Nepřetržitý provoz a svátky

14:00 , aktualizováno 14:00

Zaměstnanci v jednosměnných provozech odpracují 252 pracovních dnů plus devět svátků, kdy jsou doma a dostávají náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. My v nepřetržitých provozech musíme odpracovat 261 pracovních dnů. Když nám vyjde směna na svátek, dostaneme příplatek 100 procent průměrného výdělku. Když nám vyjde na svátek směnové volno, nedostaneme nic a směnu odpracujeme v jiný den. Pokládám to za nesprávné.