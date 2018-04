Nepojištění řidiči způsobují stále větší škody. Loni částka dosáhla skoro půl miliardy

Podle České kanceláře pojistitelů je na našich silnicích 200-250 tisíc nepojištěných vozidel. Tato auta minulý rok způsobila necelých 5 tisíc nehod s celkovou výší škod 470 milionů korun. Roční objem škod zaviněných nepojištěnými automobily se za 5 let zvýšil o 93 milionů korun.

"Vozidla bez povinného ručení na českých silnicích jsou stále velkým problémem. I přes pozitivní vývoj na přelomu roku, kdy bylo z registru vozidel vyřazeno nebývalé množství vozidel, nepojištěných vozidel zůstává mnoho," říká výkonný ředitel ČKP Jakub Hradec.

Vývoj nepojištěných škod

Rok Evidované nepojištěné škody Škody vzniklé v daném roce (objem škod v Garančním fondu) 2004 4 920 376 796 078 2005 5 098 427 697 794 2006 4 853 444 113 436 2007 4 712 451 496 268 2008 4 895 469 684 586 Zdroj: ČKP, částky jsou v korunách

Nejzávažnější nehodou, kterou způsobil řidič nepojištěného vozidla, bylo těžké zranění dvou chodců v Praze. Celkový závazek se vyšplhal na 15 milionů korun. Druhou nejzávažnější nehodou byla tak zvaná disko nehoda (cestou z diskotéky), zaviněná mladíkem bez řidičského průkazu pod vlivem alkoholu. Důsledkem byla těžká zranění a škoda dosáhla 10 milionů korun. Právě každá třetí nepojištěná škoda na zdraví je způsobena řidiči mladšími 23 let. Avšak nejvíce škod, kdy je nutné dlouhodobě vyplácet rentu (například ztrátu na výdělku), zaviní lidé do 35 let.

Největším zlořádem je v případě zavinění nehod alkohol a nepřiměřená rychlost. Tyto dva aspekty dohromady tvoří až 66 % nehod s vyplacenou rentou.

Příklad z praxe

Dvaadvacetiletý řidič Škody Favorit vlivem nepřiměřené rychlosti vjel do protisměru, kde u pravého okraje komunikace čelně narazil do cyklistky a poté havaroval do příkopu. Při nehodě došlo k těžkému zranění mladé cyklistky.

- Škůdce způsobil škodu ve výši cca 5,5 milionu korun

- Vzhledem k závažnosti zranění mladé cyklistky a jeho trvalým následkům lze očekávat výplatu rent desítky let.

Výčet hlavních nároku a jejich hodnota v korunách

Škoda Celkový závazek Z toho již vyplaceno Zbývá k úhradě Škoda na vozidle 0 0 0 Ostatní věcná škoda 0 0 0 Věcná škoda celkem 0 0 0 Bolestné 286 200 286 200 0 Ztížení spol.uplatnění 996 000 396 000 600 000 Náklady na léčení 516 182 366 182 150 000 Ztráta výdělku 3 349 001 215 001 3 134 000 Výpomoc a náklady péče 248 014 123 014 125 000 Ostatní nároky škody na zdraví 87 723 36 723 51 000 Škoda na zdraví celkem 5 483 120 1 423 120 4 060 000 Zdroj: ČKP

Pozor na auta z bazaru

Koupíte-li si vozidlo v autobazaru, musíte ho mít podle zákona č. 168/1999 Sb. pojištěné ihned, jak vyjedete na silnici. Pokud vaše "nové" vozidlo nepojistíte, hrozí vám při silniční kontrole pokuta až 3 000 korun, případně i další sankce. Když dáte auto do komisního prodeje, musíte buď platit povinné ručení stále vy, nebo se můžete domluvit, že se plátcem povinného ruční stane autobazar.