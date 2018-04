Nepůjčili mi ani milion, vzpomíná známý knihkupec

Podnikat začal hned na počátku devadesátých let. "Asi jako každý, při zaměstnání jsem si pořídil živnostenský list," vzpomíná.

V polovině devadesátých let získal do pronájmu bývalý Melantrich a vytvořil Knihkupectví Na Můstku. Když knihy z těchto prostor vytlačilo sklo, otevřel si další knihkupectví. Tentokrát na pražské periferii, v Újezdě nad Lesy. "Známí z oboru si tehdy ťukali na čelo. No vidíte a povedlo se," říká.

Obchod Knihkupectví Nad Lesy je propojen s další prodejnou, a to vinotékou, kde se kromě vín nabízí čaj nebo káva. Celek funguje od roku 2004. "Prvním rokem jsme ziskoví," přiznává Petr Vácha. Naučili se k němu chodit lidé nejen z Újezda, ale i z okolí nebo z centra Prahy. "Vědí, že knížku, kterou shánějí, u mě vždycky najdou," vysvětluje.

Ne že by u něj v policích byly všechny knihy, které v Česku vyšly. Vždyť - jak odhaduje - denně vychází osmdesát nových titulů. "Prodejna není samozřejmě nafukovací. Mám v ní obvykle okolo deseti až patnácti tisíc titulů, ale vím, kam ,sáhnout‘. Mám je v počítači a můžu je objednat," říká.

Milion mu nepůjčili

V obchodě s ním pracuje i jeho žena a tři zaměstnanci. Šanci dává také studentům brigádníkům. Je velmi obtížné najít kvalitní lidi. "Říkám, že dnes krize opravdu je, ale je to krize lidského potenciálu," míní.

Od počátku chtěli mít, jak říká, svůj obchod "prostě úžasný". "Dali jsme si záležet, aby se tu lidem líbilo. Ve vinotéce mohou i posedět. Dokážu jim doporučit víno ke knize a obráceně," usmívá se.

Úvěr na nový obchod nepotřeboval. Financoval ho ze svého. "Peníze jsem si půjčil, když jsem budoval Knihkupectví Na Můstku. Sháněl jsem tehdy ,pouze‘ milion. Spočítal jsem si, že právě ten je nutný na vybavení prodejny, nábytek, počítače a podobně. Ten mi žádná banka nechtěla půjčit. Pomohl kamarád, restituent," vzpomíná.

Protože byl Petr Vácha v oboru známý, dohodl se s dodavateli knih, že nemusí za všechny tituly platit předem, jak bylo zvykem, ale bude je splácet postupně tak, jak bude prodávat.

"Dnes to mají knihkupci o něco jednodušší. Platí se dopředu jen za některé. Obvykle za bestsellery nebo knihy s licencí typu Harry Potter. Je to zhruba jedna desetina toho, co vychází. Musím dobře odhadnout, kolik jich mám nakoupit, aby mi neležely několik let v prodejně. Další je možné brát do komise," říká.

A co se vůbec děje s neprodanými knihami? "Tvrdím, že každá knížka si jednou najde svého čtenáře. Ale samozřejmě může se stát, že některé zbudou. To si je pak distributor stáhne zpátky a například nabídne v nějaké akci," uvádí.

Petr Vácha 46 let, ženatý, 3 děti, vyučený knihkupec, vystudoval střední knihovnickou školu se zaměřením na obor knihkupec.

Musím být v obraze

Kdo si představuje, že knihkupec jen stojí za pultem, balí knihy a vybírá za ně peníze, je na omylu. Přesněji řečeno, dobrý knihkupec by zdaleka neměl dělat jen to.

"Snažit se vědět co nejvíc. Musím mít přehled. Nejen o tom, jaké knížky vycházejí, ale i co se hraje v divadlech, kinech… Pokud možno každé ráno přelétnu všechny noviny a podívám se na internet. Protože řada lidí má pocit, že v knihkupectví najdou odpovědi na nejrůznější otázky, které je napadnou. Někteří si například přijdou pro knížku, kterou viděli večer předtím v televizi, ale nevědí, kdo ji napsal, o čem přesně byla, jen vědí, že měla třeba modrý přebal. Musím se zorientovat a pátrat, je to příjemná detektivní práce. A to mě baví," říká Petr Vácha.

A co Petra Váchu ještě na jeho práci přitahuje? Setkávání se zajímavými lidmi. "Měl jsem možnost poznat se kupříkladu s Karlem Krylem, Tomášem Baťou nebo Ájou Vrzáňovou. Mé knihkupectví navštívil i Michael Jackson, když byl v Praze," vypočítává.

A co mu naopak vadí? "Výhrady mám například k překladům, občas se stane, že knížka není dobře přeložena nebo jsou v ní gramatické chyby. Neváhám na to zákazníka upozornit," říká.

Sám si knížky vybírá hlavně podle nálady. "Když je například ošklivo, hodí se třeba Pan Kaplan má třídu rád, Tři muži ve člunu nebo Saturnin," dodává. Přiznává, že byly doby, kdy neměl na čtení čas, ale teď už se ho zase snaží najít. "Dřív jsem se obvykle jen vracel ke známým prověřeným knížkám, dnes otevírám i novinky," doplňuje.