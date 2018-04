Neplaťte zbytečně za elektřinu. Tipy, kde můžete ušetřit

Šrámkovi z novějšího domku u Budějovic, Walterovi od Liberce a Hana Mixánková s přítelem Janem Helclem z paneláku v Pardubicích se nebáli pustit k sobě domů redaktorky MF DNES, fotografy a energetické odborníky.

Žádná zdvořilostní návštěva se však nekonala, naopak. Podrobili obyvatele křížovému výslechu o tom, kolikrát týdně perou, jak často se sprchují, zda větrají a podobně. Dívali se do ledničky, jestli tam není příliš vysoká námraza, a pátrali třeba po tom, jak daleko to má teplá voda z bojleru do umyvadla a jestli těsní pořádně okna. A výsledek?

Aniž by cokoliv měnili, ušetří Šrámkovi jen tím, že přejdou k jinému dodavateli, 6 700 korun ročně. Operace to není složitá a stačí na ni zhruba půlhodinka.

Když budou ochotní investovat do úprav nějaké peníze, bude výsledek lepší. Termovizní snímky totiž ukázaly, že z domu uniká hodně tepla. Podle auditora Romana Šubrta by majitelé výměnou dveří, oken a zateplením ušetřili přes polovinu současných nákladů na elektřinu. Kompletní úpravy domu by je však vyšly na 610 000 korun. "To je na nás dost velká investice," říká Vladimír Šrámek, "dveře vyměníme, ale do celkového zateplení se asi pouštět nebudeme."

Dvacet let starý mrazák dejte pryč

Walterovi bydlí v přes sto let starém domku nedaleko Liberce. V domku jich žije šest a roční faktura za elektřinu vyjde na víc než 20 000 korun. Na jejich chování nenašli odborníci téměř žádné závady, šetřit se bude spíš na maličkostech. Když nebudou vypínat televizi a audiotechniku dálkovým ovládáním, ale tlačítkem, za rok jim přibude do rodinné kasy 570 korun. Za ty si mohou koupit úsporné žárovky, a pokud jimi nahradí klasické osvětlení, které mají v domě, ušetří další tisícovku.

Největším žroutem energie je v domě starý pultový mrazák. "Mrazák prarodičů je největší "fosilie" v domácnosti, snad se to teď změní," komentuje otec rodiny.

V Pardubicích nejspíš utíká proud do zdi

Za poslední rodinou se redaktoři vypravili do Pardubic. Hana Mixánková a Jan Hencl žijí v panelákovém bytě a chovají se velmi úsporně. Však je také lidé z Pražské energetiky chválí. "I když však zbytečně nesvítí, nenechají námrazu v ledničce a perou na 40 stupňů, je jejich denní spotřeba neopodstatněně vysoká," říká Lukáš Smažík z Poradenského střediska PRE.

Je možné, že dělníci, kteří v domě dělali zateplení, někde porušili dráty a energie mizí neznámo kde. Doporučuje proto kontrolu elektroinstalace revizním technikem za 3 000 korun. Kromě zbytečných plateb totiž Hanka s Janem riskují i požár.

Změřte si spotřebu zadarmo

Uvítali byste také návštěvu odborníků? Samotný energetický audit je docela drahý. Pozvete-li si auditora, zaplatíte několik tisíc korun. Mnohé však můžete zvládnout sami, v první řadě změřit aktuální spotřebu vašich přístrojů.

Od PRE si zdarma zapůjčíte wattmetr. Nabízejí je v každém z obchodů sítě Datart, a to bez ohledu na to, jestli elektřinu berete od nich, nebo od konkurence. Dostanete i podrobný návod k použití měřáků, data pak zadáte na webových stránkách PRE a dozvíte se hodnocení. Zjistíte tak, zda spotřeba vašich přístrojů časem nevzrostla i kolik žerou ve spícím režimu stand by.