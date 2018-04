Nepodléhejte trikům farmaceutických firem

Potravinové doplňky nejsou léky

Nejdůležitější je vědět, že potravinové doplňky, ­mezi které patří většina vitaminů, minerálů, ale také různé rostlinné přípravky, nejsou totéž co léky. Podle toho se také schvaluje jejich uvedení na trh. Výrobce musí pouze prokázat bezpečnost, ne účinnost. To znamená, že vám doplněk neuškodí, ale pomoci nemusí.

Není garantováno množství účinné látky. To znamená, že nikdo nekontroluje, zda doplňky skutečně obsahují množství účinné látky uvedené na obale. Může se tak lehce stát, že peníze utracené za multivitaminy nebo třeba rostlinné výtažky projdou jen vaším zažíváním bez jakéhokoli účinku.

Co má smysl užívat



Jak se však v nepřeberné nabídce a stále útočící reklamě vyznat? Jediné, co pomůže, je spoléhat se na vlastní rozum a také na lékárníka. Zkuste mu položit otázku: Opravdu si myslíte, že mi to pomůže? Koupil byste si to taky?

Lékárníci, pokud se vzdělávají, obvykle dobře vědí, který z preparátů prošel přísnějšími zkouškami, dovedou například doporučit vitaminy nebo přípravky na klouby, které byly schváleny jako léky.

Pozor na triky a reklamu



I když jste se rozhodli léčit své zdravotní potíže skutečně léky, vyplatí se odhalit pár triků farmaceutických firem. Například si vezmeme jednu známou firmu, která prodává lék na bolest hlavy za 20 korun. Investovala do reklamy, lék šel na odbyt, ale za rok přišly na trh další obdobné léky a konkurence útočí. Co udělá firma? Přijde s novinkou: přidáme k našemu léku vitamin C a uděláme další reklamní kampaň.

A později další inovace: buď vyrobíme pilulku, která bude díky kofeinu zabírat rychleji, nebo účinnou látku rozpustíme v sirupu, aby se dětem lépe podávala. Kdo by šetřil na dětech... Původní lék totiž už nikdy nebude stát 20 korun, ale dvojnásobek až trojnásobek. Bude však mít krásnější krabičku a vtipnější reklamu v televizi a přitom účinek téměř stejný jako původní balení za dvacet korun.

Nekupujte kombinované léky



Chcete ušetřit a nevadí vám, že budete muset polykat více tablet nebo si zároveň kapat do nosu? Pak si kupujte jen léky, v nichž je obvykle jen jedna účinná látka. Přípravky, které kombinují více látek a zároveň i více účinků, jsou sice pro pacienta pohodlnější, ale o to dražší.

Ptejte se, pátrejte na síti



O volně prodejných lécích není problém sehnat dostatek informací, většina lidí i s minimálními znalostmi biologie je dokáže pochopit. Horší je to s léky na předpis. Tam se pacient dostává opravdu jen do rukou lékaře, případně do zajetí internetových stránek. Ale i u lékaře se nebojte zeptat na varianty, které pro vás připadají v úvahu. Pokud narazíte na nepřesvědčivou či arogantní odpověď, zamyslete se nad tím, zda můžete takovému lékaři důvěřovat.

Je dobré zvážit, jestli není výhodnější sáhnout po levnější variantě léku se stejnou účinnou látkou. A pokud už vypršela ochranná patentní lhůta, možná nějaká firma vyrábí lék se stejnou účinnou látkou za poloviční cenu.

O tom, jakou účinnou látku léky obsahují, se dozvíte na www.mzcr.cz v sekci Léky.