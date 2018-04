Neplýtvejte penězi, motivujte chválou, nebo i sám sebou

Zdaleka ne všem lidem stačí k motivaci k jejich kvalitním výkonům peníze. Na druhou stranu jsou zase lidé, které ničím jiným nenamotivujete. Proto je dobré vnímat své podřízené individuálně, dobře si všímat, nebo se jich dokonce zeptat, co potřebují k tomu, aby v rámci své profese fungovali co nejlépe.

U přijímacího pohovoru vám to většinou neprozradí a striktně se budou držet toho, že je pro ně nejdůležitější výše mzdy. Nechtějí se preferováním jiných motivátorů připravit o nastavení startovní finanční laťky. Lépe se takovou informaci od nich dozvíte v neformálním prostředí, například na nějaké večerní firemní akci, při sportovní aktivitě v rámci team buildingu apod. Nebojte se jich zeptat, co by se jim tak ještě líbilo v rámci zaměstnání, aby se jim pracovalo opravdu dobře a co jim pro jejich 100% výkony chybí.

Dobrá práce, kolego

Snadno můžete zjistit, že vůbec není problém v tom, že vaši podřízení dostali pro nadcházející rok málo přidáno, nebo že přišly na konci roku menší prémie, než se ve firmě očekávalo. Jsou například lidé, kteří potřebují chválení. Pokud žádná pochvala po dobře vykonané práci nepřichází, cítí problém, jsou nesví, nevědí na čem jsou. Všímejte si proto, jak vaši podřízení reagují na chválu za dobře realizovaný úkol, projekt. Nerozzářil se některý z nich? Není vidět jeho náhlá spokojenost? Pokud ano, udeřili jste v jeho případě hřebíček na hlavičku.

NEKŘIČTE

Zaměstnance si raději získejte

Ovšem pochvalou a penězi škála motivátorů nekončí. Řadu lidí také dokáže motivovat samotný úspěch. Dokázali dotáhnout do konce významný úkol, o kterém si zprvu vůbec nemysleli, že jej zvládnou a jsou výborně nastartovaní na další a třeba i náročnější práci. Je vhodné jim ukázat, co zvládli. Nehledě na pochvalu je důležité zhodnotit, jaká měl projekt úskalí, na co realizátor v průběhu narazil a jak si s tím dokázal poradit.

Mám šanci vystoupat až na vaši židli?

Řada lidí se už při pohovoru ptá, jaké jsou jejich možnosti kariérního růstu. A buď to dělají z rutiny, kdy si zjistili, na co se mají při pohovoru ptát, nebo je pro ně kariérní růst opravdu zajímavý. Informace o tom, že mají nad sebou celou řadu pozic, na které je reálné se kvalitně odváděnou prací dostat, je jistě potěší. Proto, pokud je z pozice, na kterou hledáte nového pracovníka, možné stoupat výše, u pohovoru to vyzdvihněte, stejně jako na to poukazujte v průběhu fungování svých podřízených.

Naopak, pro řadu zaměstnanců můžete být relevantním důvodem pro jejich odchod z vaší firmy právě fakt, že za několik let na dané pozici nedostali příležitost postoupit z původní pozice na pozici vyšší. Vize, že se mohou dostat pouze na pozici vaši, když vidí, že vás práce na ní baví, je motivovat rozhodně nebude.

Chci se učit, se učit, se učit

Rozhodně by vaše firma neměla opomínat vzdělávání svých lidí. Především zaměstnanci, u kterých je markantní, že mají ambice stoupat výše, budou mít také chuť se dále učit, zkvalitňovat své schopnosti. Vzdělávací programy v rámci zaměření dané firmy by proto měly být samozřejmostí. Stejně by měli mít zaměstnanci šanci absolvovat takové kurzy, semináře a školení mimo firmu, které jim jednak umožní zkvalitnit jejich schopnosti, ale samozřejmě i na druhou stranu – pomohou vaší firmě, aby následně díky dokonalejším výkonů svých podřízených dosahovala lepších výsledků.

Nesázejte tedy pouze na vzdělávací akce, které vašemu týmu nabídne personální oddělení vaší společnosti. Nabídněte zaměstnancům, ať si sami vyhledají takové školení, které je zajímá a je v kontextu s jejich pracovním zařazením. Nemá-li na to vaše oddělení peníze, zamyslete se nad tím, jestli nemáte možnost získat jej formou barteru.

Tak tuhle práci beru, šéfe

Samotný obsah práce je dalším z motivátorů. O čem je řeč? Zamyslete se nad případem sebe sama. Najdete takovou práci, kterou jste vždycky chtěli dělat, takovou, kterou jiným téměř závidíte? Bankéři, piloti, novináři, doktoři…to je jen špička ledovce profesí, o kterých lidé sní. A pokud takové profese dosáhnou, jsou ochotni v ní pracovat i za cenu toho, že jiné motivátory selhávají. Najděte v některém ze svých lidí nadšení pro svou práci. Pokud se dozvídáte od kolegů, jak sami hovoří o tom, že jsou z nové pozice nadšení, významný motivátor byl v jejich případě identifikován.

Existují samozřejmě i další motivátory, jako je samotný šéf (řada lidí dělá svou práci z části kvůli tomu, že vidí ve svém vedoucím například vzor, od kterého se mohou učit), samotná firma (zvláště velké nadnárodní společnosti mají pro mnohé lidi kouzlo) či pracovní prostředí.

Důležité je si ovšem závěrem říci, že málokdy to bude jediný motivátor, za který jsou lidé ochotni vyměnit v zaměstnání svůj čas. V současnosti je třeba pracovat s celým spektrem motivátorů tak, jak vám to vedení a personální oddělení vaší firmy umožní, nebo také tak, jak naznačuje trend na trhu práce. Ovšem některé motivátory mohou být v očích vašich podřízených významnější a především s těmi je třeba umět dobře pracovat.