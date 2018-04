Neplaťte za léky více, než je nutné. Radíme, jak ušetřit

Chtějte víc od své pojišťovny

Když si Šrámkovi nebudou kupovat poměrně drahé multivitaminy, mohou ušetřených několik stokorun utratit za ovoce a zeleninu. Také by mohli víc využívat nadstandardních výhod své zdravotní pojišťovny. Tady sice neušetří, ale mohou získat několik finančních příspěvků, například na plavání, rehabilitační tělocvik či pobyt v solné jeskyni.

Hance s Janem jsme žádnou přímou úsporu nenašli. Jedině snad, kdyby Jan zhubl. Kromě toho, že by to pro něho bylo zdravé, nemusel by pak dávat 1 600 korun za rok jako příplatek za nadváhu u své životní pojistky. To je však běh na dlouhou trať. Musel by totiž hubnout pod odborným dohledem, a teprve pokud by si nižší váhu udržel déle než rok, pojišťovna by mu cenu snížila.

Walterům zůstane v peněžence hodně peněz, když přestanou kouřit. Ušetří 8 500 korun ročně za cigarety i peníze za zdravotní komplikace, které je v budoucnu nejspíš čekají. S odvykáním by jim finančně pomohla zdravotní pojišťovna. Petra Walterová by měla například nárok na příspěvek 1 000 korun. Podmínkou je jen odborný dohled, což by neměl být problém, pojišťovna spolupracuje s lékaři v Liberci.

Druhou podmínkou je vytrvalost a úspěch – je třeba nekouřit minimálně tři měsíce. U všech rodin jsme zkoušeli namodelovat změnu zdravotní pojišťovny, ale nikde se neukázala jako zajímavá. Všichni mají u své pojišťovny možnost získat nějaký finanční příspěvek. Jen ji zatím nevyužívají.

Poplatky rodinám těžkou hlavu nedělají

Zajímalo nás i to, jak se jednotlivé rodiny tváří na poplatky ve zdravotnictví. Mladý pár z Pardubic s poplatky u lékaře souhlasí. Věří, že zabrání plýtvání peněz v systému. "Lidi, kteří si chodí do ordinace jen popovídat, to odradí," míní Jan Hencl.

S poplatky v lékárnách už to tak jednoznačně nevidí. "Mohly by se platit jen u léků, které jsou vydávány ojediněle, u dlouhodobě léčených pacientů je nevnímáme jako regulační, ale jako přítěž," přidává se s názorem Hanka Mixánková.

Walterovi příliš smyslu vybírání regulačních poplatků nerozumějí, nevědí totiž, zda vybraná částka končí u lékaře, nebo jde zdravotní pojišťovně. Vzhledem k malému počtu návštěv lékaře i lékáren však nevidí důvod, proč by za péčí bez poplatků nebo levnějšími léky měli někam dojíždět.

Podobně to vidí i Šrámkovi: "Nadšení nejsme, ale rozpočet nám poplatky neruinují. Chodíme k doktorům tak málo, že nám nestojí za to se kvůli pár korunám trmácet kilometry daleko," odpovídají souhlasně oba manželé.