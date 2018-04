Neplatí výživné? Dlužné alimenty vymůže rychleji exekutor

Kromě poměrně zdlouhavého a nepříjemného vymáhání dlužných alimentů formou trestního stíhání na policii existuje ještě jeden efektivnější způsob. A tím je exekuce.

Není to sice žádná novinka, faktem však zůstává, že o této jednoduché a rychlé variantě mnoho lidí neví.

Podmínkou je soudní rozsudek

Abyste mohli exekučně dlužné alimenty vymáhat, musíte mít v ruce rozhodnutí soudu o jejich výši. "Úhrada soudem stanoveného výživného na dítě má přednost i před jinými závazky dlužníka a srazit mu ze mzdy lze až dvě třetiny platu," upozorňuje Rostislav Kovář z poradenského portálu Poradnaveritele.cz. Samotný rozsudek stanovující výši výživného se v tu chvíli stává exekučním titulem.

A jak na to? Stačí podat návrh na exekuci u libovolného exekutora, do něj napsat, kolik rodič dluží a přiložit úředně ověřenou kopii rozsudku o výši výživného s doložkou právní moci. Při podání návrhu na exekuci se neplatí soudní poplatek, náklady exekuce a odměnu exekutora hradí dlužník.

Jak rychle peníze dostanete, záleží na majetku dlužníka

Vždy záleží na výši dosavadního dluhu a majetkových poměrech dlužníka. Jiná situace bude v případě pracujícího člověka a zcela jinak tomu bude u někoho, kdo je bez domova nebo žije výhradně ze sociálních dávek od státu. Na tom všem pak závisí, za jak dlouho je exekutor schopen dlužné výživné vymoci

Exekutor může dlužníkovi obstavit účet, strhnout mu část mzdy, prodat nemovitosti nebo provést mobiliární exekuci na majetek. A nezáleží na tom, zda se dlužník zdržuje ve svém trvalém bydlišti či nikoliv. Exekutor má totiž právo navštívit příbytek, ve kterém se nachází majetek dlužníka, přitom nezáleží na tom, kde je hlášen k pobytu.

"Je to relativně rychlá možnost, záleží ovšem na tom, jestli je co brát," říká advokát Tomáš Pelikán a dodává, že velkým nešvarem poslední doby je časté "odklánění" majetku k příbuzným či partnerům. Majetek je pak dobře schovaný a nedobytný. "Některé případy se tak mohou vyřešit za pár měsíců, jiné se naopak řeší léta," podotýká Kovář.

Stálý dohled nad platební morálkou

Díky současné právní úpravě lze zajistit stálý dohled nad platební morálkou toho rodiče, který je povinný hradit výživné. V praxi se stává, že dlužník pod dojmem exekuce začne krátkodobě hradit své závazky včas, ale po určité době opět přestane na své děti posílat soudem stanovené výživné.

"V takovém případě je možné vymáhat současnou povinnost hradit. To znamená, že dlužník už neposílá alimenty na účet expartnera, ale rovnou na účet exekutora, který je teprve poté předává věřiteli. Pokud dlužník v daném termínu nezaplatí, exekutor na nic nečeká a rovnou může jednat. Takové nařízení je platné až do odvolání věřitelem nebo do skončení vyživovací povinnosti dlužníka, " uvádí další možné varianty Rostislav Kovář.

Když se dítě nenarodí v manželství, málokdy matka řeší peníze na dítě soudním rozhodnutím. Spoléhá na to, že se rodiče vždy nějak dohodnou. Problém nastane až v případě, že otec (může to být samozřejmě i matka) ze vztahu odejde a přestane na dítě přispívat. Co dělat?

Musí nejprve požádat o soudní rozhodnutí o výši výživného. S tím pak teprve může vymáhat peníze rychleji exekucí. Počítejte však s tím, že si na rozhodnutí soudu můžete počkat dost dlouho. "Není výjimkou, že se řízení táhne i déle než rok, obzvlášť v případě, že neplatící rodič nespolupracuje," říká Tomáš Pelikán.

Druhou možností je podat trestní oznámení na policii pro tzv. zanedbání povinné výživy – to lze ale až po tom, co dluh přesáhne čtyři splátky výživného stanoveného soudem. Je to cesta poměrně zdlouhavá a ne vždy také stoprocentně účinná. "Často se stává, že dlužník projeví takzvanou účinnou lítost a aby unikl vězení, zaplatí jen část peněz. Tím se trestní řízení zastaví a k opětovnému stíhání zas dojde v případě, že dluh přesáhne čtyřnásobek měsíční částky," upozorňuje advokát Tomáš Pelikán a dodává, že cesta trestního stíhání může sloužit spíše jako určitá nátlaková metoda na neplatícího rodiče, nikoli jako přímá cesta k vymožení dluhu.

Tady je situace jednodušší. Manželství nerozvedou bez soudně určeného výživného, takže toto rozhodnutí může posloužit jako exekuční titul.

Stačí pak požádat o exekuci na plat neplatícího rodiče a během pár měsíců by měl být dluh uhrazen.

Manželé se z nějakého důvodu nechtějí rozvést, ale nežijí spolu a jeden nedává peníze na výživu dětí druhému.

Pokud nemají soudní rozhodnutí o svěření dítěte do péče a výši výživného, jsou na tom stejně jako ti, kteří nejsou manželé. Postiženému pak nezbývá než navrhnout soudu úpravu péče o dítě a stanovení výše alimentů.

Může nastat i situace, že je dítě již plnoleté, ale stále studuje a rodiče mu nechtějí přispívat na živobytí. Co s tím? "V takovém případě si vše musí zletilý potomek vyřizovat sám," upozorňuje Tomáš Pelikán.