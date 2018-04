Nepřipravujte se o radost z momentálních úspěchů kvůli strachu z budoucnosti

Jistota je jistota

Jedním z nejcitovanějších autorů v posledním desetiletí je ve vědeckých kruzích Charles Darwin. Zdá se totiž, že vývoj člověka skrývá mnoho odpovědí, proč se chováme tak, jak se schováme. Strach z budoucnosti je z pohledu vývoje lidstva skvělý trik na přežití druhu. Budete-li mít obavy z toho, co přijde, budete se chovat obezřetně. Shromáždíte zásoby na horší časy, nebudete zbytečně riskovat. Zkrátka začnete to hrát na jistotu.

Problémem většiny evolučních mechanismů je jejich zastaralost. Platily pro pračlověka. V dnešní době není třeba se neurčitě bát budoucnosti. Můžete mít strach naprosto konkrétní. Každý leták z pojišťovny vám vysvětlí, co všechno vám v budoucnu hrozí.

Křištálová lupa Novináři i analytici mají v zásobě vždy nějaký ten katastrofický scénář. Hypoteční krize, následná krize ekonomiky, globální oteplování nebo nemoci - to jsou moderní obavy. A na ně shromažďování konzerv prostě nestačí.

Doufat v nejlepší, počítat s nejhorším, říkají piloti. A myslím, že je to geniální strategie. Doufat v nejlepší znamená dívat se před sebe s optimismem. Neblokovat se zbytečnými obavami. Počítat s nejhorším znamená být profesionálně připraven. Představte si pilota, který by fungoval opačně a říkal si: stále mám takový divný strach, že se něco stane, ale mám u sebe zaječí pacičku. Asi byste se s ním moc bezpeční necítili.

Proč je strach z budoucnosti tak zákeřný? Kromě radosti ze života ukrajuje i energii. Jak se chcete vrhnout do nové činnosti, když už přemýšlíte o tom, že všechno špatně dopadne? Velmi trefně takové situace popisoval v rozhovoru s Markem Ebenem americký manažer Michael Kaiser.

Uznávaný krizový manažer, který za svého působení zachránil několik kulturních institucí, které se potýkaly s obrovskými dluhy, včetně Britské královské opery. Popisoval situace, kdy se lidé upnou výhradně na obavy z budoucnosti, na hrozby.

Mluví jen o tom negativním a počítají s tím, že jim ostatní pomohou. Michael Kaiser doporučuje přesný opak: soustředit se na to dobré, na plány do budoucnosti. Samozřejmě dělat profesionální a zřejmě i nepopulární rozhodnutí, ale vždy s pozitivní vizí.

Nenechte se otrávit

Žít se strachem z budoucnosti je těžké a hlavně zbytečné. Budoucnost prostě přijde a vy nikdy nevíte, co přinese. Nejlepší investicí do budoucna je žít to hezké teď a tady.

Mnoho lidí se chová opačně a má pro to vysvětlení. Podle nich je lepší se do budoucnosti dívat s obavami. Když dopadne dobře, budou příjemně překvapeni. A pokud ne: došlo na jejich slova.

Takový postoj nedává smysl hned dvojnásobně. Máte-li strach z budoucnosti a něco se vám povede, neuleví se vám. Jen si řeknete, že pro tentokrát to dopadlo dobře, ale co příště? A když se nezadaří, jen se potvrdí vaše chmury a vy si řeknete: já to říkal, už teď se bojím, co mě čeká.

Zbavit se strachu z budoucnosti není jednoduché, ale to, co nám může pomoci, je, trochu paradoxně, pokora. Přijmete-li svět takový, jaký je, uvědomíte si, že ovlivnit můžete jen určitou část svého života. Jinými slovy máte pravdu, že v budoucnosti se může stát něco nepříjemného, ale pokud to nemůžete ovlivnit, je zbytečné se tím trápit.

Věnujte se svému zdraví, nezapomínejte na své blízké, nedělejte si zbytečné dluhy a hlavně si užívejte to hezké už dnes, protože nikdy nevíte, kolik času vám ještě zbývá.

Text je ukázkou z připravované knihy psychologa Tomáše Vašáka s názvem: Jak se nezbláznit.