Nesnažte se práci odbýt, nevyplatí se to

, aktualizováno

Jdete - li si cokoli koupit, přirozeně očekáváte, že to bude mít správné parametry. Třeba odpovídající tvar, barvu, velikost... a hlavně, že to bude fungovat přesně tak, jak má. V restauraci zase chcete být kvalitně obslouženi. Protože však jste jak těmi, kdo nakupují a konzumují, tak těmi, kdo pro jiné lidi zase něco produkují (výrobky či služby), měli byste vždy myslet na to, že všechno se má udělat pořádně. Nesnažte se tedy svou práci hlavně co nejrychleji odbýt.