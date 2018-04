Neriskujte na dovolené: jak sjednat cestovní pojištění ze zahraničí

Příprava na dovolenou či na služební cestu může být pořádně hektická. Když během zajišťování všeho potřebného zapomenete na cestovní pojištění a nemáte ho na platební kartě nebo jej pokládáte za nedostatečné, rozhodně není nic ztraceno. Ani v případě, že jste se pojistili na dobu kratší, než kterou nakonec hodláte v cizině strávit.

"Rychlé" pojištění přes mobil vás nepojistí ihned

Pomocí esemesky sjednáte pojištění od Generali velmi rychle a šikovně. Stačí jen na určité číslo poslat esemesku, kde uvedete své jméno, příjmení, rodné číslo a od kdy do kdy chcete pojistit. Prostřednictvím esemesky je možné se připojisti i na rizikové sporty (lyžování, skoky na lyžích, rafting, horolezectví atp.). Stačí, když na konec zprávy napíšete slůvko sport.

Chvíli po odeslání vám přijde esemeska s číslem pojistky, s dobou pojištění, s přesnou cenou a údaji potřebnými k zaslání platby. Zatím se to zdá jednoduché a rychlé. Avšak nevýhodou je, že opravdu pojištěni budete až pátý den poté, co pojišťovna obdrží na svůj účet vaši platbu.

Přes mobil získáte jen variantu Exkluziv. Cena pojistného je pro děti od 0-17 let 22 korun/den a pro dospělé ve věku 18-69 let 29 korun/den. Máte-li zájem o rizikové sportovní připojištění, zaplatíte za jeden den o 20 korun více. Limit léčebných výloh sjednaných přes mobil činí 1,7 milionu korun, trvalé následky úrazu jsou pojištěny do 100 000 korun a smrt úrazem do 200 000 korun. Další možnost zvolit si jinou variantu pojištění přes mobilní telefon není.

Maximální délka pojištění je 365 dní a minimální 1 den. Lze se jím pojistit, pokud jste mladší 69 let. Ke sjednání ze zahraničí potřebujete pouze roaming a signál.

Pojistit vás může známý tady v ČR

Pro zapomnětlivce je možné smluvit si cestovní pojištění přes pověřenou osobu toho času v České republice. Tento člověk musí mít k dispozici jméno a příjmení pojištěnce, jeho rodné číslo a termín pojištění. Avšak den, od kterého budete po využití druhé osoby tady v Česku opravdu pojištěni, se liší podle toho, u jaké instituce si cestovní pojištění na dálku sjednáte. Nabízíme vám přehled rychlosti pojištění na dálku:

Pojišťovna/Banka Prodlení v pojištění ČSOB pojišťovna 1 den Česká pojišťovna 3 dny VZP 3 dny Generali 5 dní Kooperativa 7 dní Uniqa 7 dní AXA Nelze Komerční banka Nelze UniCredit Nelze Voksbank Nelze

Zdroj: Pojišťovny

U Komerční banky a pojišťovny AXA jen se stávající smlouvou

Komerční banka umožní dojednat cestovní pojištění ze zahraničí jen tehdy, bude-li se jednat o prodloužení již existující smlouvy. To lze pak uskutečnit pouze přes osobu v ČR, která musí vyplnit žádost o prodloužení, na jejímž základě bude vyhotovena další smlouva. Je třeba, aby žádost byla podána 3-5 dnů před vypršením předchozího cestovního pojištění a měla by obsahovat jméno, příjmení a rodné číslo pojištěného, počátek a konec pojištění a číslo stávající pojistné smlouvy.

Pojišťovna AXA vás ze zahraničí pojistí jen tehdy, máte-li již sjednané její pojištění, které vám brzy vyprší, a nemůžete se ze závažných důvodů vrátit do ČR (prodloužení služební cesty, změna rezervace letenek atd.). K pojištění, které jste si sjednali před cestou do ciziny, dostanete navíc nový aktivační balíček, kterým lze pojištění v zahraničí prodloužit (je na vás, jestli ho využijete nebo ne). Ten obsahuje nové cestovní pojištění s instrukcemi pro jeho aktivaci. Jiná je jen kartička s číslem nové pojistné smlouvy. Jinak není možné se přes AXU ze zahraničí pojistit.

Pokud se věnujete sportu, je dobré se připojistit. Většina pojišťoven a bank vyžaduje pojištění sport například při lyžování, skocích na lyžích, sportovních saních apod. Z vodních sportů jde převážně o motorové sporty, plachtění, surfování, rafting, rekreační potápění. Z ostatních sportů je dobré se připojistit na vysokohorskou turistiku, horolezectví, speleologii, jízdu na koni, cyklokros atd.

Pojištění přes internet nabízí často slevu

Jestliže máte v cizině přístup na internet a využíváte internetové bankovnictví, je pro vás nejjednodušší pojistit se přes počítač. Průvodci po on-line pojištění jsou většinou dobře nastaveni a provedou vás celým procesem bez komplikací. Zaplatit takto dojednané pojištění můžete skrze již zmíněné internetové bankovnictví, pomocí platební karty a nebo příkazem k úhradě. On-line cestovní pojištění si můžete sjednat například u pojišťovny Uniqa, u Komerční banky, České podnikatelské pojišťovny, u ČSOB pojišťovny, Allianz, Kooperativy, Generali a u České spořitelny.

Na pojištění sjednané přes internet se většinou vztahuje sleva. Například u ČSOB pojišťovny, České podnikatelské pojišťovny a České pojišťovny je cena pojistného sjednaná on-line snížena o 10 %.

Platební karta jako pojistka proti nepojištění

Máte-li pocit, že vás zaměstnavatel může kdykoli poslat na služební cestu a nebo jednoduše znáte časté projevy své zbrklosti a na cestě na dovolenou zapomínáte kromě slunečních brýlí i cestovní pojištění, je pro vás výhodné jej mít sjednané ke své platební kartě. Předejdete tak komplikacím dodatečného sjednávání pojištění na dálku. O pojištění na platebních kartách si můžete přečíst ZDE.