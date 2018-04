Neprodělejte na akciích kvůli neopatrnosti

V minulosti sice nevýhodné odkupy byly mnohem častější, než je tomu dnes, ale v posledních měsících se interval mezi jednotlivými případy opět zkracuje. Nevýhodná nabídka k odkupu akcií má většinou formu letáku ve schránce, na němž jsou vyjmenovány názvy společností, případně podílových a investičních fondů, které můžete prodat. Nechybí místo konání odkupů, cena za jednotlivé akcie a podílové listy fondů, resp. cena za jednu kupónovou knížku. Někdy zajdou odkupčí tak daleko, že neváhají varovat akcionáře před nemožností prodeje cenných papírů v budoucnu, nebo slibovat garance solidnějšího jednání oproti obchodníkům s cennými papíry.

Česká národní banka sice před těmito praktikami lidi varuje a pobízí akcionáře k ostražitosti, bohužel je to asi tak všechno, co může dělat. Výkupčím cenných papírů se totiž velmi těžko dokazuje, že se dopouštějí trestného činu neoprávněného podnikání. Většinou jde o fyzické osoby, které tvrdí, že akcie kupují pro svou potřebu, že na nákup akcií oprávnění nepotřebují. V případě kontroly by se navíc museli výslovně přiznat, což je velmi nepravděpodobné.

Je až s podivem, že i po tak velkém množství případů, kdy naivní a důvěřiví lidé naletěli podvodníkům na různé originální i méně originální podvody, se stále ještě najdou tací, kteří lehce naletí. V tomto případě to sice na první pohled vypadá tak, že vyděláte, opak je však pravdou. Je to jako kdybyste doma našli stokorunu a prodali ji někomu za padesát korun. To, že lidé nepoznají skutečnou hodnotu svých cenných papírů, je přitom v podstatě jen jejich problém, způsobený pohodlností, naivitou a leností.

Jak se bránit?

Jak se ale mohou lidé, kteří nemají přehled o dění na kapitálových trzích proti takovým praktikám bránit a nenaletět? Chce to zejména opatrnost. Zjednodušeně lze říct, že pokud má o vaše akcie zájem nějaká fyzická osoba, tak asi nepůjde o dobročinnou akci. Cizí člověk by od vás přece na vlastní náklady nekupoval bezcenné cenné papíry jen kvůli tomu, aby vám pomohl vylepšit vaši finanční situaci (i zde samozřejmě může existovat výjimka, někdo kdo má skutečný zájem o dané akcie a nabídne vám skutečnou tržní cenu, ale ověřit si to je třeba tak či tak).

Právě to může být impuls, aby se majitel akcií pokusil zjistit, jak je na tom společnost, jejíž akcie drží, jestli se jí v posledních letech výjimečně daří apod. Obětovat získání informací trochu času by tak mělo být především ve vašem vlastním zájmu, jde přeci o vaše peníze.

U otevřených podílových fondů je situace jednoduchá. Investiční společnosti jsou povinny pravidelně uveřejňovat hodnotu jmění připadající na jeden podílový list. V případě zájmu prodat podílový list jej navíc musí investiční společnost do dvou týdnů odkoupit za aktuální cenu. Problémem u podílových fondů je skutečnost, že mnoho fondů má v dnešní době úplně jiný název, než tomu bylo v době kuponové privatizace. To může majitele kupónových knížek mýlit a i zde je tak opatrnost určitě na místě.

Zjistit reálnou cenu akcií, pokud se obchodují na Burze cenných papírů v Praze nebo RM-Systému, lze velmi jednoduše na internetových stránkách (www.pse.cz a www.rm-system.cz), osobně na obchodních místech RM-Systému, případně v pravidelných ekonomických rubrikách některých deníků. Jednou z možností je také kontaktování obchodníka s cennými papíry, na něhož se můžete obrátit i tehdy, když se akcie již neobchoduje.

V tomto případě je ale výhodnější obrátit se přímo na emitenta (pokud to jde), jestli ten nemá zájem akcie odkoupit. O akciích, které byly staženy z obchodování se dozvíte také na stránkách RM-Systému, kde jsou dostupné také informace o případných změnách názvů společností apod. Může se také stát, že společnost se již neobchoduje, ale v nejbližší době se může chystat k návratu na trh. Majitelům akcií se tehdy určitě více vyplatí počkat než prodávat narychlo někomu neznámému, kdo navíc na podobnou činnost ani nemá povolení.

To dokazuje také tvrzení Jiřího Vodičky, ředitele pro strategii a marketing RM-Systému: „Lidé si často nesprávně myslí, že se s jejich akciemi již neobchoduje a nemají pro ně žádnou hodnotu. Opak je pravdou, v loňském roce se na nově otevřený Volný trh RM Systému opět vrátily akcie mnoha významných českých podniků, se kterými se již neobchodovalo, a jejich cena za poslední dobu několikanásobně vzrostla.“ Velmi dobrým příkladem mohou být akcie společnosti Nová Huť (dnešní Mittal Steel), které před čtyřmi lety stály 37 Kč a v současnosti je jejich cena 2416 Kč. V tomto případě se investorům čekat určitě vyplatilo.