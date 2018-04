Nerozbijte si hlavu s úroky z úvěrů na bydlení

Klíčem k bezproblémové realizaci daňových úspor prostřednictvím úroků z hypotečního úvěru či úvěru ze stavebního spoření je zákon o daních z příjmů, konkrétně paragraf 15, odstavec 10 a 11. Horní hranicí, o kterou si může poplatník snížit daňový základ, činí 300 tisíc korun za zdaňovací období. V případě stavebního spoření jde o souhrn všech zaplacených úroků z úvěru ze stavebního spoření a v případě hypotéky jde o souhrn zaplacených úroků snížený o státní příspěvek.

Hodnota tří set tisíc korun na úrocích za zdaňovací období je přitom dostatečně vysoká a plně postačí i pro financování poměrně honosných objektů. Pojďme se ovšem zaměřit na nejčastější chyby poplatníků, které umožní správci daně nesnížit daňový základ o zaplacené úroky.

Vymezení bytových potřeb podle zákona o daních z příjmů

Častým problémem některých poplatníků bývá fakt, že automaticky předpokládají shodnou účelovost úvěru z pohledu zákona o stavebním spoření a zákona o daních z příjmů. Poskytnutí úvěru ze stavebního spoření je vázáno na účelovost a stavební spořitelny zkoumají u žadatele o úvěr vlastní využití prostředků. Může se ovšem stát, že stavební spořitelna uzná požadavek poplatníka jako bytovou potřebu a poskytne úvěr. Ten ovšem nemusí vyhovovat dikci bytové potřeby z hlediska zákona o daních z příjmů a v takovém případě by nemusely být zaplacené úroky uznány jako položka snižující daňový základ poplatníka. V drtivě většině případů tomu tak sice není, avšak v případě méně obvyklých situací lze poplatníkům doporučit konzultaci se správcem daně.

Pokud poplatník použije úvěr na výstavbu či koupi bytového domu, rodinného domu či bytu, popřípadě koupi pozemku (přesné vymezení těchto potřeb v paragrafu 15, odst.10, písm.a,b,c), pak si může snížit daňový základ pouze v případě, že zmiňovanou nemovitost vlastní. Jde dokonce o podmínku, že musí nemovitost vlastnit po celou dobu trvání zdaňovacího období.

To bývá dost často problémem v případech, kdy rodič chce uplatnit zaplacené úroky z úvěru, avšak byt či rodinný dům má v úmyslu převést na svého potomka. Takovou možnost zákon vylučuje a ošetřuje ji doložkou, že v případě zájmu o uplatnění snížení daňového základu musí být nemovitost výlučně ve vlastnictví osoby splácející úvěr.

Bydlet mohou i příbuzní

Podmínka vlastnictví je tedy z hlediska dikce zákona nezpochybnitelná. Poplatník uplatňující odpočet ovšem nemusí povinně v nemovitosti bydlet on sám. Má možnost jej nechat k bydlení nejbližším příbuzným – svým potomkům, rodičům a prarodičům, popřípadě manželovi či manželce. Není ovšem možné (z pohledu uplatnitelnosti úroků jako položky snižující základ daně) nechat nemovitost k užívání ostatním osobám, které nejsou příbuzné v přímé linii, byť by to bylo zadarmo. Pokud tedy chce rodič již dospělému potomkovi přenechat byt či dům k bydlení, pak je to možné za předpokladu, že nedojde k přechodu vlastnictví.

Bylo by naivní se domnívat, že poplatník může realizovat snížení daňového základu o úroky a ještě zmiňovanou nemovitost pronajímat, popřípadě ji využívat k podnikatelským účelům. Pokud by pronajímal, popřípadě využíval, k podnikatelským účelům pouze část nemovitosti, pak by mohl uplatňovat odpovídající, poměrnou část úroků. Obě varianty jsou poměrně těžko prokazatelné a je otázkou, zda by se do těchto aktivit měl poplatník vůbec pouštět. Zákon tedy tyto možnosti umožňuje, avšak asi nejsou příliš obvyklé a říkají si o daňovou kontrolu.

Tři sta tisíc za domácnost, nikoli za poplatníka

Mnoho lidí se domnívá, že mezní částka tři sta tisíc korun je určena na poplatníka. Není tomu tak a platí, že úhrnná částka úroků snižovaných ze základu daně nesmí překročit tuto hodnotu za domácnost, nikoli za poplatníka. V dnešní době tento problém asi nebude příliš aktuální, neboť mnohočetných domácností ubývá.

Úroky z doplňkových a překlenovacích úvěrů také snižují základ

Většina lidí spojuje financování bydlení s úvěry ze stavebního spoření a hypotéky. Z hlediska možnosti snížení daňového základu poplatníků však nemusí přímo jít pouze o ně. Zcela bez problémů jsou aplikovatelné z pohledu daní i doplňkové produkty obou forem – tedy překlenovací úvěry stavebních spořitelen i doplňkové úvěry hypotečních bank. Opět ovšem musí dojít k naplnění výše uvedených podmínek.

Pokud tedy poplatník skutečně vyhovuje několika podmínkám zákona o dani z příjmů, pak má následující možnosti. V případě uplatnění úroků z hypotečního úvěru by měl poplatník podávat daňové přiznání vždy. To i v případě, že má příjmy pouze ze závislé činnosti a je této povinnosti zproštěn. V případě uplatnění úroků ze stavebního spoření, pak může požádat svého zaměstnavatele o uplatnění odpočtu v ročním zúčtování daně.

Od věřitelského ústavu bude bez ohledu na formu uplatnění snížení daňového základu muset získat potvrzení o poskytnutém úvěru a zejména zaplacených úrocích za dané zdaňovací období. Dále bude finanční úřad vyžadovat výpis z katastru nemovitostí, kterým poplatník potvrdí podmínku vlastnictví objektu.

