Neslušné pohledy do výstřihu

K míře harašení jsou podle průzkumů ženy stále citlivější. Za obtěžování považují už sexuálně laděné řeči. Muži to obvykle nechápou, myslí si, že ženě mohou vadit teprve dotyky, třeba i nechtěné.



Problém při posuzování sexuálního obtěžování je podle právníků v tom, že jeho míru vnímá každý jinak. Jednu ženu uznalé pohledy na hluboký výstřih těší, jinou urazí. "Když to tak cítí, neměla by ho nosit," tvrdí právník Oldřich Choděra.

Muži považují kolegyni s poodhalenými ňadry za přístupnou jejich ocenění - nařčení z nemravnosti jim pak připadá nepřiměřené. Naopak mnohé ženy tvrdí, že jejich vyzývavý oděv či koketování neopravňují k sexuálně laděným narážkám. "Než se dohadovat, je lepší nezavdávat příčinu," souhlasí s právníkem Darina Hrdinová, šéfová společnosti Synot Tip. "Minisukně a vyzývavé halenky do práce nepatří. Stejně jako svádivé a provokativní chování," říká. Když člověk vysílá signál - tady je má sexualita, je těžké vnímat ho jen jako profíka.

Harašení jako pomsta

"Tři roky mi šéf nadbíhal a ne právě zdvořile. Odmítala jsem ho. Když u nás končil, spravil si ego tím, že mi při loučení přede všemi dal dlouhý polibek," vypráví účetní z banky, která nechce být jmenována. "Bránila jsem se, ale to, že jsme spolu něco měli, jsem některým lidem už nevymluvila. Nedivím se, že obtěžované ženy či muži svou zkušenost neventilují," dodává. Sexuální obtěžování je řečí zákona jakéhokoli jednání sexuální povahy, které oběť vnímá jako nevítané, urážlivé, ponižující. Řešit ho lze občanskoprávním sporem či žalobou zaměstnavatele. "Je na obžalovaném, aby dokázal svou nevinu," podotýká právník Choděra. A stejně jako může soud vyhrát žena, která se mstí šéfovi, tak skutečný viník pomocí zastrašených svědků-zaměstnanců obhájí bezúhonnost. "Záleží na předložených důkazech a rozhodnutí soudu, jak zhodnotí okolnosti, svědky, písemné či zvukové záznamy," říká právnička Barbora Mokrošová.

Řešíme obtěžování? Ne

V českých firmách se běžně košilatě vtipkuje a flirtuje (v obchodních vztazích je to jedna z metod navázání kontaktu). Harašení většina lidí považuje za problém dovezený z Ameriky. Lidé citliví na míru obtěžování, která je ve firmě tolerována, jsou označováni za trhače party, tvrdí průzkum ministerstva práce.

Podle něj bývá přesunuta nebo úplně "odejita" oběť, viník jen vzácně. Ze 168 případů obtěžování dostal v 18 z nich jeho iniciátor "přes hubu", v 16 případech si to aktéři vyříkali sami, devět řešili šéfové domluvou. Jednou došlo k trestnímu oznámení, pouze dvou případů se ujaly odbory. Nejčastěji je problém zameten pod stůl.

Obětí je častěji žena

Téměř 90 procentům zaměstnankyň vadí sexuální narážky. Přitom jde podle průzkumu ministerstva práce o jednu z nejčastějších podob harašení. S jeho závažnější podobou (nechtěný fyzický kontakt, sexuální návrhy) má zkušenost 20 procent mužů a žen, dvě procenta zažila pokus o znásilnění. Nejčastěji jsou obtěžovány ženy, a to v zemědělství a průmyslu, v podnicích s převahou mužských nadřízených a tam, kde pečují o druhé a neočekává se od nich samostatnost ani vůdcovské schopnosti.



N ejčastější způsoby obtěžování

1. Sexuálně podbarvené vtipy

2. Narážky na soukromý život

3. Sexuálně podbarvené řeči

4. Ukazování erotických časopisů

5. Sexuálně orientované poznámky

6. Posílání lechtivých obrázků e-mailem

7. Okukování

8. Milostné vztahy mezi kolegy

9. Nechtěný tělesný kontakt

10. Pokus o znásilnění

(pořadí od nejčastějších po výjimečné případy)

Zdroj: průzkum MPSV