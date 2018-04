Neplaťte za telefony víc, než musíte

Nikdo si nepřeje platit za cokoli víc, než musí. Bránit se zvýšení účtů za telefon lze několika způsoby. Určitě je příhodná doba prostudovat všechny programy, které váš operátor nabízí, a porovnat je s tím, který si platíte. „Vyplatí se zamyslet nad tím, jaké služby nejčastěji využíváte, zda voláte více ve špičce, či mimo ni, kolik SMS zpráv posíláte a jestli využíváte datové služby,“ radí Diana Dobálová z mobilní sítě Eurotel.



J e ten program vhodný?

Rozhodnutí o změně tarifu by mělo předcházet porovnání alespoň tří telefonních účtů za sebou. Podle detailního přehledu o tom, do jakých sítí, jak dlouho a kdy jste telefonovali, se dá lépe zhodnotit, zda je vybraný tarif ten nejvhodnější. Každý z operátorů přitom nabízí zvláštní programy pro toho, kdo skoro nevolá, ale posílá hodně esemesek, i pro toho, kdo naopak hlavně jen telefonuje.

Kde zhodnotit peníze v letošním roce? To se dozvíte ZDE.

S

„Zákazník by měl volit vždy tarif s tolika volnými minutami, které téměř jistě provolá. Pro toho, kdo protelefonuje 50 minut, je vhodný tarif 20 Start, kdo hovoří 100 minut, hodí se pro něj tarif 80,“ vysvětluje tiskový mluvčí T-Mobile Jiří Hájek. Správná volba tarifu má příjemný finanční dopad: za tarif 20 Start se platí měsíčně 183 korun, tarif 80 stojí 549 korun. Přímo peněženky se dotýká také sledování a využití mimořádných nabídek operátorů. Jsou to zvýhodněná víkendová volání, studentské programy, zlevněný přístup k internetu a podobně.

Pokud platí, že co člen rodiny, to jiný operátor, utíkají peníze oknem. Zatímco do své sítě nabízejí všichni nejlevnější volání, za spojení s konkurenční sítí se vždy připlácí. Speciálně pro rodiny mají operátoři zvláštní programy, mohou například platit jeden paušál a na něj vázat čtyři telefonní čísla. Například u Oskara mají při využití programu Moje rodina levnější volání také její členové mezi sebou. Úspora oproti situaci, kdy rodiče mají tarify a děti předplacenou kartu, může být několik tisíc korun ročně. Výhodou je také to, že četnost hovorů a SMS zpráv u dětí mohou rodiče díky jednomu vyúčtování lépe kontrolovat.



N ení špička jako špička

Každý to už asi slyšel, ale ne všichni se tím řídí: ceny za hovory během týdne i dne kolísají; nejlevnější jsou mimo špičku. „Už jsem se zamýšlela nad tím, jak uspořit. Budu méně volat, a hlavně, co půjde, budu vyřizovat mimo špičku, zatímco dosud mi bylo jedno, kdy telefonuji,“ uvádí důchodkyně z Prahy Jitka Dlabolová.

Před poplatky stavebních spořitelen se neschováte. Kdo letos zdražil se dozvíte ZDE .

Pozor však na to, že u každého operátora je období mimo špičku jiné. Telecom například účtuje u dálkových hovorů méně ve všední den od 19 do 22 hodin a pak od 5 do 7 hodin ráno, levnější internetové spojení je mimo víkendy a svátky od 18 hodin do 6 hodin ráno dalšího dne. Oskar nerozlišuje dobu špičky a čas mimo špičku, u Eurotelu i T-Mobilu se různí podle zvolených programů.

10 rad, jak ušetřit na telefonování

1. Zjistěte, ve kterých dnech a hodinách je telefonování levnější, a volejte v nich. Levnější volání může být u každého tarifu a operátora v jiné dny a hodiny

2. Aktivujte pro čísla, která voláte nejčastěji, levnější takzvaný nej tarif

3. Porovnejte tarify s předplacenými kartami, vybírejte podle toho, k čemu mobil nejčastěji používáte

4. Tarif přizpůsobte počtu volání

5. Nechte si posílat detailní výpis z účtu, najdete tak snáze rezervy

6. Pokud necháte operátora, aby provolanou částku inkasoval z účtu, můžete získat volné minuty či SMS navíc

7. Kombinujte telefonování z pevné a mobilní sítě

8. Vysvětlete dětem, že i když každá SMS zpráva stojí například jen 1,20 korun, tak pokud jich napíše 300 za měsíc, dost se prodraží

9. Posuďte, jestli potřebujete hlasovou schránku. Pokud ne, zrušte ji, mimo Oskara se za volání do ní platí. Nevolejte z ciziny na hlasovou schránku, je to velmi drahé.

10. Zvažte, zda vůbec potřebujete pevnou linku a neplatíte za ni zbytečně.

Jaký cenový program je pro vás vhodný? Jaké změny prodělaly po zdražení tarify operátorů? Jak se zvýšení cen dotklo předplacených karet? Kde došlo naopak ke snížení cen služeb? Přečtěte si naše aktuální téma. Jak se zvýšení cen dotklo předplacených karet? Kde došlo naopak ke snížení cen služeb? Přečtěte si naše

Telefonujete po zdražení méně, nebo hodláte ušetřit změnou tarifu či dokonce operátora? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti.