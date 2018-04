Nereklamujte jen vadné zboží, ale i jím poškozené věci. Právo je na vaší straně

, aktualizováno

Už jsme si zvykli na to, že vadné spotřební zboží reklamujeme do dvou let od nákupu. V důsledku kazového výrobku nás ovšem mohou potkat ještě další finanční újmy, které s vadou výrobku bezprostředně souvisejí. Poradíme vám, jak uplatnit nárok na úhradu takových škod.