Neschopenka a výpovědní doba

V únoru jsem dala výpověď. Záhy potom jsem onemocněla a v pracovní neschopnosti jsem dosud. Prodlouží se mi výpovědní doba o čas strávený na neschopence? Zajímalo by mě také, zda může zaměstnavatel dát výpověď zaměstnanci v době, kdy je v pracovní neschopnosti.

(Marie N., Hradec Králové)

Výpovědní doba činí nejméně dva měsíce. Začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po doručení výpovědi. Končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. Pokud jste výpověď řádně podala vy sama v únoru, mám zde na mysli, že jste ji v tomto měsíci doručila zaměstnavateli, začala vám dvouměsíční výpovědní doba běžet 1. 3. a skončila by k 30. 4.

Výjimkou je skončení pracovního poměru při výpovědi dané zaměstnavatelem před počátkem takzvané ochranné doby. Jde právě o vámi zmiňovanou situaci, kdy zaměstnanci byla dána výpověď, ten onemocněl a je na neschopence. Doba trvání pracovní neschopnosti v takzvané ochranné lhůtě se do výpovědní doby nezapočítává a pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části přetržené výpovědní doby po skončení pracovní neschopnosti. Tedy pokud je pracovník na neschopence tři týdny, prodlouží se mu pracovní poměr o tuto dobu. Nebylo by to tak jen v případě, že by sám zaměstnavateli sdělil, že na prodloužení pracovního poměru netrvá.

K dotazu, zda může zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď, pokud je na neschopence. V zásadě nikoli, ale zákon umožňuje několik výjimek, například když se podnik ruší, z důvodu, kdy lze okamžitě zrušit pracovní poměr (porušení povinností zvlášť hrubým způsobem) či pro dlouhodobé a opakované porušení pracovní kázně.