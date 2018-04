Neplatíte státu zbytečně vysoké daně?

Pokud nějakou nezdanitelnou položku zapomenete v průběhu roku uplatnit, můžete to udělat do 15. února následujícího roku při ročním zúčtování. Týká se to například dětí: účtárna sníží váš daňový základ o 23 520 korun, pokud to v žádosti uplatníte, u dětí do 18 let automaticky. Není však jasnovidná, aby věděla, že i váš potomek, který je už plnoletý, studuje a můžete i na něj uplatnit odčitatelnou položku. Aby to účtárna mohla v rámci ročního zúčtování udělat, musíte jí do 15. února doložit potvrzení o studiu dítěte.

Podobně je třeba dokládat i další položky, na které se vztahují daňové úlevy, například zaplacené úroky z úvěrů ze stavebního spoření, doklady o charitě, dárcovství krve, platbách do penzijního fondu či na životní pojištění. Všechny dodatečně uplatněné položky pak zaměstnanec pozná v podobě přeplatku daně. A to nejpozději v březnové výplatě, do které se promítne roční zúčtování daně z příjmu.

Co se stane, když po 15. únoru zjistíte, že jste na nějakou odčitatelnou položku zapomněli? Pak je možné si vyžádat od zaměstnavatele potvrzení o zdanitelných příjmech a vyplnit a podat samostatně do konce března daňové přiznání typu A. V něm žadatel uplatní „zapomenutou“ odčitatelnou položku, spočítá nově daň a požádá finanční úřad o vrácení přeplatku daně. Obdobně se postupuje, když člověk přijde naopak na to, že zapomněl něco zdanit. Pokud na omyl přijdete po 31. březnu, hrozí za pozdní podání přiznání či pozdní platbu daně sankce finančního úřadu.