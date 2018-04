Nervozita na trzích roste. V centru pozornosti je Dubajský emirát a jeho dluhy

Dubajský emirát žádá své věřitele o odklad splátek dluhů u dvou vládou vlastněných společností (Dubai World a Nakheel), které v minulosti financovaly nákladné developerské projekty, včetně uměle vybudovaného ostrova ve tvaru palmy plného luxusních hotelů.

Velmi vážná je situace především v případě obří společnost Dubai World, která oznámila, že má problémy se splácením dluhu v celkové výši 22 miliard dolarů. Společnost proto požádala o posunutí splátek až do května příštího roku, čímž však velmi nepříjemně zaskočila své věřitele, mezi které patří řada evropských a především britských bank. Nejbližší splátka ve výši 3,5 miliardy dolarů se přitom měla uskutečnit již 14. prosince a její odložení může bankám udělat tlustou čáru přes rozpočet.

Problémy státem vlastněné Dubai World vrhají velmi negativní světlo nejen na celý Dubajský emirát, který disponuje dluhy ve výši 80 miliard dolarů, ale na všechny regionální státem vlastněné suverénní fondy, o jejichž likviditě se dosud příliš nepochybovalo, vzhledem k vysokým příjmům arabských států z prodeje ropy.

Po minulém týdnu se však situace rapidně změnila, což dokazuje i cena kreditních swapů (CDS), prostřednictvím kterých si obchodníci mohou pojistit dluhopisy proti riziku nesplacení. Cena CDS jen pro Dubajský emirát v minulém týdnu vzrostla u pětiletých dluhopisů o 226b. na 543b. a výrazného růstu se dočkaly také ceny CDS na dluhopisy okolních států, jako je Bahrain (+ 44b.), Katar (+ 20b.), nebo dosud velmi bezpečná Saudská Arábie (+35 b.).

Následky, které by rostoucí problémy se splácením dluhu emirátu a okolních arabských zemí mohly mít, jsou dalekosáhlé. Rizika by se přitom netýkala pouze bank. Arabské suverénní fondy v minulosti velmi aktivně skupovaly lukrativní nemovitosti v největších světových metropolích, stejně tak jako podíly v řadě velkých evropských a amerických společnostech. Pokud by byly nuceny pod tlakem finančních problémů část svého majetku začít rozprodávat, cena těchto aktiv by se dostala pod nemalý tlak.

Že situaci kolem Dubajského emirátu není radno podceňovat, jasně naznačila i reakce obchodníků z minulého týdne. Evropské akcie na požadavek dubajské vlády reagovaly masivním výprodejem, když se jen hodnota německého burzovního indexu DAX propadla ve čtvrtek o 3,25 procent, což byl největší jednodenní výprodej za posledních sedm měsíců. Pod tlak se přitom dostaly hlavně finanční tituly, a tak jen akcie britské Royal Bank of Scotland odepsaly ze své hodnoty více než sedm procent.

I v novém týdnu zřejmě budou mít zprávy z Dubaje rozhodující vliv na obchodování na finančních trzích, a to i přesto, že budou zveřejněny tak důležité fundamenty, jako je rozhodnutí ECB o úrokových sazbách, nebo velmi očekávané výsledky z amerického pracovního trhu.

Pozornost obchodníků se přitom bude soustředit hlavně na to, jak se k návrhu na zmražení dluhu postaví evropské banky. Pokud budou mít s vyhověním žádosti problém, turbulentní situace na finančních trzích z minulého týdne, se může velmi snadno přenést také do nadcházejících dnů.