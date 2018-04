Zapřela, že platil na dítě alimenty. Exekutor mu zabavil řidičák

„V rámci předchozích dobrých vztahů s bývalou partnerkou jsem si platby výživného nechával podepisovat jednou za čas hromadně nebo je přebírala prostřednictvím mé matky. Samozřejmě za dobu, kdy byl syn v mé péči, jsem o to platby snížil,“ říká Pavel Vondráček.

Vše bez problémů fungovalo, ovšem pouze do doby, kdy chtěl mít otec střídavou péči potvrzenou i úředně a podal návrh k soudu. „Chování bývalé ženy se v tu chvíli obrátilo o 180 stupňů. Řekla mi, že všechny alimenty, které nemám podepsané, zapře a podá na mě exekuci,“ popisuje Vondráček.

Co říká legislativa § 71a odst. 4 exekučního řádu Exekutor zruší exekuční příkaz pozastavením řidičského oprávnění, a) prokáže-li povinný, že k uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, nezbytně potřebuje své řidičské oprávnění, nebo b) zaplatí-li povinný nedoplatek výživného na nezletilé dítě.

A přesně to se stalo. Soud o střídavou péči sice ještě neskončil, ale již skončil soud pro neplacení výživného. Podle něj otec na výživném dluží dvacet tisíc korun. S tím ovšem nesouhlasil. Jenže když dluh nezaplatil, přišla exekuce. Z původních dvaceti tisíc je dnes dlužná částka 93 tisíc. Exekutor začal dluh strhávat z platu pana Vondráčka. A v dubnu přišlo další oznámení exekutora: „K uspokojení pohledávek na nedoplatku výživného nezletilého dítěte se přikazuje exekuce pozastavením řidičského oprávnění.“

„Je to nefér, já o syna pečuji, výživné platím, a dluh 93 tisíc? To jsou z větší části jen příjmy exekutorů,“ stěžuje si Pavel Vondráček a dodává: „Já chápu, že pokud se otcové o děti nestarají a neplatí na ně, je asi zabavení řidičáku docela dobrá páka, ale to vážně není můj případ. Navíc já řidičák potřebuji pro svou práci.“

Postih řidičských oprávnění se v praxi osvědčuje

Zabavení řidičského oprávnění neplatičům alimentů není žádná novinka, podle exekučního řádu platí již od 1. ledna 2013. Soudní exekutoři od té doby pozastavili už více než 2 200 řidičáků a s touto praxí mají dobré zkušenosti. Ve většině případů totiž dojde k tomu, že dlužník ihned kontaktuje příslušného soudního exekutora a snaží se o uhrazení pohledávky, například formou splátkového kalendáře.

„Velká část neplatičů se dokonce dostaví přímo na exekutorský úřad, aby částku uhradila v hotovosti v plné výši, a zajistila tak ukončení exekuce, respektive odblokování řidičského oprávnění,“ uvádí mluvčí Exekutorské komory Petra Báčová.

Ale pan Vondráček není typickým případem neplatiče. Bylo tedy nutné zabavit i řidičák? Navíc jsou prováděny i srážky ze mzdy.

„Nelze se domnívat, že pokud je exekuce prováděna srážkami ze mzdy, není vydání exekučního příkazu pozastavením řidičského oprávnění nutné,“ podotýká Báčová. „Exekuční příkaz pozastavením řidičského oprávnění je prostředkem, který má povinného motivovat k urychlené úhradě exekuce,“ vysvětluje.

Podle Báčové je v daném případě vymáhán nedoplatek na dlužném výživném na nezletilé dítě, podmínky pro vydání exekučního příkazu pozastavením řidičského oprávnění jsou tedy podle zákona splněny. Srážky ze mzdy jsou navíc zatím pouze deponovány zaměstnavatelem a nejsou vypláceny na účet soudního exekutora. Pan Vondráček totiž podal návrh na zastavení exekuce a soud zatím nerozhodl.

Nutnost mít řidičský průkaz musí dlužník prokázat

I podle nezávislého advokáta exekutor postupoval v souladu se zákonem. Podle něj udělal první chybu pan Vondráček, a to tím, že na některé platby výživného nemá potvrzení. „Při předání peněz z ruky do ruky bez potvrzení vždy hrozí nebezpečí, že matka později přijetí peněz zapře,“ varuje advokát Pavel Nastis. Ideální je posílat výživné na účet v bance, případně složenkou. Pokud k placení výživného dochází hotovostně, tedy z ruky do ruky, pak je třeba peníze předávat oproti podepsanému písemnému potvrzení.

A pan Vondráček udělal ještě jednu chybu. Přestože placení výživného jen z části, pokud je syn čtrnáct dnů z měsíce v péči otce, je z lidského hlediska v pořádku, z pohledu práva tomu tak není. „Pokud soudní rozhodnutí o stanovení výživného není nahrazeno novým soudním rozhodnutím o snížení výživného kvůli střídavé výchově rodičů, musí pan Vondráček platit výživné v původní výši, kterou mu určil soud,“ upozorňuje Nastis. Jinými slovy, zastavení exekuce advokát nevidí reálně.

Nicméně je zde šance, jak alespoň získat zpět řidičák, a to podáním návrhu na částečné zastavení exekuce. „Pokud pan Vondráček potřebuje řidičský průkaz k výkonu své práce, musí to exekutorovi prokázat, nejlépe doložit listinami, například pracovní smlouvou nebo potvrzením zaměstnavatele,“ doporučuje advokát. V takovém případě exekutor zruší exekuční příkaz, kterým platnost řidičského oprávnění pozastavil.