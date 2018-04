Nepojízdné auto mu prodražilo dovolenou o desetitisíce. Uměl se bránit

Pojištění auta jako součást cestovního pojištění V zahraničí vychází oprava daleko dráž než u nás. Spočítejte si, kolik takové pojištění stojí, a vyberte tu nejvýhodnější nabídku.

„Půjčil jsem si karavan a s rodinou vyrazil po Evropě. Cena za půjčený vůz byla dobrá a dovolená skvělá až do momentu, kdy auto odmítlo jet. Situaci jsme začali řešit po telefonu s majitelem karavanu. Ten nám sdělil, že je to naše věc, protože při předání byl vůz v pořádku. Přivolali jsme odtahovku a nechali vůz opravit. Oprava stála přes tisíc eur, takže se nám dovolená hodně prodražila. Po návratu jsem se ale poradil s právníky. Majitel karavanu nakonec uznal, že mám právo na odškodnění,“ přibližuje čtenář.

Jak takovou situaci řešit? Pokud si auto půjčujete, pročtěte si dobře smlouvu. Jestliže o řešení technické závady není v dokumentu ani slovo, sjednejte si podmínky. Podle ustanovení § 2322 občanského zákoníku je pronajímatel povinen odevzdat nájemci dopravní prostředek ve stavu způsobilém k užívání. Pokud tak neučiní, má nájemce právo odmítnout dopravní prostředek převzít.

Kde poradí zdarma Poradna dTestu:

299 149 009 Po-Pá: 9-17 hod.

„Zjistí-li nájemce nezpůsobilost až dodatečně, jako v našem případě, pak může po pronajímateli žádat odstranění vady, dodání náhradního dopravního prostředku nebo dokonce zrušení smlouvy. Jestliže porucha nevznikla vinou nájemce, může po pronajímateli žádat i náhradu škody, která mu v souvislosti s vadným plněním vznikla,“ říká Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu. Jak dodává, proplacení nákladů na opravu je zcela legitimní nárok, a to i vzhledem k ustanovení § 2325 občanského zákoníku, které říká, že nájemce může žádat náhradu nákladů, které vynaložil na údržbu dopravního prostředku.

Stejného názoru je i právník Petr Novák spolupracující s webem Vaše nároky.cz, který pomáhá řešit finanční odškodnění občanů. „V tomto případě může čtenář požadovat po pronajímateli zpětné proplacení vynaložených nákladů, a to dle § 2325 občanského zákoníku, přičemž toto právo musí uplatnit u pronajímatele do tří měsíců od vynaložení nákladů,“ poznamenává právník.

A co dělat, když vlastník vozu odmítne vyplatit jakékoliv odškodnění a nadále stojí na svém, že za závadu na voze může řidič? „V takovém případě je vhodné nechat vypracovat znalecký posudek odborníkem v daném oboru. Jestliže by byl posudek ve prospěch řidiče, šance na úspěch u soudu by určitě byla reálná,“ říká právník Petr Novák. Zároveň doporučuje nenechávat poškozenou součástku v autoservisu a přivézt ji zpět.

Připojistit auto jde nově v cestovní pojistce

Prodražit dovolenou po vlastní ose mohou i další situace. Třeba když vyjedete s autem, které má v povinném ručení sjednanou jen základní asistenci a vůz již není havarijně pojištěný. Pokud auto začne stávkovat, můžete rodinný rozpočet připravit o značnou částku. I těmto finančním komplikacím se dá předejít.

Se zajímavou novinkou nazvanou AutoCare přišla pojišťovna Generali. Umožňuje připojistit si asistenční služby jen po dobu dovolené, a to jako součást cestovního pojištění. „Toto připojištění dává k dispozici 75 tisíc korun na to, aby se použily v případě, že auto nemůže pokračovat v jízdě. Asistenční služba zařídí jeho odtah buď v místě události, nebo zpět do Česka,“ přibližuje Jan Marek, tiskový mluvčí Generali.

Předností této novinky je, že se dá smlouva uzavřít i pro automobily, které jsou z půjčovny, nebo půjčené od rodičů či přátel. Cena pojištění na měsíc se vejde do čtyř set korun a pojistku je možné využít v Evropě všude tam, kde platí zelenokaretní systém. „Podmínkou je, že musí jít o vozidla do 3,5 tuny kategorie M1 (pro dopravu osob) a N1 (pro dopravu nákladu),“ dodává Jan Marek.

V praxi funguje novinka tak, že při poruše vozu kryje pojistka náklady na příjezd a práci mechanika, materiál si hradí klient sám. Pokud nelze vůz opravit na místě, automobil se odtáhne do nejbližší vhodné opravny a posádce je zajištěno náhradní ubytování nebo náhradní vůz až na pět dnů. V případě, kdy auto není možné opravit do 24 hodin, využije se finanční limit na odtah vozu zpět do České republiky. Z limitu se také hradí cesta celé posádky zpět domů – buď veřejnou dopravou, nebo náhradním vozidlem.

Řešením je i krátkodobá havarijní pojistka

Pokud máte starší vůz a nemáte sjednanou havarijní pojistku, je dobré vědět, že se můžete ochránit na cestách do ciziny uzavřením krátkodobé havarijní pojistky. Toto pojištění není příliš známé a zatím ho umožňuje jen pět pojišťoven – Allianz, Česká pojišťovna, ČPP, Kooperativa a Uniqa. Nejkratší dobu pojištění na 14 dnů má Česká pojišťovna, u Allianz lze sjednat pojistku minimálně na čtvrt roku a v ostatních pojišťovnách na jeden měsíc. Krátkodobá pojistka vyjde levněji než celoroční, ale v přepočtu na jeden měsíc je dražší.

Krátkodobé havarijní pojištění Pojišťovna Minimální a maximální doba pojištění Spoluúčast Allianz 3 měsíce až rok 10 %, min. 10 000 Kč, nebo fixní spoluúčast 1, 5 nebo 10 tisíc Kč Česká pojišťovna 14 dní až rok 1 % min. 1 000 Kč, 3 % min. 3 000 Kč, 30 % min. 30 000 Kč ČPP 1 měsíc až 10 měsíců 5 % min. 5 000 Kč, 10 % min. 10 000 Kč, 15 % min. 15 000 Kč Kooperativa 1 měsíc až 364 dní od 5 do 20 % Uniqa 1 měsíc až rok 5 % min. 5 000 Kč, 10 % min. 10 000 Kč

Pojistku sjednává vždy majitel vozu, ale pojišťovny neřeší, že na dovolené bude řídit auto někdo jiný. Při stanovení ceny vycházejí pojišťovny z běžných hledisek. Podrobnosti se dočtete v článku Pojistěte si auto jen na dovolenou. Jak na to a za kolik.

Mezi podmínkami, které si pojišťovny kladou před uzavřením krátkodobého havarijního pojištění, je prohlídka vozu a jeho fotodokumentace. U Uniqy vyjde prohlídka na 1 250 korun, o které je třeba cenu krátkodobého pojištění navýšit. Česká pojišťovna a Kooperativa mají tuto prohlídku v ceně, ČPP ji odpustí těm, kdo u ní mají povinné ručení. U Allianz hradí prohlídku také pojišťovna, pokud však klient smlouvu předčasně ukončí, zpětně mu cenu naúčtuje.