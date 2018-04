Neplatíte dluhy? Jinde vám nepůjčí

Půjčili jste si peníze nebo koupili třeba dárek na splátky? Radost vyprchala a na vás už je jenom platit a platit. Co se mi může stát, říkáte si. Když nebudu schopný splácet, mohu si přece klidně půjčit jinde.

Omyl, většina solidních splátkových společností, banky, ale i mobilní operátoři totiž přesně vědí, že už jste si nějaké peníze půjčili a také mají přehled o tom, jak splácíte. A to nejen při uzavření úvěrové smlouvy, ale i tehdy, pokud vlastníte kreditní kartu. Jakmile sdělíte své osobní údaje bance nebo splátkové společnosti, dostanete se automaticky do registru dlužníků. Tam se mohou podívat i ostatní členové sdružení, pokud si k nim jdete třeba vzít další úvěr.

Jenom za prvních devět měsíců letošního roku se banky v registrech dotazovaly na více než dva a půl milionu klientů, což je o 50 procent více než za stejné období loňského roku. „Vliv na výrazný růst počtu dotazů má především rozšiřující se členská základna. Například poté, co do sdružení SOLUS vstoupili všichni tři mobilní operátoři, doplatili mnozí klienti své dluhy, protože jednoduše zjistili, že jim mobilní operátor jinak smlouvu nedá,“ říká Jan Stopka, výkonný ředitel Společnosti pro informační databáze.

Sledují poctivé i neplatiče

Institucí, které sledují vaše zadlužení, je několik. Bankovní i nebankovní registr klientských informací, které sdružují banky a splátkové společnosti, navzájem spolupracují. Zájmové sdružení právnických osob SOLUS, kam patří některé banky, splátkové společnosti a všichni tři mobilní operátoři, pracuje samostatně. Bankovní registr však nemusí být jenom bičem na neplatiče. Zatímco negativní registry, například SOLUS, shromažďují pouze informace o neplatičích, pozitivní bankovní registr klientských informací sleduje i údaje o splacených úvěrech.

Pokud včas a řádně splácíte, nemusíte se obávat, že nedostanete další půjčku, i když jste třeba měli v minulosti se splácením drobné problémy. Žádosti o půjčku jsou posuzovány individuálně, ale podle zprávy společnosti CCB (Czech Credit Bureau) banky ve třetím čtvrtletí letošního roku vyhověly třetině klientů, kteří měli už nějakou historickou negativní informaci v úvěrovém registru.

Jaké informace jsou v registru uloženy?

V registru bankovních a nebankovních informací jsou kromě jména, rodného čísla a adresy také základní informace o vaší platební morálce. Počet existujících úvěrových smluv (včetně kreditních karet), výše jednotlivých úvěrů a splátek, historie splácení těchto závazků a informace o zajištění závazků. Registr dále obsahuje údaje o tom, zda právě žádáte o nějaký úvěr. Členové registru aktualizují svá data jednou měsíčně, takže teprve pokud se zpozdíte se splátkou o více než 30 dnů, budete považováni za neplatiče. V okamžiku, kdy závazky uhradíte, je v bankovním registru uchována informace o úhradě dluhu po dobu čtyř let, u sdružení SOLUS tři roky. Potom budou data vymazána.

Všechny půjčky se neevidují

Společnosti, které se na minulost klienta neptají, existují také. Například Provident Financial, Profireal nebo Cofidis půjčí téměř každému bez problémů, zato za vysoký úrok. A tak je lehce možné nastoupit cestu ke zkáze. Žádná společnost se totiž jen tak snadno nesmíří s tím, že nechcete nebo nemůžete platit. Pokud se se splátkami zpozdíte, většinou vám pošle několik varování, a když na ně nereagujete, najme si vymahačskou firmu, která vás kontaktuje. Když zaplatíte, bude vás to stát sice více peněz, než kdybyste platili rovnou, ale můžete se vyhnout poslednímu kroku, a tím je exekuce. „A ta bývá na naše poměry poměrně rychlá,“ svěřil se Hynek Filip, spolumajitel firmy Sampa Invest, která se vymáháním dluhů zabývá. „Neplatí-li domluva, jde vše k soudu, potom následuje exekuční výměr, a to vše během několika týdnů,“ pokračuje Filip.

Přijít o veškerý majetek a ještě muset zaplatit odměnu exekutorovi, která je patnáct procent z dlužné částky, je nebezpečně snadné. Podle mluvčího Exekutorské komory ČR Pavla Kočiše se odhaduje počet letošních exekucí na 300 tisíc.

Kde evidují neplatiče

Spotřebitelé

bankovní registr CBCB – Czech Banking Credit Bureau (www.cbcb.cz)

– vznikl v roce 2002, jsou v něm informace

o splácených i nesplácených úvěrech, má 20 členů (banky) a je v něm 9,3 milionů záznamů (4,2 milionů dlužníků)

nebankovní registr LLCB – Leasing and Loan Credit Bureau (www.llcb.cz)

– vznikl v roce 2004, jsou v něm informace o splácených i nesplácených úvěrech, má 16 členů (leasingové a splátkové firmy), zatím není zveřejněn počet záznamů

SOLUS – zájmové sdružení právnických osob (www.solus.cz)

– vzniklo v roce 1999, informace pouze o nesplácených úvěrech, má 20 členů (leasingové a splátkové společnosti, banky, mobilní operátoři, je v něm 520 tisíc záznamů o 400 tisících dlužnících, vedle spotřebitelů vede i podnikatelské subjekty

Podnikatelé

CRÚ – Centrální registr úvěrů při ČNB – vznikl v roce 2002, informace o úvěrech podnikatelů, má 38 členů (české banky a pobočky zahraničních bank v ČR), eviduje 348 tisíc dlužníků

Připravuje se evidence nedoplatků veřejných rozpočtů

– bude fungovat od roku 2009, bude obsahovat údaje o nedoplatcích na daních, sociálního i zdravotního pojištění, dluhy na soudních poplatcích, elektronickém mýtném atd.

Zdroj: registry, ČNB, ministerstvo informatiky