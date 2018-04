Neplaťte za plyn zbytečně moc

stáhněte topení, snížením teploty o jeden stupeň Celsia ušetříte až 6 procent energie. Na vytápění se spotřebuje nejvíc energie, je to mezi 60 a 80 procenty. Doporučená teplota v kuchyni, obýváku a dětském pokoji je 20 stupňů Celsia, v ložnici mezi 18 a 20 stupni, v koupelně 22 až 24 stupňů a v předsíni 17 až 19 stupňů.

pořiďte si pokojový programovatelný termostat, nebo ještě lépe termostatické hlavice na každý radiátor, v kombinaci s vhodným regulátorem výkonu kotle se tak dá ušetřit až 20 procent tepla. Programovatelné hlavice dokonce umějí při rychlém poklesu teploty v místnosti (například větrání) na potřebnou chvíli uzavřít přívod vody do radiátorů a netopit zbytečně.

na tělesech nesušte prádlo ani na ně nic nepokládejte, závěsy by měly zakrývat jen okna, ne topení

nezakrývejte topná tělesa nábytkem ani dekoracemi, neměla by být ani zaprášená, ušetříte až desetinu tepla

pokud si plynový kotel teprve pořizujete nebo uvažujete o výměně starého, zvažte koupi kondenzačního, vyplatí se to. Tyto kotle jsou sice dražší, ale výkonnější – sníží spotřebu plynu o 25 až 40 procent a návratnost investice je okolo čtyř let. Nechte si poradit od odborníka, výkon by měl odpovídat vytápěnému prostoru