„Nepřemožitelná“ investice

Diamant byl odjakživa považován za krále mezi drahými kameny a tento titul mu náleží dodnes. O tom svědčí i jeho název v řečtině „adamas“, což znamená nepřemožitelný. Poptávka po diamantech neustále stoupá, a tak lze očekávat, že si tento titul udrží i v budoucnu.

Diamanty se využívají v mnoha oborech a díky svým fyzikálním vlastnostem mají široké využití, od průmyslového využití až po šperkařské odvětví. My dnes ale budeme mluvit především o investičních diamantech. Diamanty jako druh investice poskytují střadatelům řadu výhod, které jsou důvodem k jejich zařazení do vyváženého portfolia. Jednou z nejdůležitějších výhod je rostoucí cena, která v posledních letech zaznamenává trvalý růst. Největší světový producent, jihoafrická společnost De Beers tento rok již několikrát zvedla cenu nebroušených diamantů (jen za první polovinu roku to bylo 14 %, v srpnu to pak bylo dalších 5 %).

Je to dáno stále rostoucí poptávkou, které zejména v poslední době pomáhá liberalizace tak velkého trhu jakým je Čína, ale pozadu nezaostávají ani tradičně největší odběratelé jakými jsou USA, nebo Japonsko. Na druhé straně působí na cenu snižování nabídky, která je způsobena neustále se zmenšujícími přírodními rezervami surových diamantů, ale také sociálními konflikty v dolech největších producentských zemí, jako jsou Botswana, nebo Jižní Afrika. To dokonce vede ke spekulacím na trhu s neopracovanými kameny, kde se diamanty prodávají až o 15-20 % vyšší cenu, než je oficiální cena společnosti De Beers. Ta pak zvyšuje cenu, aby eliminovala toto uměle vytvořené rozpětí.

Největší producenti surových diamantů (v milionech karátů a amerických dolarů v roce 2002 Země Hmotnost Hodnota Podíl na trhu Botswana 28,4 2 200 27,8 Rusko 22 1 500 18,9 JAR 10,9 900 11,4 Angola 5,5 850 10,7 Dem. rep. Kongo 17 600 7,6 Kanada 4 450 5,7 Namibie 1,4 450 5,7 Austrálie 33,6 380 4,8 Guinea 0,7 130 1,6 Středoafrické republika 0,6 100 1,3

Zdroj: Rapaport Diamond Report

Další nespornou výhodou vůči ostatním investičním nástrojům, jako jsou nemovitosti, starožitnosti, nebo drahé kovy, je jejich velikost a odolnost a tím daná přenositelnost, nebo možnosti uschování. Velkou výhodou investičních diamantů je skutečnost, že jsou neregistrovanou komoditou. To znamená, že v občanskoprávním sporu, který může znamenat ohrození pro váš majetek, jsou nedotknutelné a současně neohrozitelné legislativní činností státu.

Který ano a který ne

Když už se tedy rozhodnete investovat své prostředky do diamantů, měli byste vědět, že ne všechny diamanty mohou být považovány za investiční. Zajímavé zhodnocení vám přinesou pouze kvalitní vysoce čisté kameny, o hmotnosti 0,5 - 1,5 karátů. Právě u těchto diamantů můžeme očekávat nejzajímavější zhodnocení, protože jejich množství rapidně klesá a růst ceny je tak nejpravděpodobnější a nepodléhá ekonomickým, politickým ani inflačním vlivům. Menších kamenů je na trhu pořád ještě dostatek a jejich ceny spíše stagnují.

Zdroj: Diamond Trade Center

Investiční diamanty musí mít mezinárodně uznávaný certifikát (HRD, GIA apod.), obsahující popis kamene (barva, kvalita brusu, čistota, atd.). Pro zajištění bezpečnosti se investiční diamanty prodávají v zapečetěném pouzdře (zatavené ve fólii) obsahujícím také mikrofiš se zmenšeninou certifikátu. Je důležité upozornit, že žádnou vypovídající hodnotu nemají kartičky, které v obchodech vyplňují sami obchodníci.

Pro zpracovatele a obchodníky se surovými diamanty je důležitý také certifikát původu, který musí mít na základě tzv. kimberleyské deklarace od 1. ledna tohoto roku každý vytěžený diamant. Tento speciální certifikát deklaruje, že kámen nepochází z některé ze zemí, zejména v Africe, ve kterých různá odbojová hnutí ilegálně prodávají surové diamanty a zneužívají výtěžek pro financování teroristů a občanských válek. Tyto krvavé diamanty tvoří v současnosti přibližně 5 % těžby na celém světě, což je asi 400 mil. ročně.

Neméně důležité je také načasování a využití všech možností (předkupní práva, opce, aukce apod.), čímž lze získat cenovou výhodu. Cena, za kterou lze pořídit diamant, se pohybuje řádově v desítkách tisíc korun. Aby se ale tato investice vyplatila, je nutné počítat s koupí diamantů v hodnotě kolem 100 000 Kč. I zde je na místě diverzifikace a je dobré mít na paměti, že je lepší kupovat spíše menší, ale kvalitnější diamanty bez kazů, než vetší s vadou. Při posuzování kvality je nutné brát ohled na všechny nejdůležitější vlastnosti a ne jen na brus, nebo čistotu.

Kde se dají investiční diamanty pořídit?

S diamanty se obchoduje na diamantových burzách. Největší a nejznámější se nacházejí v Belgických Antverpách, kde se obchoduje s více než šedesáti procenty světových surových diamantů, pak také v Tel Avivu, nebo v New Yorku. U nás je nejvýhodnější se o možnosti investování informovat v bankách, nebo specializovaných firmách, kde vám poradí kvalifikovaní odborníci a které mají přístup na světové diamantové burzy. Máte tak záruku, že kameny budou mít certifikát a vyhnete se množství prostředníků. Ti totiž mohou cenu neúměrně zvyšovat, poplatek za obchod totiž už i na burze činí průměrně 4 % z ceny diamantu. Pokud si někdo pořídí diamanty v zahraničí, nemusí se při dovozu obávat vysokých cel. Podobně jako u většiny výrobků z drahých kovů, nebo šperků, ani u investičních diamantů s certifikátem se neplatí žádné clo.

Komu jsou investiční diamanty určeny?

Nákup diamantů lze doporučit konzervativním investorům, pro které je tento způsob investice spíše pojištěním zachování hodnoty investice, než honbou za závratnými zisky. Tomu odpovídá i investiční horizont, který by měl být minimálně 5 let. V běžném portfoliu by pak měly být diamanty zastoupeny podílem 5 až 10 %. Diamanty během své historie prokázaly schopnost uchovat svoji hodnotu a zajistit svým majitelům ochranu jejich majetku v dobách inflace, nebo krizová období, a proto se také staly oblíbenou formou zajištění v dobách nejistých.