Nepodceňujte zdánlivě bezvýznamná slova v inzerátech

"Pokud jde o pracovní požadavky, mohou být i na více než stránku dlouhé. Do tištěných inzerátů se tedy zadává jen to nejdůležitější, co pro získání daného místa musíte splňovat,“ říká Milan Novák. Upozorňuje současně, že není dobré v inzerátu podceňovat zdánlivě těžko srozumitelné výrazy. Přeložíme vám, co znamenají.

Dynamičnost a kreativita

"Připravte se na to, že se vás personalista bude třeba ptát, kdy jste naposledy v jednání se zákazníkem využili svoji kreativitu," vysvětluje. "Budou posuzovat, jestli a jak často svou kreativitu umíte využít. Stejné je to i se slovem dynamický. Počítejte s tím, že se budou hodnotit vaše prezentační a vyjednávací schopnosti," vysvětluje manažer Graftonu.

Rada Když odpovíte na inzerát a zaměstnavatel se vám do dvou týdnů neozve, nepočítejte už s tím, že místo získáte. Každý seriózní zaměstnavatel by měl vyrozumět všechny, zda vypadli z výběrového řízení či postupují dál.

Flexibilita

Zda jste flexibilní, můžete podle Alice Hamidové, ředitelky personální agentury Mercury Group, těžko posoudit. To pozná z vašeho životopisu jen personalista nebo při testech psycholog. Můžete sami sebe odhadnout podle toho, zda pracujete spíše rychle, nebo pomalu a precizně. Pokud patříte k těm rychlým, kteří se umějí přizpůsobit situaci, budete nejspíš flexibilní.

Samostatnost

Tento výraz podle ředitelky Merkury Group znamená, že do firmy nastoupíte už s takovými zkušenostmi a znalostmi, s nimiž práci zvládnete, aniž byste se neustále vyptávali, co máte dělat. A pokud něco nebudete vědět, tak se sami zeptáte. Zkrátka nebudete čekat, až vám někdo řekne, co máte udělat.

Jestliže si nejste jisti, zda vaše schopnosti odpovídají požadavkům, přeptejte se lidí, kteří vás znají a pomohou vám posoudit, na jaké úrovni jsou vaše znalosti cizího jazyka. "V případě, že vám není něco jasné a je u inzerátu uvedeno telefonní číslo, nemusíte se bát zavolat a vše si upřesnit. Někdy jsou však personalisté natolik vytížení, že vám třeba nebudou zvedat telefon celý týden. Tím ztrácíte čas," upozorňuje manažer z agentury Grafton. Podle něj na inzerát reagujte a případné pochybnoti zmiňte v motivačním dopise.