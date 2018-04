Nepřijali vás na VŠ? Zkuste se odvolat

Odvolání, podle nového vysokoškolského zákona (č. 111/1998 Sb.) nazývané přezkumné řízení, je nutné podat nejpozději do 30 dnů od doručení rozhodnutí školy o nepřijetí ke studiu děkanovi fakulty. Tuto zákonnou lhůtu je možné prodloužit pouze z velmi vážných důvodů. Školám zákon žádnou lhůtu pro odeslání odpovědi nestanovuje, přesto se snaží, podle možností, odvolání vyřizovat co nejdříve, nejpozději do 30 dnů. I když si každá fakulta nechává pro odvolání nějaká volná místa a další zůstanou po těch, kteří na fakultu nenastoupí (byli například přijati jinam), je podle informací studijních oddělení nutné žádosti o přezkum podložit konkrétními argumenty. Prostudujte si zákony a další předpisy, které přijímání na vysoké školy upravují (www.msmt.cz). Podat odvolání můžete na všechny fakulty, na které jste dělali přijímací zkoušky, tím zvýšíte své šance.Zjistěte si, jak daleko jsou výsledky vašich přijímacích zkoušek od požadované hranice pro přijetí. Čím více se k požadavkům blížíte, tím větší máte naději. "Je téměř zbytečné, aby žádost o přezkum podával ten, kdo nevyhověl u přijímaček," uvádí Václav Hájek, tiskový mluvčí Univerzity Karlovy v Praze. Využijte zákonné možnosti nahlédnout do testů a důkladně si je prohlédněte. Fakulty mají povinnost vám předložit všechny materiály, které mají význam pro rozhodnutí o vašem přijetí ke studiu. Ty si můžete i okopírovat, důležité informace si případně opsat a poté je v klidu prostudovat. Pokud vám studijní oddělení nechce materiály poskytnout, obraťte se na děkana fakulty. "V přijímacích testech někdy bývají chyby a chybné může být i jejich vyhodnocení. Žádost podložená chybou v bodování testů výrazně zvyšuje vaše naděje," říká Ondřej Šteffl z nadace Scio. "Materiály je třeba prostudovat velmi pečlivě. Důležité je, zda jsou všechna zadání jasná a jednoznačná. Může se stát i to, že je test vyhodnocen podle klíče pro jinou variantu nebo byl špatně sečten počet bodů." Fakulta je povinna poskytnout zájemcům potřebné podklady: klíč správných řešení, postup pro výpočet bodů apod. V případě nejasností v úlohách je dobré se poradit s odborníky, například s učiteli ze střední školy. Argumentem pro odvolání může být i rozdíl obtížnosti jednotlivých verzí testu. "Pokud jste dostali některou z těžších verzí, poukažte na to, je to závažný důvod k přezkoumání rozhodnutí," radí Šteffl.Absolvovali jste úspěšně nějaké významné zkoušky, mj. státní jazykové zkoušky, TOEFL, olympiády, kursy? Uveďte v žádosti své výsledky a doložte je, i když fakulta tvrdí, že k nim nepřihlíží. Požádejte někoho, kdo může potvrdit vaše kvality (ředitel střední školy, zaměstnavatel), o vyjádření a to použijte. Pomoci vám může i to, když poukážete na výrazný zájem o zvolený obor, například letní i celoroční brigády.S odvoláním vám poradí na většině studijních oddělení fakult. Zpracování žádosti o přezkumné řízení (za 580 korun) a spoustu dalších informací týkajících se přijímání na vysoké školy nabízí na svých internetových stranách nadace Scio. Zájemci mohou využít servisu a objednat si sepsání odvolání poštou, telefonicky, osobně, nebo on-line.