Neplatné bankovky můžete dostat i v bance

Jak jsou zaměstnanci vaší banky informováni o platnosti cizích bankovek?

Všichni pracovníci na pobočkách mají k dispozici tzv. kartotéku platidel, kde jsou vyobrazeny všechny platné bankovky a upozornění na končící platnost některých typů bankovek.



Řešili jste již někdy podobný případ?

Podobný případ jsme ještě nezaznamenali, pracovníci jsou školeni k využívání této kartotéky.



Může si klient v případě reklamace neplatných bankovek zvolit, jakou měnu chce vrátit?

Je čistě na volbě klienta, zda si vezme jinou bankovku v cizí měně, nebo si nechá vyplatit částku v českých korunách. Pochopitelně za zpětnou směnu neplatí žádné poplatky.



Musí klient nějakým způsobem (dokladem o směně) dokázat, že bankovky v pobočce získal?

Pro zjednodušení celé výměny by samozřejmě bylo lepší, kdyby měl s sebou doklad o provedení transakce a přišel na tu pobočku, kde k nesprávnému vydání došlo.



A pokud by tento doklad neměl?

Pak by bylo nutné reklamaci řešit přes centrálu banky. Samozřejmě je to komplikace pro klienta (v takovém případě bychom to ale zřejmě řešili nějakou kompenzací), nicméně i banka se musí chránit před případným podvodným chováním klientů. Veškeré transakce jsou však evidovány, proto by neměl být problém ji vyhledat a reklamace by pak byla uznána.