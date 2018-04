Nesnáším direktivní šéfy

Tyhle názory znám. Samozřejmě, člověk do jisté míry dokáže motivovat sám sebe, i kdyby kvůli strachu, že práci ztratí. Ale myslíte, že ze sebe dlouhodobě vydrží dávat to nejlepší, co v něm je? Podle mne neobětuje ani kousek energie navíc a ještě má dobrý pocit, když firmu nějakým způsobem obelstí, trochu se ulije. Když má třeba výborný pracovník několik let stejný plat bez ohledu na to, jestli dělá lépe nebo hůře, více či méně, odejde jinam nebo rezignuje. A protože se odměny za nadstandardní výkon nedočká, začne si přivydělávat bokem. Rozjede vlastní kšefty a bude na nich klidně dělat v pracovní době u zaměstnavatele. Kdo ze zaměstnavatelů tohle všechno chce, ať nemotivuje... Ale ať se pak nediví, že lidé neudělají sami nic navíc a že ti výborní odcházejí.