvarný program CorelDraw.

Kde získáte nabídku škol?

- na úřadu práce v místě bydliště nebo v místě, kde chcete kurz navštěvovat

- na stránkách denního tisku

- v telefonním seznamu

- na internetu, například v internetových kavárnách

Kolik zaplatíte?

- cena za hodinu základní výuky by se měla pohybovat od 40 do 80 korun

Jak dlouho se budete učit?

- kurz akreditovaný ministerstvem školství (získáte osvědčení s celostátní působností) by měl mít minimálně 40 hodin, mnohé školy nabízejí kurzy kratší (cca 20 hodin), které jsou podle odborníků pro běžného uživatele dostačující

Co byste měli po absolvování kurzu umět?

- ovládat operační systém Windows (zacházet s klávesnicí, myší, ukládat soubory, kopírovat z disket)

- používat program Word (tvořit, formátovat, kopírovat, tisknout a ukládat texty a soubory)

- vytvářet jednoduché tabulky v programu Excel

- orientovat se na internetu

- komunikovat pomocí elektronické pošty (vytvořit si vlastní e-mailovou adresu, odesílat zprávy a soubory)

telefonicky kontaktovat, zjistit její nabídku a výši poplatků a vybrat si. "Pokud je zájemce evidován úřadem jako uchazeč o práci, můžeme za určitých podmínek v rámci rekvalifikace kurzy i zaplatit," říkají pracovnice úřadů práce. "Ale rádi poradíme i těm, kteří u nás evidováni nejsou. Dostanou od nás adresy a telefony, poradíme jim, jaké lekce by pro ně byly nejvhodnější a kolik by asi za ně měli zaplatit. Někdy platí výuku svých zaměstnanců i podniky." Podle informací úřadů práce jsou právě základy obsluhy počítačů jednou z nejpožadovanějších forem rekvalifikace. Zájem o ně mají lidé všech věkových kategorií.Dobrý akreditovaný základní počítačový kurz, nejčastěji nazvaný Základy obsluhy počítačů, by podle odborníků neměl trvat méně než 40 hodin a stát méně než 2000 korun. Po jeho absolvování by měl člověk ovládat operační systém Windows (v Česku nejrozšířenější), to znamená umět zacházet s klávesnicí, myší, ukládat soubory, kopírovat a nahrávat z diskety, umět zacházet s texty ve Wordu - psát, formátovat a tisknout například dopisy, zvládnout vytvoření jednoduché tabulky v Excelu, vyhledávat na internetu a korespondovat elektronickou poštou. "Ale většina zaměstnavatelů akceptuje i osvědčení firem neakreditovaných. Důležité pro ně je, jestli něco umíte," tvrdí Karel Rejthar, majitel počítačové školy Rejcom v Klatovech. "My nabízíme začátečníkům dvacetihodinový kurz za dvanáct set korun, ve kterém se naučí aktivně ovládat operační systém Windows, pracovat s textovým editorem Word, tvořit jednoduché tabulky a grafy v systému Excel, vyhledávat informace na internetu a užívat e-mail," doplňuje. V široké nabídce kurzů lze najít školení různé délky a intenzity. "Zájemcům poskytujeme výuku pro úplné začátečníky, ale také pro pokročilé a profesionální uživatele. Její délka se pohybuje v rozmezí jednoho až čtyř dní podle náročnosti a zaměření a jeden den školení stojí od 950 korun," uvádí Mária Hokkyová z počítačové školy EIITE. "Mezi nejoblíbenější patří čtyřdenní kurz "Elektronická kancelář", který obsahuje základy práce s Microsoft Windows a Office - Microsoft Windows, Word, Excel, Outlook. Je také základem přípravy na získání mezinárodně uznávaného certifikátu ECDL (European Computer Driving Licence)."Pro úplné osvojení práce s počítačem je nutné, aby škola umožnila dostatečné praktické vyzkoušení toho, co jste se naučili. "Veškerá látka je procvičována na praktických příkladech tak, aby studenti pochopili, co přesně dělají a proč to dělají. Velká část příkladů vzniká přímo na kurzech podle požadavků studentů. Pracovníci účtárny mají jiné požadavky a problémy než třeba lidé z marketingu nebo ze skladu," upozorňuje Mária Hokkyová. "Díky tomu si začátečník přinese z kurzu informace, které může okamžitě využít ve své práci." Podle počítačových lektorů je pro začátečníky, zvláště ve středním věku, podstatné překonat strach z neznámého a klamný pocit, že počítač nemohou zvládnout. "To, že se naučí například používat internet a založí si vlastní e-mailovou schránku, jim nesmírně zvýší sebevědomí," připomíná Jan Peterka, lektor z Českých Budějovic.