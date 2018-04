Neprodělejte na trendech. Na levnější hypotéky si budeme muset počkat

Hypotéky zatím nezlevní. Česká národní banka sice v minulém týdnu rozhodla snížit repo sazbu o čtvrt procentního bodu – na 3,50 procenta, ale hypoteční banky se ke zlevňování hypoték zatím nemají. Většina se vyjádřila v tom smyslu, že bude situaci na trhu sledovat a případně reagovat až později.

"Čekáme na vývoj na mezibankovním trhu. Pokud dojde k poklesu, projeví se změna především u krátkodobých sazeb," upřesňuje Tomáš Kofroň z Raiffeisenbank. Podle Tomáše Pavlíka z UniCredit Bank byl krok ČNB do značné míry očekáván a jejich klienti pocítili snížení úroků už počátkem srpna, kdy úrok průměrně klesl o 0,4 procenta. Další snižování se případně projeví v září.

Ušetříte na sazbě i na akcích bank

Bankovní rada ČNB bude o nastavení úrokových sazeb příště jednat 25. září, pak 6. listopadu. O výsledku můžeme jen spekulovat. Každopádně odborníci nevylučují další snížení sazeb.

Petra Horáková Krištofová z Hyposervisu však upozorňuje, že i kdyby banky sazby snížily třeba o 0,1 procentního bodu, situace žadatele o hypotéku by se nijak zvlášť nezměnila. "Doporučuji zaměřit se spíše na aktuální letní akce bank, kdy je možné získat slevu na vstupních poplatcích v řádu desetitisíců korun. To považuji za rozumný způsob, jak skutečně ušetřit," vysvětluje Horáková Krištofová.

KOLIK MĚSÍČNĚ ZAPLATÍTE ZA HYPOTÉKU 1,5 MILIONU KČ Banka Fixace 1 rok Fixace na 3 roky Fixace na 5 let Bawag od 4,82 % 14 287 Kč od 4,84 % 12 286 Kč od 4,94 % 9 910 Kč Česká pojišťovna 5,59 % 10 395 Kč 5,59 % 10 395 Kč 5,59 % 10 395 Kč Česká spořitelna od 5,69 % 10 500 Kč od 5,59 % 10 400 Kč od 5,59 % 10 400 Kč GE Money Bank 5,75 % 10 531 Kč 5,65 % 10 446 Kč 5,65 % 10 446 Kč Hypoteční banka* 5,84 % 10 608 Kč 5,84 % 10 608 Kč 5,84 % 10 608 Kč Komerční banka od 5,49 % 10 310 Kč od 5,49 % 10 310 Kč od 5,49 % 10 310 Kč mBank 5,54 % 10 352 Kč 5,64 % 10 437 Kč 5,76 % 10 540 Kč Raiffeisen-bank od 6,49 % 11 175 Kč od 6,49 % 11 175 Kč 6,49 % 11 175 Kč UniCredit Bank 4,79 % 9 727 Kč 4,96 % 9 867 Kč 5,04 % 9 933 Kč Volksbank 5,99 % 10 810 Kč 5,99 % 10 810 Kč 5,99 % 10 810 Kč Wüstenrot od 5,34 % 12 129 Kč od 5,34 % 12 129 Kč 5,29 % 12 090 Kč

Poznámka: Hypotéka na 20 let, hodnota nemovitosti 2 200 000 korun, v prvním sloupci je vždy uvedena úroková sazba, ve druhém výše splátky bez poplatků, *stejné podmínky jako Hypoteční banka mají i ČSOB a Citibank.Zdroj: banky

Trend: jednotné sazby na rok, tři i pět let

Většina bank letos vyrukovala s jednotnými sazbami pro různá období fixace úrokové sazby. Doba fixace úrokové sazby je období, na které si s bankou sjednáte pevnou úrokovou sazbu – může to být 1 rok, 3 roky, 5 let, ale třeba i 10 nebo 15 let. Až do loňska to fungovalo tak, že čím kratší období fixace jste zvolili, tím méně jste platili. A naopak. Kvůli poměrně nízkým sazbám se očekával růst, a tak jste vlastně u delší fixace platili za jistotu slušného úroku na několik let dopředu.

Letos tento model funguje jen u Bawag Bank, mBank a UniCredit Bank. Ostatní banky nabízejí jednu sazbu na rok i na pět let. Komerční banka dokonce sjednotila sazby pro roční až patnáctiletou fixaci. U České spořitelny, GE Money Bank nebo Wüstenrotu je to dokonce obráceně – hypotéka na rok má vyšší úrok než ta na pět let.

Co to znamená pro klienty?

Banky se netají tím, že sjednocení sazeb je způsob, jak si udržet klienty. Dnes už není problém ve výročí fixace změnit banku, pokud vám ta stávající nabídne úrokovou sazbu, která se vám nelíbí.

Potíž je v tom, že výše úroků pro roční a tříletou sazbu se přiblížila vyššímu úroku pětileté fixace, nikoli naopak, jak vám můžou třeba v reklamě tvrdit. Určitě se najde řada lidí, kteří na tomto trendu prodělají. "Máme dva malé byty a plánujeme koupit jeden velký. Chceme nejdřív na hypotéku koupit nový byt, pak ty staré prodat a z utržených peněz hypotéku za rok splatit," vypráví Petr Cibulka z Prahy. "Ještě loni na jaře bychom hypotéku s roční fixací sehnali i za 3,34 procenta, letos se horko těžko dostaneme pod 6 procent," dodává. U třímilionové hypotéky se splatností na 30 let je to rozdíl v měsíční splátce klidně 3 500 korun.