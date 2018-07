Bojíte se vyhoření? Na restart funguje lék zvaný sabbatical

Coby koncipient v advokátní kanceláři Dentons Europe se dva měsíce učil šestnáct hodin denně na advokátní zkoušky. Jakmile měl hotovo, uvědomil si, že pro duševní zdraví ze všeho nejméně potřebuje další týdny a měsíce v obleku a každodenní jednotvárnost.

„Vždy jsem rád cestoval, tak jsem si řekl, že teď je ten správný čas splnit si sen a procestovat svět,“ vypráví advokát Jakub Nosek.

I když většinou bývají právníci solidní dámy a pánové, on je dobrodruh maskovaný kravatou. Takže si plán cesty sestavil jen velmi zhruba: z Kyrgyzstánu a Číny projet Asii, pak to zatočit dolů do Austrálie a na Nový Zéland a potom? To se uvidí. „Věděl jsem jen, že 10. ledna mám sraz s partou lidí v Uruguayi. Dál už jsem moc neplánoval, když jsem na cestách, jsem pankáč,“ pokrčí rameny.

Prodal auto, zbavil se všeho haraburdí z bytu, odstěhoval se na kanape ke kamarádce a měsíc před odjezdem v kanceláři řekl, že si bere na rok neplacené volno.

„Nevěděl jsem, jak nadřízení zareagují. Protože byli s mojí prací spokojeni a pro firmu pracuji dlouho, volno jsem dostal,“ potěšilo advokáta, který byl od začátku přesvědčen, že se za rok do mezinárodní kanceláře vrátí: „Kdybych pracoval v IT, bylo by to možná něco jiného, ale jako právník jsem vázán na Českou republiku. A trhat jablka na Zélandu jsem vážně nechtěl.“

Pustí je do světa, aby se chtěli vrátit zpátky

Advokacie je nemilosrdné kolbiště, kde si právníci čas od času potřebují důkladně provětrat hlavu. A šéfové kanceláře Dentons Europe si toho jsou vědomi. Proto patří neplacené dlouhodobé volno zvané sabbatical k benefitům, které nabízejí svým zaměstnancům.

„Krátká dovolená sice může dobít baterky, ale někdy potřebujeme víc než rychlou přestávku. Delší pauza umožní našim lidem zastavit se, nadechnout a rozhlédnout se kolem sebe, bilancovat. Sabbatical také funguje jako prevence proti syndromu vyhoření,“ vysvětluje Martina Tintěrová, která má v Dentons na starosti péči o mladé talenty, a ze zkušenosti doplňuje: „Z pohledu zaměstnavatele je to rozhodně jeden z benefitů, který pomáhá udržet a motivovat zaměstnance.“

V případě Jakuba Noska se tento předpoklad naplnil stoprocentně. „Když se roční putování blížilo ke konci, už jsem se zase těšil, že vyměním trička a kraťasy za oblek a budu prožívat pracovní stereotyp. Do pracovních povinností jsem se vrátil naprosto hladce,“ vybavuje si mladý advokát rok staré zážitky.

Nejčastěji vyhoří piloti a zaměstnanci korporací

Podle průzkumu agentury Behavio pro společnost Sodexo Benefity se přitom třetina Čechů cítí ve velkém stresu, který pramení nejčastěji ze zaměstnání. Mezi nejstresovější povolání patří pilot a zaměstnanec velké korporace.

Výsledkem takového tlaku může být syndrom vyhoření. „Ten je velmi záludný, vkrádá se pomalu a dlouhodobě, až najednou člověk zjistí, že je vyčerpaný, ztrácí zájem o práci i výkonnost,“ líčí příznaky Olga Hyklová, zakladatelka personálních agentur Advantage Consulting a AC Jobs, která považuje za důležité, aby se firmy snažily před syndromem vyhoření zaměstnance chránit.

„Podstatné je umožnit jim rozumně si rozložit pracovní povinnosti, udělat si čas na sebe, rodinu, koníčky i odpočinek. Mnozí zaměstnavatelé zaměstnancům pod velkým tlakem poskytují wellness či ozdravné pobyty nebo volno nad zákonný rámec,“ nabízí Hyklová různá řešení.

Cestují či pomáhají. Třeba na paralympiádě

Pokud si zaměstnanci u nadřízených sabbatical vybojují, nejčastěji zamíří na cestu na druhý konec světa, zvlášť oblíbené jsou země jihovýchodní Asie.

Jsou však i tací, kteří si nechtějí uspořádat myšlenky při praktikování jógy v indickém ašramu, ale při něčem praktičtějším, co se však zásadně odlišuje od jejich povolání. Ideální pro takový mentální odpočinek bývají různé dobrovolnické projekty.

Tak vyrazila na cesty Anna Sapelníková z pražské pobočky naftařské společnosti ExxonMobil. Letos v zimě se sbalila, zamávala kolegům v kanceláři a odjela do korejského Pchjongčchangu pomáhat při organizování paralympiády.

„Byla jsem nakonec pryč jenom tři týdny, což není tak dlouhá přestávka, a čerpala jsem neplacené volno. Svoji cestu jsem ale plánovala dva roky, protože jsem od toho hodně očekávala. Chtěla jsem nabrat energii a to se mi na sto procent podařilo,“ pochvaluje si Anna Sapelníková, která byla v Koreji zodpovědná za průběh zahajovacího a závěrečného ceremoniálu, měla na starosti bezproblémový pohyb sportovců na stadionech a poskytovala jim informace.

Protože je společnost ExxonMobil obrovská nadnárodní firma, má s podobnými „výlety“ zaměstnanců zkušenosti. „Nyní pracujeme na nových podmínkách programu sabbatical, zatím proto řešíme každý požadavek individuálně tak, abychom vyšli zaměstnanci co nejvíce vstříc,“ popisuje firemní strategii personální manažer ExxonMobil Carlo Susa.

V případě Anny šlo všechno hladce. „Svému nadřízenému jsem vysvětlila, proč tam chci jet. A také jsem od začátku věděla, že se do zaměstnání zase vrátím,“ dodává Anna Sapelníková.

Co je to sabbatical: